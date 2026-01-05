Décès de Francis Hallé, figure littéraire et scientifique de la botanique

L’association Francis Hallé a annoncé la mort du botaniste dans un message diffusé le 2 janvier.

Francis Hallé est né le 15 avril 1938 à Seine-Port, en Seine-et-Marne, dans une famille où la botanique occupait déjà une place centrale. Son père, ingénieur agronome, et sa mère, issue d’une lignée d’artistes, lui transmettent très tôt un intérêt pour les plantes. Formé à la biologie et à la botanique à la Sorbonne puis à l’université d’Abidjan, il mène une carrière universitaire tout en multipliant les séjours de longue durée en Afrique et en Asie tropicale, où il observe les forêts primaires au plus près.

Si ses travaux scientifiques font autorité, Francis Hallé s’est aussi imposé comme un auteur soucieux de transmettre autrement le savoir botanique. Dès les années 1990, il publie des ouvrages destinés à un large public, dans lesquels il articule observation de terrain, réflexion théorique et récit personnel.

À travers ses livres, Francis Hallé revendique une posture d’observateur attentif et critique face aux catégories dominantes de la biologie. Il affirme notamment que la compréhension des formes végétales constitue un accès privilégié au vivant, écrivant : « Je voudrais exprimer ma conviction que la connaissance de la forme – d’un objet, d’une plante, d’un animal – donne accès à beaucoup plus d’informations essentielles qu’une investigation analytique dans un domaine quantifiable quel qu’il soit. »

Une œuvre écrite pour réhabiliter le monde végétal

Avec Éloge de la plante (Seuil, 1999), Francis Hallé propose une réflexion structurée sur la place des végétaux dans l’histoire du vivant et dans les sociétés humaines. Il y développe l’idée que les plantes, autonomes sur le plan énergétique, ne peuvent être pensées sur le même modèle que les animaux, et encore moins que l’être humain.

Son Plaidoyer pour l’arbre (Actes Sud, 2005) poursuit cette démarche en s’attachant à déconstruire les représentations simplistes de l’arbre, tant dans l’espace urbain que dans les politiques d’aménagement. Francis Hallé y mobilise des notions scientifiques complexes, comme celle de « surface d’échanges biologiques », tout en s’adressant explicitement aux décideurs et aux citoyens. Il y écrit notamment : « Dix jeunes arbres ne remplacent pas un vieux : un quart de siècle au moins sera nécessaire avant que la dépollution atmosphérique ne retrouve son niveau initial. »

Au fil de ses publications, l’auteur mêle de plus en plus étroitement science et écriture personnelle. Dans Aux origines des plantes (Fayard, 2008) ou Un jardin après la pluie (Armand Colin, 2013), il accorde une place croissante à l’expérience intime, à la mémoire et au temps long. Cette dimension littéraire, sans jamais se détacher de l’exigence scientifique, contribue à faire de ses ouvrages des objets hybrides, situés à la frontière de l’essai, du récit et du traité de botanique.

Une transmission par le texte, et le dessin

Francis Hallé a également accordé une importance particulière à la forme visuelle de ses livres. Il en a illustré lui-même la majorité, produisant des schémas et des dessins au style épuré, conçus comme des outils de compréhension autant que comme un prolongement de son écriture. Cette articulation entre texte et image participe de sa volonté de rendre le végétal lisible sans le réduire à des abstractions.

Tout au long de sa vie, il a tenu des carnets de terrain dans lesquels il consignait observations et croquis, constituant un ensemble de plus de 24.000 pages. Une partie de ce fonds graphique a été exposée en 2018 au jardin botanique de Montréal, témoignant de l’ampleur d’un travail pensé dès l’origine comme transmissible. Pour Francis Hallé, écrire et dessiner relevaient d’un même geste : celui de rendre visible ce qui, dans le monde végétal, échappe souvent au regard.

Jusqu’à ses derniers ouvrages, dont La Beauté du vivant (Actes Sud, 2024) et la bande dessinée Le Génie de la forêt (Albin Michel, 2025), il a poursuivi ce travail de médiation par le livre. Sa disparition marque la fin d’une œuvre singulière, qui aura contribué à placer la botanique dans le champ de la réflexion littéraire et culturelle contemporaine.

