De l’enfance bègue à l’affaire Jubillar, le parcours de Philippe Pressecq

Bien plus qu’un simple témoignage professionnel, Confessions d’une robe s’impose comme une plongée intime dans le cheminement d’un homme qui a dû composer très tôt avec une difficulté d’élocution pour trouver sa place. Philippe Pressecq y raconte comment cet obstacle initial, loin de le freiner, a façonné sa manière d’être avocat, de plaider et d’entrer en relation avec les autres.

Son écriture, teintée de gouaille et d’un humour parfois mordant, laisse affleurer une sensibilité assumée et une sincérité rare. Au fil des pages, l’auteur interroge la pratique de la défense et la confronte à ses propres failles. Il évoque la nécessité de plaider avec ses tripes, de s’appuyer sur l’émotion autant que sur la technique, et de ne jamais renier une forme de fragilité qui nourrit l’engagement.

Ce regard personnel éclaire aussi l’évolution du métier d’avocat depuis les années 1980, à travers des affaires marquantes et des situations humaines complexes, parmi lesquelles figure l’affaire Jubillar, dans laquelle il est intervenu comme avocat de la cousine de Delphine Jubillar.

À travers ce récit, Philippe Pressecq rend hommage à une profession souvent mal comprise, tout en invitant le lecteur à une réflexion plus large sur la capacité de chacun à dépasser ses limites. Confessions d’une robe dessine ainsi le portrait d’un avocat atypique, mais aussi celui d’un homme qui a appris à transformer une faiblesse intime en moteur de vie et de combat.

Les éditions Michalon vous proposent les premières pages en avant-première :

Avocat depuis 1989, Philippe Pressecq exerce à Albi, où il a ouvert son premier cabinet en 1993, rue des Marries. L’année suivante, il fonde avec Maître Véronique Philippo la première Société Civile inter-barreaux du Tarn.

