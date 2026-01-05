Pourquoi la bibliothérapie séduit de plus en plus de publics

Quand j’étais enfant puis adolescente, les livres étaient mes compagnons absolus. Je trouvais en eux ce dont j’avais le plus besoin aux heures de joies profondes, face aux questions insolubles, comme dans les moments les plus douloureux. Très tôt, j’ai su que la lecture m’aidait à tenir debout, à comprendre, à ressentir, à traverser les péripéties de l’existence. Restait une question, longtemps sans réponse : comment partager les pouvoirs de la lecture avec le plus grand nombre ? Et puis, un jour, grâce à une femme, j’ai découvert la bibliothérapie.

L’héritage d’une pionnière

Encore perçue comme une pratique émergente, la bibliothérapie s’inscrit pourtant dans une histoire ancienne, par-delà les siècles et les cultures. De l’Antiquité, où philosophes et médecins reconnaissaient aux textes un pouvoir de guérison de l’âme, jusqu’aux écrivains qui ont défendu les vertus réparatrices de la lecture, les livres n’ont cessé d’accompagner les trajectoires humaines.

Mais c’est au début du XXᵉ siècle que la bibliothérapie prend une forme décisive avec Sadie Peterson Delaney, figure fondatrice encore trop méconnue. Chaque fois que je croise son regard sérieux et lumineux sur les photographies d’époque, je ressens une émotion particulière.

Née en 1889 dans l’État de New York, poétesse, militante pour les droits des femmes et formée au travail social, elle choisit en 1921 de devenir bibliothécaire, convaincue que les livres sont des leviers d’émancipation et de réparation sans équivalent. Après un premier engagement à la bibliothèque de Harlem, son parcours bascule en 1924 lorsqu’elle rejoint l’hôpital de Tuskegee, en Alabama, où sont accueillis notamment des vétérans traumatisés de la Première Guerre mondiale.

Dans un contexte de grande précarité matérielle, elle invente une approche profondément novatrice : des lectures choisies sur mesure, adaptées aux blessures psychiques, aux capacités et à l’histoire de chaque patient. Sadie déploie des dispositifs inédits pour l’époque — chariots de livres ambulants, accès au braille, lectures à voix haute pour les patients empêchés — et transforme en un an une bibliothèque embryonnaire en un véritable espace de soin et de reconstruction. Son travail, salué et observé à l’international, pose les fondements d’une bibliothérapie humaniste, attentive aux singularités.

Travailler avec les sciences cognitives

Je voulais rendre hommage à cette femme, héroïne sociale et culturelle, dont l’héritage irrigue profondément ma pratique. Une fois Sadie entrée dans ma vie sensible et intellectuelle, j’ai beaucoup lu sur la bibliothérapie, puis ressenti le besoin de me former.

Ce fut d’abord auprès de Régine Detambel. Au fur et à mesure de mes apprentissages et de mes réflexions, je comprenais que l’un des atouts de la bibliothérapie constitue aussi son principal défi : il s’agit d’une pratique innovante, encore en construction.

Elle est largement influencée par le profil et la formation de ses praticiens et non encore reconnue académiquement de façon homogène en Europe. Or, accompagner des individus — dans leur vie personnelle ou professionnelle — engage à mes yeux une responsabilité majeure. L’ancrage méthodologique et l’éthique m’apparaissaient donc indissociables de la pratique. Cette conviction a structuré mon parcours de deux manières : d’abord, en rappelant systématiquement que la bibliothérapie n’est pas une pratique médicale au sens strict et ne se substitue en aucune circonstance à un suivi thérapeutique classique.

Je travaille ainsi régulièrement en lien avec des médecins, psychologues et neuroscientifiques, notamment pour concevoir des programmes destinés à des publics particulièrement vulnérables. Ensuite, en ancrant ma pratique à la croisée de la fiction et des sciences cognitives. Je me suis notamment formée à l’INC (Institut of Neurocognitivism) auprès de Jacques Fradin et de ses équipes, pour devenir en 2019 praticienne confirmée en approche neurocognitive et comportementale. La découverte des neurosciences a considérablement enrichi ma manière d’accompagner.

Elle m’a offert un appui scientifique précieux, que je continue de consolider par la lecture assidue de publications académiques et par des formations continues. Dans les années à venir, je souhaite approfondir encore ces ponts, notamment par une formation en psychologie cognitive ou en art-thérapie. Toujours apprendre et transmettre : cette double exigence m’anime.

Pas un « gentil loisir »

En parallèle, je poursuis un parcours de lectrice invétérée et d’autrice : un socle indispensable pour nourrir mon imaginaire et affiner le goût des textes que je souhaite transmettre. Aujourd’hui, environ un tiers de mon temps professionnel est dédié à la bibliothérapie : concevoir des dispositifs, animer des ateliers sur tous les terrains et conduire des formations.

Choisir des textes aussi : une tâche délicate que j’adore. Je plonge avec énergie dans mes souvenirs de lecture et dans l’infini des possibles littéraires pour en extraire ces textes-déclics capables d’ouvrir une brèche, une respiration, un déplacement intérieur au creux du cheminement d’un public. C’est au sein de Love for Livres, entreprise sociale que j’ai cofondée que se structure ce travail.

Je remercie ici toute l’équipe et les partenaires à nos côtés qui jouent un rôle fondamental dans nos travaux. Nous portons une définition claire de la bibliothérapie mentionnée dans mon dernier livre, La lecture pour réussir sa vie professionnelle (Dunod, 2025) : « Une méthode d’accompagnement et du prendre soin par les livres, prenant appui sur les apports des sciences cognitives pour révéler les pouvoirs de la fiction. »

Nous intervenons auprès d’associations, de bibliothèques, d’écoles, de municipalités, de crèches, d’organisations publiques, d’hôpitaux, de centres pénitentiaires et d’entreprises – et également auprès de particuliers. Chaque dispositif est conçu sur mesure autour d’un triptyque structurant que nous avons élaboré : comprendre, connecter, s’engager.

La bibliothérapie individuelle et collective n’obéit pas aux mêmes dynamiques et exige dans les deux cas une égale rigueur de préparation. Je suis très attachée à la diversité des publics. Je ne conçois pas la bibliothérapie comme une pratique réservée à quelques-uns. A mes yeux, associée à la lecture, elle est un vecteur majeur d’inclusion sociale.

Résonne ici mon engagement fervent pour les droits humains et les droits des femmes, notamment aux Nations Unies. Lire n’est pas un « gentil loisir ». C’est un levier démocratique, éducatif, réparateur, émancipateur. Aux quatre coins du monde, la lecture fourbit des ressources symboliques et cognitives puissantes à celles et ceux qui veulent dépasser leur condition. Au cœur de nos sessions, la lecture, la littérature et les sciences cognitives sont étroitement combinées, dans des proportions variables selon les enjeux traversés par les publics.

La littérature comme lien humain

Cette articulation repose sur une trame méthodologique que je déploie et affine depuis plusieurs années, aujourd’hui éprouvée en France et dans une dizaine d’autres pays. Certains participants viennent à nous pour des problématiques liées à leur santé mentale ou à des traumas, d’autres pour questionner leur parcours professionnel, d’autres encore pour porter un regard différent sur leur réalité personnelle, retrouver du sens, de l’élan, une capacité à se projeter autrement.

Dans tous les cas, nous nous efforçons de créer des ateliers dynamiques, inclusifs et qui (re)donnent envie de lire dans la durée. Il y a deux ans, nous avons lancé une formation à la bibliothérapie bénéficiant de la reconnaissance Qualiopi avec des retours positifs, atteignant aujourd’hui 90 % de satisfaction. Nous avons mis plus de 5 ans à nous lancer, tant il nous importait de proposer un dispositif ultra-qualitatif. Les contenus, à la fois théoriques et pratiques, ont été longuement travaillés, tout comme l’ingénierie pédagogique.

Cette formation s’inscrit dans une démarche de rigueur et d’amélioration continue, attentive aux retours des participants comme aux avancées les plus récentes de la recherche scientifique. Je suis par ailleurs férue d’innovation et particulièrement attentive à la manière dont l’intelligence artificielle vient aujourd’hui bousculer les pratiques, ouvrir de nouveaux possibles, mais aussi de nouvelles responsabilités. Je participe régulièrement à des colloques et conférences à l’international consacrés à la bibliothérapie, afin de nourrir ma réflexion au contact d’autres professionnels et de partager, à mon tour, les enseignements issus de mon expérience de terrain.

Depuis que j’ai commencé à pratiquer, j’ai animé près de 500 ateliers. Chacun d’entre eux est une rencontre souvent marquante, émouvante, engageante. Je m’y implique avec intensité tout en conservant le recul nécessaire à la lucidité de la modération. Et à chaque fois, je mesure les effets hors du commun de la littérature pour créer du lien, instaurer de l’hospitalité et activer une humanité partagée. Tant de fois, mon cœur a tressailli face aux transformations à l’œuvre pendant les ateliers.

Bien souvent, je l’ai tu par réserve professionnelle. Mais dans les colonnes d’ActuaLitté, je fais une entorse à cette sobriété : alors que le monde gronde tout autour, je tiens à saluer toutes celles et ceux rencontrés le temps d’un atelier ou d’un programme, qui ont osé se fier aux textes et les laisser déployer, pleinement, toute l’étendue de leurs pouvoirs.

Crédits photo : Céline Mas

