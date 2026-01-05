Marie-Hélène Lafon : chronique d’une vie tenue par la terre

Après Les Sources qui dépeignait la vie de Claire et Isabelle, Marie-Hélène Lafon porte son regard sur le frère, Gilles.
Depuis Les pays (2009), L’Annonce (2012) et Joseph (2014), on connaît l’écriture de M-H. Lafon dont l’attrait principal est de perpétuer une certaine forme du récit réaliste contemporain. Ce qui la singularise, c’est ce souffle ; ce souffle qui, comme une unique respiration ample, prend le récit de son commencement jusqu’à la fin. Il fermente toujours et fomente une certaine contiguïté, une certaine continuité sociale et scripturaire entourant les personnages qui parcourent son œuvre.
Avec ce tout nouveau roman, la campagne, celle du Cantal, de la Santoire, n’a jamais paru aussi belle et rude. Aussi grande et précaire, des tristesses douces ont la saveur de joies suaves, et comme dans chacun de ses textes, on sent le bois comme si on le touchait, on sent les bêtes comme si on pouvait tâter leur peau, on sent le foin comme si on était dans quelque champ en été.
Alors que sa sœur Claire est partie à Paris pour ses études (récit raconté dans Les Pays), Gilles est de ceux qui ont dû rester. De ceux qui n’ont pas eu le choix, et que sa famille, le besoin, sa classe ont convoqué pour un labeur qu’il doit répéter depuis son père et son père avant lui. Les silences qui roulent alors dans son crâne fermentent tout ce qu’il y a à écrire de ces vies abandonnées et âpres.
Comme tout écrivain qui a saisi la leçon de Flaubert, M-H Lafon ne fait pas dans le pathos ; elle convoque ce qu’il y a à convoquer, en épurant sans cesse davantage son texte, en nuançant sans cesse les rêves et les désirs à la terrible réalité. Elle distancie toute forme de songe veule et écrit ce qu’elle se représente, et non pas seulement ce que peut rêver Gilles.
Seule Claire semble faire lever sur ce frère quelque soudain bonheur ; mais il est bien éphémère, et il comprend alors très vite que la vie qu’elle vit n’est pas pour lui, qu’elle ne peut pas l’être. Qu’elle ne le sera jamais.
On voit alors grandir les enfants, devenir à leurs tours des âmes fermentées par la terre, et vouloir autre chose. Mais la souffrance du labeur solitaire demeure. Rien n’a changé depuis les années 1950. Depuis que Claire est partie, rien n’a changé et rien ne semble vraiment changer pour Gilles et sa famille. Juste le silence, qui se fait plus profond.
