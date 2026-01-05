Wonder Man, ou le drôle de rôle du super-héros, sur Disney+

Simplement titrée Wonder Man, cette nouvelle série Marvel — la 17e du Marvel Cinematic Universe — est supervisée par le duo Destin Daniel Cretton et Andrew Guest. Le premier, qui réalise également les épisodes, avait signé Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux en 2021, et a pris les rênes de Spider-Man: Brand New Day (2026).

Outre Yahya Abdul-Mateen II, le casting de Wonder Man compte Ben Kingsley, mais aussi Demetrius Grosse, Ed Harris ou encore Arian Moayed et Zlatko Burić.

La série affiche 8 épisodes, pour sa première saison, et promet un mélange entre action et comédie, puisque Wonder Man, super-héros, tente de se faire une place à Hollywood, avec l'assistance d'un soutien peu commun, en la personne de Trevor Slattery, ancien imposteur du Mandarin dans Iron Man 3...

Par Antoine Oury

