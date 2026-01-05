Rivages recrute un nouvel attaché de presse

Les Éditions Rivages (Actes Sud) ont nommé Alexandre Blomme au poste d’attaché de presse, aux côtés de Marie Trang et Marie Wodrascka. Il occupait jusqu’ici des fonctions de communication et relations presse au sein de l’agence littéraire Trames.
Chez Trames, il a assuré la relation presse pour plusieurs maisons d’édition - dont la Manufacture de livres, Bleu & Jaune, la Ville Brûle, la Peuplade, le Quartanier ou la collection Feux croisés chez Plon -, ainsi que pour des événements et prix littéraires, parmi lesquels le Poetry Club et le Prix des Libraires. Il y a également participé aux actions de communication digitale de l’agence.
Parallèlement, Alexandre Blomme anime depuis 2022 des rencontres littéraires. Inscrit au répertoire des animateurs du réseau RELIEF, il intervient régulièrement dans des festivals et manifestations comme le Festival du Premier Roman de Chambéry, la Fête du Livre de Bron, les Cafés littéraires de Montélimar, le Festival du Livre de Paris ou Littérature Live à Lyon.
Le diplômé d’un Master 2 de Commercialisation du livre à l’Université Sorbonne Paris Nord est par ailleurs enseignant vacataire en Master d’Édition dans la même université, où il assure un cours de communication et relations presse.
Avant de s’orienter vers la communication éditoriale, il a travaillé comme libraire à la Nouvelle Librairie Baume à Montélimar.
