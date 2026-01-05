Benoît Boutefeu rejoint le catalogue des éditions ABAK

Benoît Boutefeu, qui a déjà publié La forêt mise en scène (Éditions L'Harmattan) en 2009 et Dans les bois noirs (N & B Editions) en 2024, est cadre supérieur de la fonction publique.

Il a exercé au sein de plusieurs ministères au cours de sa carrière. Il réside depuis plusieurs années en région bordelaise. Il mène une activité d’écriture en parallèle de ses fonctions professionnelles.

Une parution prévue en 2026

Le troisième roman de Benoît Boutefeu sera publié au deuxième trimestre 2026 aux éditions ABAK. À ce jour, aucun élément n’a été communiqué sur le contenu ou le genre de l’ouvrage. Il s’agira de la première publication de l’auteur au sein de cette maison d’édition.

La maison d’édition se veut engagée dans la promotion de l’émancipation humaine et de la préservation de la Terre.

