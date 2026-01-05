Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

France Culture : une semaine avec Balzac et les voix majeures d’aujourd’hui

Du 5 au 11 janvier 2026, France Culture met la littérature au cœur de son antenne. Romans contemporains, classiques du patrimoine, bande dessinée et écritures scéniques rythment la semaine à travers critiques, rencontres d’auteurs et fictions. Des voix majeures d’aujourd’hui, dont Hannelore Cayre, font écho à celle de Balzac.

Le 05/01/2026 à 10:00 par Dépêche

| 2 Partages

Publié le :

05/01/2026 à 10:00

Dépêche

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Les midis de culture de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30  
 
12h La Critique

Mardi 6 janvier : Littérature avec Marie Sorbier et Johan Faerber  

Aqua de Gaspard Koenig (L'Observatoire)  
Désertion de François Bégaudeau (Verticales)  

Vendredi 9 janvier : Bande dessinée, avec Catherine Robin et Lucie Servin  

Jeune et Fauchée (Charivari) et Moribonds (Casterman) de Florence Dupré Latour   
Manathan Driver de Julien Magnani (Magnani)  

13h La Rencontre

Mercredi 7 janvier : Littérature avec David Szalay, écrivain, à l’occasion de la parution de son roman Chair, Booker Prize 2025 (trad. Benoît Philippe, Albin Michel)

Jeudi 8 janvier : Dessin et littérature avec Marion Fayolle, écrivaine et dessinatrice, à l’occasion de la parution de son roman Petit fruit (Gallimard) et de son recueil de dessins Les Aimants (Le Tripode)

Vendredi 9 janvier : Théâtre avec Brigitte Jaques-Wajeman, metteuse en scène pour son spectacle Vie et destin - Liberté et soumission, d’après le roman de Vassili Grossman, jusqu'au 27 janvier au Théâtre de la Ville

Le Book Club de Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 5 janvier : Toutes Rose avec Maryline Desbiolles !

Avec Maryline Desbiolles pour Rose la nuit (Sabine Wespieser éditeur)

Mardi 6 janvier : Jeune et fauchée la nouvelle bande dessinée de Florence Dupré Latour  

Avec Florence Dupré Latour pour Les Moribonds (Casterman)

Mercredi 7 janvier :  Notes à John, l’intime à nu de Joan Didion   

Avec Tiphaine Samoyault et Antoine Gazé pour Notes à John (trad. Josée Kamoun, Grasset)

Jeudi 8 janvier :  Venise côté jardin avec Ryoko Sekiguchi

Avec Ryoko Sekiguchi pour Venise, millefleurs (éditions P.O.L)

Vendredi 9 janvier : Dans la bibliothèque de Rebeka Warrior

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Commis d’office d’Hannelore Cayre

Réalisation Cédric Aussir / Adaptation Katell Guillou

Comment Christophe Leibowitz, avocat revenu de tout, loin des belles affaires d’Assises dont tout le monde parle, éternel commis d'office à la défense de délits minables, est-il enfin parvenu à être satisfait de son sort ? Est-ce parce qu’il occupe ses journées à convertir avec une patience extrême un proxénète albanais à la lecture de L'Éducation sentimentale derrière les barreaux de la prison de Fresnes ? Ou parce que son nom s’étale en première page aux côtés de celui de l’ennemi public numéro un ?

Avec notamment Michaël Cohen (Christophe Leibowitz), Serge Noël (Le père de Christophe), Jean-Christophe Frêche (Jean-Marie Guillemet), John Arnold (Maitre W), Imer Kutllovci (Dostom)

1/5 Le paradoxe du commis d’office 
« Seule l’incarcération du prévenu fait manger l’avocat. Si le prévenu sort, l’avocat retourne à la case départ ; il ne gagne pas ses trois cents euros. » 
 
2/5 Homo delictus 
« Du délinquant professionnel au professionnel de la délinquance. Qu’il soit un gros poisson ou de la friture, l’homo delictus, excepté le criminel sexuel ou le meurtrier occasionnel, fonctionne toujours selon l’équation : « argent égale pouvoir ». » 

À LIRE - Secrets d'Histoire s'intéresse à Alexandre Dumas, l'homme et la légende

3/5 Jeu de doubles 
« Je savais que le droit pénal français accordait au détenu un droit à l’évasion. Si celle-ci n’était pas accompagnée de violence ou de corruption ni de bris d’un dispositif de fermeture, elle n’était pas punissable. » 
  
4/5 Dernière escapade à Genève 
« Genève était une ville délicieusement obscène, peuplée seulement de gens très riches et de ceux qui sont payés pour les servir. Je me suis arrêté chez Davidoff ; j’étais le dernier client de la journée. » 

5/5 L’échange 
« Quand je suis arrivé dans ma cellule à Fresnes, j’étais contusionné de toutes parts. J’avais surtout le visage tuméfié et la mâchoire à ce point enflée que je pouvais à peine ouvrir la bouche. »

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Gobseck d’Honoré de Balzac

Choix d’extraits et réalisation Cédric Aussir / Lu par Stéphane Freiss       

Derville, jeune avocat du Paris de la Restauration, connaît bien l’histoire de la famille Restaud. En visite chez la vicomtesse de Grandieu, dont la fille, Camille, souhaite épouser le jeune Ernest de Restaud, Derville convoque alors le souvenir de l’extraordinaire et puissant prêteur sur gage, Jean-Esther van Gobseck, dit papa Gobseck, auquel la comtesse de Restaud, criblée de dettes pour plaire à son amant, avait recouru. Publiée en 1830, cette nouvelle fait partie des Scènes de la vie privée de La Comédie humaine. Après s’être intitulé successivement L'Usurier, Les Dangers de l’inconduite puis Papa Gobseck, elle paraît sous son titre définitif de Gobseck en 1841. Formidable introduction à l’œuvre et au monde balzacien, ce texte de Balzac y dessine une société corrompue par l’argent, à travers deux personnages, Gobseck et Derville, qui réapparaissent à plusieurs reprises dans La Comédie humaine.  

1/5 Un voisin peu commun 
« Il me paraissait être plus indifférent qu’incrédule. Un soir j’entrai chez cet homme qui s’était fait or, et que, par antiphrase ou par raillerie, ses victimes, qu’il nommait ses clients, appelaient papa Gobseck. Je le trouvai sur son fauteuil immobile comme une statue. » 
  
2/5 L’usurier et les secrets de famille  
« Eh bien, reprit-il, croyez-vous que ce ne soit rien que de pénétrer ainsi dans les plus secrets replis du cœur humain, d’épouser la vie des autres, et de la voir à nu ? Des spectacles toujours variés : des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d’amour... » 
  
3/5 La comtesse de Restaud  
« La comtesse était plongée dans une stupeur dont je lui tenais compte, il me sembla qu’elle mesurait la profondeur du précipice où elle tombait. Il y avait encore des remords dans cette âme de femme, il ne fallait peut-être qu’un effort, une main charitablement tendue pour la sauver, je l’essayai. » 

4/5 Le comte de Restaud 
« — Le comte serait mourant ? dis-je. — Possible, dit Gobseck. Vous aurez dans sa succession une affaire juteuse. — Expliquez-moi donc pourquoi nous sommes, le comte et moi, les seuls auxquels vous vous soyez intéressé ? — Parce que vous êtes les seuls qui vous soyez fiés à moi sans finasserie… »  
  
5/5 Ernest de Restaud  
« — Aider Ernest ! s’écria Gobseck, non, non. Le malheur est notre plus grand maître, le malheur lui apprendra la valeur de l’argent, celle des hommes et celle des femmes. Qu’il navigue sur la mer parisienne ! quand il sera devenu bon pilote, nous lui donnerons un bâtiment. »  

Theâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

La Mousson d’été 2025  
Nocturne de Marius Von Mayenburg 
Lecture dirigée par Robin Ormond et réalisée par Laurence Courtois / Traduit de l’allemand par Laurent Muhleisen 

À la mort de leur père, Nicole et Philipp se retrouvent pour vider la maison familiale. Dans le grenier, ils découvrent un tableau signé « A. Hitler ». Quand une experte en art nazi arrive pour attester de l’authenticité de l’œuvre, la famille se divise. L’effroi de Judith, horrifiée qu’ils puissent spéculer sur une telle œuvre, tranche avec les arrangements du reste de la famille qui se réjouit de cette source d’argent inespérée. Au fil d’échanges acerbes sur le legs du nazisme, se rejoue l’implacable question de la conscience allemande après-guerre, de l’indélébile « sentiment de culpabilité » au déni, en passant par les résurgences terrifiantes d’un antisémitisme latent. Une pièce au vitriol sur la conscience de l’Histoire, mettant en perspective ce « passé qui ne passe pas », à une époque où l’expression d’Ernst Nolte se fait si prégnante.

Avec Valérie Bauchau, Éric Berger, Christophe Brault, Sébastien Éveno, Céline Milliat-Baumgartner, Julie Pilod et Alexiane Torrés 

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Aqua

Gaspard Koenig

Paru le 09/01/2026

432 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032932025
9791032932025
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Jeune et fauchée

Florence Dupré La Tour

Paru le 09/01/2026

212 pages

Charivari

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487663152
9782487663152
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Manhattan driver

Julien Magnani

Paru le 16/01/2026

300 pages

Magnani Editions

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092058789
9791092058789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Sur France Culture, Nathalie Quintane, Touhfat Mouhtare et Margaret Atwood

D'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, France Culture conserve une place de choix pour la littérature au sein de sa grille des programmes. Du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, Nathalie Quintane, Margaret Atwood, Laurent Mauvignier ou encore Amélie Nothomb se croisent sur les ondes...

29/12/2025, 09:13

ActuaLitté

Initials BD : France Inter mobilise son antenne pour le 9e art

France Inter organise Initials BD, une journée spéciale consacrée à la bande dessinée, le mercredi 7 janvier 2026. L’événement combine une programmation renforcée à l’antenne, deux classes de maître publiques à la Maison de la Radio et de la Musique et l’annonce du lauréat du 8e Prix BD Fnac–France Inter. Objectif affiché : mettre en avant la création et les auteurs du 9e art.

22/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Patrick Modiano, Mircea Cărtărescu et Lucie Morel sur France Culture

La fin de l'année s'approche, mais, sur France Culture, la littérature, la bande dessinée, la poésie ou encore le théâtre gardent une place de choix. Du lundi 22 au dimanche 28 décembre, des invités prestigieux se succèdent, de Patrick Modiano et Christian Mazzalai à Nicolas Maury, en passant par Lucie Morel et Thomas Brosset...

22/12/2025, 10:33

ActuaLitté

Laélia Véron, Jean Echenoz et Wajdi Mouawad sur France Culture

Les dernières semaines de l'année se profilent, mais pas de bouleversement, sur France Culture, entre ce lundi 15 et le dimanche 21 décembre : la littérature a toujours droit de cité dans la grille des programmes. Xavier Dorison et Felix Delep, Laélia Véron, Jean Echenoz ou encore Flore Vesco se succèderont sur les ondes.

15/12/2025, 10:40

ActuaLitté

France Culture sort le grand jeu pour Noël : fictions, contes et créations inédites

France Culture déroule un vaste programme pour accompagner les fêtes de fin d’année, mêlant créations originales, adaptations littéraires et contes réinventés. Tout au long du mois de décembre, la station propose une sélection destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes, avec l’ambition d’offrir des moments d’écoute partagés et une véritable parenthèse sonore.

08/12/2025, 15:07

ActuaLitté

Le masque et la plume fête ses 70 ans

Soixante-dix ans… Le chiffre suffit à mesurer la longévité d’une émission devenue, au fil du temps, un véritable repère dans le paysage culturel français. Depuis 1954, Le Masque et la Plume aiguise les passions autour du cinéma, de la littérature et du spectacle vivant, entre jugements tranchés, enthousiasmes inattendus et discussions parfois musclées. 

08/12/2025, 11:07

ActuaLitté

Cloé Korman, Delphine Panique et Charles Recoursé sur France Culture

Du lundi 8 au dimanche 14 décembre, France Culture réserve à nouveau de beaux moments pour les amateurs de littérature, avec des émissions dédiées (Le Book Club, L'Instant Poésie...) ou non (Les Midis de Culture). Parmi les invités cette semaine, Cloé Korman, Delphine Panique, Charles Recoursé ou encore Sophie Noël...

08/12/2025, 10:07

ActuaLitté

Masculinité, paternité, émotions : les confidences de Mathieu Madénian

Après Manu Payet, Olivier de Benoist, Samuel Le Bihan ou Antoine de Caunes, c’est désormais au tour de Mathieu Madénian de se mettre à nu dans le cinquième épisode du podcast Les elles d’un Homme, animé par Virginie Florin. Loin des paillettes de la scène comique, l’humoriste — habitué aux rires et aux autodérisions — livre une confidence empreinte de sincérité sur son enfance, son parcours, et ce que signifie composer avec la paternité et la masculinité à l’aube des années 2020.

04/12/2025, 16:19

ActuaLitté

Maxim Chattam, Emmanuel Carrère et Elif Shafak sur France Culture

Entre littérature étrangère, bande dessinée, rencontres d’auteurs et créations radiophoniques, France Culture déploie une programmation foisonnante. Des Midis de Culture menés par Marie Labory aux voix du Book Club de Marie Richeux, en passant par la série D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, la station convie romanciers, essayistes, performeurs et poètes pour une semaine où se croisent Elif Shafak, Sébastien Barrier, Leïla Guerriero ou encore les univers graphiques de Fabienne et Détroit Roma.

01/12/2025, 17:12

ActuaLitté

Artistes de BD : leurs parcours racontés dans un nouveau podcast

Un nouveau podcast consacré au neuvième art réunit des artistes de bande dessinée qui racontent leurs parcours et leurs sources d’inspiration au micro de Jacques Monin. Les cinq premiers épisodes paraissent aujourd’hui, avec un programme consacré d’abord à André Juillard, à travers le témoignage d’Anne Juillard, puis à Ralph Meyer, accompagné de Caroline Delabie. Chaque entretien revient sur les débuts, les réussites et les étapes marquantes de ces auteurs.

26/11/2025, 14:06

ActuaLitté

Margaret Atwood, Benoît Peeters et Audrey Poussier sur France Culture

France Culture offre un espace d'expression aux auteurs et autrice, ainsi qu'à leurs textes, au sein de sa programmation. Du lundi 24 au dimanche 30 novembre, cet engagement pour l'écrit se vérifie encore, avec les présences, notamment, de Margaret Atwood, Audur Ava Olafsdottir ou encore Kevin Orr, mais aussi de « grandes traversées » en compagnie d'un certain Jules Verne...

24/11/2025, 09:48

ActuaLitté

Boualem Sansal, de France 2 à France Inter : la tournée de la libération

L’écrivain franco-algérien accordera sa première interview radio depuis sa libération et son retour en France à France Inter ce lundi 24 novembre 2025. Il répondra aux questions de Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel dès 8h20 dans la Grande Matinale. Il sera par ailleurs sur France 2 ce 23 novembre pour le journal de 20h. Une tournée médiatique pour l'écrivain récemment libéré.

23/11/2025, 16:00

ActuaLitté

France Inter consacre une journée spéciale à la BD, le 7 janvier 2026

La station de radio publique France Inter annonce une programmation spéciale autour de la bande dessinée, en janvier 2026. Le mercredi 7, la grille sera organisée autour de ce secteur essentiel de la création française, mais aussi de l'édition. Le même jour sera aussi décerné le Prix BD Fnac-France Inter.

21/11/2025, 12:10

ActuaLitté

Louise Michel et Jules Garnier, de grandes figures du Pacifique à écouter

La 1ère, portail des outre-mer de France Télévisions, présente une nouvelle série de podcasts consacrée aux grandes figures du Pacifique. Parmi les personnalités explorées au cours des 10 épisodes, deux écrivains : Louise Michel (1830-1905) et Jules Garnier (1839-1904).

19/11/2025, 11:15

ActuaLitté

Fictions audio : France Culture et la SACD lancent un nouvel appel à projets

France Culture et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ouvrent la cinquième édition de leur appel à projets consacré à la création de séries audio inédites. Pour 2025-2026, les auteurs et autrices sont invités à proposer des fictions autour du thème « L’amour dans tous ses états », tous genres confondus. Quatre projets seront soutenus par le Fonds Podcasts Originaux pour un montant total de 50.000 € et accompagnés par le Service des Fictions de France Culture. 

18/11/2025, 15:55

ActuaLitté

Le podcast Partir explore Dinard avec Aurélie Valognes

Dans un nouvel épisode du podcast Partir produit par ICI Armorique, l’autrice Aurélie Valognes partage son attachement pour Dinard, la station balnéaire où le hasard l’a menée il y a plus de dix ans. Le guide sonore invite à découvrir les ruelles, les adresses et les lieux qui inspirent son écriture, de la plage du Prieuré au centre-ville, en passant par une cave à manger locale.

18/11/2025, 11:35

ActuaLitté

Alain Guiraudie, Anya Nousri et Raphaël sur France Culture

Du lundi 17 au dimanche 23 novembre, la littérature conserve une place centrale dans les grilles de France Culture, avec les émissions « Les Midis de Culture » et « Le Book Club ». Notons d'ailleurs que Marie Richeux, animatrice de la seconde, sera l'invitée de la première pour présenter son livre, Officier radio (Sabine Wespieser).

17/11/2025, 12:28

ActuaLitté

Pénélope Bagieu, Benoît Peeters et Éric Ruf sur France Culture

L'acteur et metteur en scène Éric Ruf investit la station France Culture, en cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 novembre, et plus particulièrement deux programmes, « L'Instant poésie » et « Lectures du soir ». Mais la station accueille également Pénélope Bagieu et Lola Lafon, Aurélie Olivier ou encore Oliver Le Cour Grandmaison...

10/11/2025, 09:22

ActuaLitté

Laurent Gaudé, Felwine Sarr et Sophie Benech sur France Culture

Le Prix Goncourt mobilisera l'attention cette semaine, mais la littérature ne s'arrête pas aux récompenses de la rentrée. France Culture l'a bien compris, et la station multiplie, dans sa grille, les occasions d'évoquer les auteurs, les textes et les imaginaires. Cette semaine, Laurent Gaudé, Sophie Benech, Grégory Le Floch ou Felwine Sarr sont conviés.

03/11/2025, 09:45

ActuaLitté

Podcast : La statue du sergent Blandan exhume les fantômes de la colonisation

Sous la neige de Nancy, un homme reconnaît une silhouette. Dressée au-dessus de la ville, la statue du sergent Blandan, héros officiel de la conquête de l’Algérie, surgit devant lui comme un spectre. Cet homme, c’est Malek, un réalisateur algérien exilé en France. Enfant, il la voyait déjà à Boufarik, trônant sur son piédestal au cœur de l’Algérie coloniale. Des décennies plus tard, la sculpture semble avoir traversé la Méditerranée pour continuer de le hanter.

30/10/2025, 15:30

ActuaLitté

David Diop, Cécile Guilbert et Christophe Beaux sur France Culture

Quels auteurs et autrices feront entendre leurs voix, cette semaine, sur France Culture ? La radio publique offre une fois encore une belle place à la littérature, sous toutes ses formes. Romans, essais, poésie, bande dessinée seront ainsi évoqués, à l'occasion de chroniques, d'entretiens, de lectures ou bien de fictions radiophoniques...

20/10/2025, 09:27

ActuaLitté

Lancement de Mon petit France Inter, la radio des 6-12 ans

Ce mercredi 15 octobre marquait la naissance d’une nouvelle venue dans la galaxie Radio France : Mon petit France Inter, une radio « joyeuse et ludique à partager en famille... ou à savourer seul comme un grand ! ». Disponible en direct sur l’application Radio France, elle s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, mais promet d’enchanter aussi les adultes.

16/10/2025, 11:25

ActuaLitté

Mariana Enriquez, Camille Bordas et Valérie Zenatti sur France Culture

France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, en invitant notamment Camille Bordas et Valérie Zenatti sur ses ondes. Au cours de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 octobre, la station propose également des fictions radiophoniques et autres lectures du soir...

13/10/2025, 11:16

ActuaLitté

Denis Podalydès sur France Inter, pour parler de ses Admirations littéraires

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle et Alain Mabanckou, c’est désormais Denis Podalydès qui rejoint France Inter pour incarner la série Les Admirations littéraires, diffusée le dimanche à 19h15. Il proposera deux émissions exceptionnelles, programmées les 19 et 26 octobre, consacrées à Pierre Corneille et Laurent Mauvignier.

10/10/2025, 12:52

ActuaLitté

Caroline Lamarche, Laurent Mauvignier et le Prix Nobel sur France Culture

Du lundi 6 au dimanche 12 octobre, la station France Culture poursuit son exploration de la rentrée littéraire 2025, avec les présences attendues de Laurent Mauvignier, Léonor de Récondo ou encore Nassera Tamer. Mais les ondes diffuseront aussi les échos du Prix Nobel de Littérature et des Rendez-vous de l’histoire à Blois.

06/10/2025, 15:12

ActuaLitté

David Dufresne, Nathacha Appanah et Yaryna Chornohuz sur France Culture

Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.

29/09/2025, 09:47

ActuaLitté

Guillaume Poix, Chowra Makaremi et Hélène Frappat sur France Culture

Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...

22/09/2025, 09:33

ActuaLitté

Béatrice Dalle et Alain Mabanckou sur France Inter

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.

18/09/2025, 19:47

ActuaLitté

Antoine Wauters, Hélène Laurain et Aurélie Olivier sur France Culture

Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.

15/09/2025, 11:35

ActuaLitté

Sur France Culture, Fatima Daas, Ovidie et Javier Cercas

La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...

08/09/2025, 11:12

ActuaLitté

Rentrée littéraire : quels sont les coups de coeur de France Culture ?

Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...

29/08/2025, 10:59

ActuaLitté

La rentrée de France Inter, entre nouveautés et contestation

France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.

28/08/2025, 18:18

ActuaLitté

Les mystères du deuil élucidés par Claire Richard sur Arte Radio

L'écrivaine et journaliste Claire Richard reviendra sur les ondes d'Arte Radio le 9 septembre avec La fille du fantôme, un nouveau podcast sur les liens qu'entretiennent les vivants et les morts. 

28/08/2025, 10:43

ActuaLitté

Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter

Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.

 

26/08/2025, 11:54

ActuaLitté

Pour France Culture, une rentrée littéraire... et perturbée

« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.

26/08/2025, 11:29

ActuaLitté

L'Histoire comme vous ne l’avez jamais entendue

Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.

15/08/2025, 08:30

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Carlos Gardel : légende mondiale et voix du tango

Chaque semaine, le magazine Books propose de comprendre l'actualité à la lumière des livres. Dans cette nouvelle booksletter, De Carlos Gardel aux grandes questions contemporaines de santé, de justice, d’intelligence artificielle et de littérature, cette sélection explore la manière dont les livres éclairent le monde. Du destin des artistes aux maladies globales, des erreurs judiciaires à l’avenir du roman, une traversée critique de notre temps par le prisme des essais et des récits.

03/01/2026, 09:57

ActuaLitté

Netflix mise sur un anime original avec Love Through a Prism

Netflix mise sur Love Through a Prism, une série animée originale développée par WIT Studio (L’Attaque des Titans), accompagnée d’une adaptation manga officielle annoncée en amont de la diffusion de l’anime. Le projet associe Yoko Kamio, autrice du scénario conçu directement pour l’animation, et une déclinaison manga réalisée en collaboration avec Maki Minami, publiée sur les applications Shonen Jump+ et Manga Mee. Le premier épisode sort le 15 janvier 2026.

31/12/2025, 13:14

ActuaLitté

Un sérial killer à Barcelone : La Cité des ombres, et ses sombres secrets

À l'heure des fins d'années, le binge-watching équivaut à une séance de yoga : détente et calme, au milieu des festivités. Et, « qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous », pour reprendre le mot de Jules Barbier et Michel Carré, dans Galatée. Cette fois, rendez-vous à Barcelone, une nuit d'été : sur la façade ondoyante de la Pedrera, un corps est suspendu, enveloppé de flammes...

31/12/2025, 09:44

ActuaLitté

Secrets d'Histoire s'intéresse à Alexandre Dumas, l'homme et la légende

Mercredi 21 janvier à 21h10, France 3 diffuse Alexandre Dumas : des héros et des femmes !, un épisode inédit du magazine historique Secrets d’Histoire présenté par Stéphane Bern. Cette émission revient sur la vie extraordinaire d’Alexandre Dumas, l’un des auteurs les plus lus au monde, à travers œuvres incontournables comme Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires, des romans constamment réadaptés pour le cinéma et la télévision.

29/12/2025, 16:38

ActuaLitté

Rokhaya Diallo en ceinture de bananes : la LDH dénonce une imagerie coloniale

Une caricature publiée au sein de Charlie Hebdo et signée Riss, présentant Rokhaya Diallo sous les traits d’une Joséphine Baker à la ceinture de bananes, a déclenché une vive polémique. Le dessin illustre un article d’un hors-série consacré aux « fossoyeurs de la laïcité ». La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce une imagerie coloniale, et annonce son soutien à l’essayiste.

 

29/12/2025, 14:35

ActuaLitté

Top 10 des adaptations de livres en films et séries incontournables de 2025

Chaque année, le cinéma et les plateformes de streaming retournent aux livres comme à une réserve inépuisable de récits. Mais en 2025, le phénomène a pris une ampleur singulière. Romans cultes, succès contemporains ou œuvres plus confidentielles ont nourri une vague d’adaptations qui a structuré l’actualité audiovisuelle. Fidélité scrupuleuse ou réinterprétation assumée ? Derrière la question, un constat s’impose : la littérature a dicté le tempo culturel de l’année.

25/12/2025, 09:12

ActuaLitté

Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit

Ils furent longtemps de stricts concurrents – et le demeureront bien entendu –, mais dans la guerre des plateformes, une nouvelle ère semble s’ouvrir. Amazon Prime Video et Netflix ont signé un accord de licence sans précédent : une partie du catalogue de Prime Video — y compris des films et séries déjà marqués par leur succès — sera désormais disponible en streaming sur Netflix dans plusieurs territoires. 

25/12/2025, 09:12

ActuaLitté

Krach, techno, exils, rêves : la sélection Books pour comprendre le monde autrement

La Booksletter revient avant une pause bien méritée. Alors que se crée sous nos yeux la bulle financière de l’intelligence artificielle, il n’est pas sans intérêt de revenir sur les facteurs qui ont conduit au krach de 1929, origine de la plus grande dépression économique de l’histoire du capitalisme. — Par Michel André.

20/12/2025, 09:16

ActuaLitté

Emmanuel Khérad retrouve l’antenne avec Le Club Francophone

À compter du mercredi 7 janvier à 20h20, TVMonaco enrichit sa grille avec Le Club Francophone, un nouveau magazine culturel hebdomadaire consacré à la littérature, à la culture et à celles et ceux qui les font vivre à travers l’espace francophone.

19/12/2025, 17:48

ActuaLitté

Derf Backderf et Ann Rule, deux auteurs si proches de tueurs

La série documentaire « Faits divers » s'enrichit de deux nouveaux épisodes, toujours consacrés à des auteurs inspirés par des événements réels violents. Olivier Mirguet réalise un épisode sur Derf Backderf et Jeffrey Dahmer, quand Frédéric Bas s'intéresse aux liens entre Ann Rule et le tueur en série Ted Bundy.

19/12/2025, 09:46

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Écrivains et artistes, une histoire commune

Vendredi 19 décembre à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal (public sénat), consacre une émission au rapport entre art et littérature. L’artiste Eva Jospin et l’écrivain Dan Franck sont invités pour évoquer, d’un côté, une illustration de L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono (Gallimard) et, de l’autre, le deuxième volet du Roman des artistes (Grasset). Eva Jospin est aussi annoncée dans l’actualité d’une exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret.

17/12/2025, 16:30

ActuaLitté

Sécurité routière : Pif Gadget confie aux enfants la mission d’éduquer les parents

À l’heure où les comportements routiers suscitent une inquiétude croissante, Pif Gadget s’associe à Ornella Ongaro, pilote de moto de haut niveau et ambassadrice nationale de la Sécurité routière, pour rappeler l’importance du respect de la signalisation. Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des études alarmantes sur les infractions commises au quotidien par les automobilistes, mais aussi par les autres usagers de la route.

16/12/2025, 16:23

ActuaLitté

Changer l’eau des fleurs : le best-seller de Valérie Perrin adapté par Jean-Pierre Jeunet

Changer l'eau des fleurs, le roman best-seller de Valérie Perrin, est en cours d'adaptation pour le grand écran. Annoncé pour 2026 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet, il compte notamment Leïla Bekhti, Matthias Schoenaerts, Melvil Poupaud, Anouk Grinberg, Sergio Castellitto, Alban Lenoir et Élodie Batard Gaultier dans son casting. Studiocanal a publié sur Instagram la première image issue du film.

16/12/2025, 13:26

ActuaLitté

La Grande Librairie : quels livres offrir pour les fêtes ?

Pour son émission du mercredi 17 décembre 2025, La Grande Librairie propose une édition résolument tournée vers les lectures de Noël : classiques revisités, romans très attendus, polars addictifs et conseils de libraires. Laurent Mauvignier, Clara Dupont-Monod, Maxime Chattam, Benjamin Lacombe et Laurine Roux seront sur le plateau pour évoquer leurs derniers ouvrages, tandis que Clémentine Beauvais célébrera Jane Austen outre-Manche.

15/12/2025, 17:43

ActuaLitté

Johnny Depp prépare la première adaptation anglophone du Maître et Marguerite

Johnny Depp s’apprête à produire, et pourrait également interpréter un rôle, dans la première adaptation cinématographique en langue anglaise du roman culte de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Le projet, encore sans réalisateur, est porté par la société de production de l’acteur, IN.2 Film.

15/12/2025, 15:33

ActuaLitté

François Mitterrand, une autre vie possible : un portrait inédit et littéraire diffusé sur LCP

LCP diffuse jeudi 8 janvier à 20h40, dans le cadre de l’émission DébatDoc, le documentaire inédit François Mitterrand, une autre vie possible. Coproduit par l’INA et LCP, le film est écrit et raconté par Mazarine Pingeot, avec des textes de François Mitterrand interprétés par Patrick Mille, et réalisé par Catherine Aventurier.

15/12/2025, 11:44

ActuaLitté

Puccini, et si le snobisme nous avait aveuglés ?

Longtemps relégué au rang de compositeur facile et sentimental, Giacomo Puccini demeure l’un des créateurs les plus injustement mal compris du répertoire lyrique. Orchestrateur d’une virtuosité rare, maître absolu de la mélodie et du drame, il a su donner à l’opéra une puissance narrative presque cinématographique. Avec Turandot, œuvre ultime et inachevée, Puccini atteint l’accomplissement éclatant de son art. À retrouver dans la booksletter de cette semaine.

13/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Pour finir l'année, France Télévisions se penche sur le succès de la fantasy

Le 31 décembre au soir, à partir de 21h05, France 5 reviendra, avec un documentaire, sur le « triomphe de la fantasy », à travers des romans, films ou séries qui ont développé des univers imaginaires. Les auteurs Robin Hobb, Maxime Chattam ou encore Estelle Faye interviendront au cours de ce programme de 90 minutes.

11/12/2025, 13:26

ActuaLitté

Avec Trigger Warning, l'univers The Boys passe de la BD à la VR

Alors qu'une cinquième saison de la série The Boys se profile pour 2026, l'univers imaginé par Garth Ennis et Darick Robertson s'invite dans les casques VR. The Boys: Trigger Warning, développé par le studio ARVORE, est attendu sur Meta Quest et PSVR2.

09/12/2025, 11:08

ActuaLitté

La série Le Comte de Monte-Cristo, dès le 26 décembre sur France 2

Coproduction européenne, la série Le Comte de Monte-Cristo sera diffusée en fin d'année par France Télévisions. Les 8 épisodes de 52 minutes seront visibles dès le 11 décembre prochain sur la plateforme france.tv, tandis que la chaine France 2 accueillera le récit inspiré de l'œuvre de Dumas à partir du 26 décembre.

09/12/2025, 11:08

ActuaLitté

Monsieur Madame : une adaptation au cinéma signée par l’équipe de Paddington

Cinquante ans après leur apparition dans les librairies, les célèbres personnages de la série Monsieur Madame s’apprêtent à faire leur entrée sur grand écran. L’annonce a été faite par StudioCanal, Heyday Films et le groupe japonais Sanrio – propriétaire de la marque depuis 2011 – dans un communiqué relayé mercredi par l'AFP.

08/12/2025, 17:24

ActuaLitté

Lydie Salvayre, Pierre Arditi, Alfred de Montesquiou dans La Grande Librairie

La nouvelle émission de La Grande Librairie réunit des auteurs confirmés et de jeunes voix, entre récits personnels, plongées historiques et premiers romans. Des ouvrages variés qui explorent chacun à leur manière la mémoire, la transmission ou le regard porté sur le monde, à découvrir ce mercredi 10 décembre sur France 5. 

 

08/12/2025, 11:31

ActuaLitté

Books : Pourquoi Francis Crick reste l’un des scientifiques les plus influents du XXᵉ siècle

Francis Crick n’a pas seulement dévoilé la structure de l’ADN : il a aussi révolutionné notre compréhension du cerveau, traçant la trajectoire fulgurante d’un esprit scientifique hors norme. L’actualité à la lumière des livres, c'est ce que propose chaque semaine la Booksletter, du magazine Books. 

06/12/2025, 09:02

ActuaLitté

Pour Noël, Netflix rachète Harry Potter, Batman et Game of Thrones

Vendredi 5 décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord définitif : Netflix va acquérir les studios cinéma et télévision de Warner ainsi que ses activités de streaming (notamment HBO Max), dans le cadre d’une transaction valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards hors dette). Chaque action WBD sera rachetée 27,75 USD. 

05/12/2025, 16:25

ActuaLitté

Italiques, l'ancêtre d'Apostrophes, de retour sur LCP

La première émission de débat littéraire de la télévision française, Italiques, revient le temps d'une émission spéciale de Rembob’INA sur LCP, ce dimanche 7 décembre à 20h40. Patrick Cohen, en compagnie de Richard Poirot, rédacteur en chef de l'INA, remonteront l'histoire de cette proposition télévisuelle qui annonce Apostrophes.

05/12/2025, 11:17

ActuaLitté

France TV se penche sur l'anime, avec une série documentaire

En quatre épisodes de 30 minutes, la série Anime — Une épopée japonaise propose un panorama et un historique de l'animation japonaise, dont l'influence sur la pop culture mondiale n'est plus à prouver. La production sera diffusée sur la plateforme france.tv, mais aussi sur la chaine YouTube « slash anim » et France 4.

05/12/2025, 09:38

ActuaLitté

Claire Chazal reçoit Clara Dupont-Monod et Enki Bilal pour voyager dans le temps

Au bonheur des livres vous propose cette semaine de voyager dans le temps, ce qui est aussi une bonne manière de s'interroger sur notre monde présent. 

04/12/2025, 16:34

ActuaLitté

Monsieur Crocodile, d'après le livre de Joann Sfar, sur Okoo et France 5

Dès le mercredi 3 décembre sur la plateforme Okoo et à partir du 22 décembre sur France 5, un certain Monsieur Crocodile viendra partager ses aventures avec les jeunes téléspectateurs. Ce personnage est tiré du roman graphique Monsieur Crocodile a beaucoup faim publié aux éditions Gallimard Jeunesse en 2021.

04/12/2025, 15:42

ActuaLitté

Il était deux fois, d'après Thilliez, dès le 26 décembre sur france.tv

La mini-série Il était deux fois, adaptée du roman de Franck Thilliez paru en 2020 chez Fleuve Noir et disponible en poche chez Pocket, sera disponible dès le 26 décembre prochain sur la plateforme france.tv. Le programme a été créé par Éric Delafosse (Meurtres aux Marquises, Meurtres à Nîmes) et France Jacquet (Furies, Cuisine interne).

04/12/2025, 09:49

ActuaLitté

Le monde de l’édition en deuil : décès du rédacteur en chef de Publishing Perspectives

Porter Anderson, rédacteur en chef de Publishing Perspectives, est décédé, révèle le média professionnel, laissant derrière lui une carrière marquante et une présence incontournable sur la scène professionnelle depuis plusieurs décennies.

03/12/2025, 18:01

ActuaLitté

Écrire la vie : quand les lycéens s’approprient l’oeuvre d’Annie Ernaux

France 5 diffuse mercredi 3 décembre, à 21h05, Écrire la vie : Annie Ernaux en d’autres mots, un documentaire de Claire Simon. La réalisatrice filme des lycéennes et des lycéens en pleine étude de la Prix Nobel de littérature, offrant un regard sensible sur la manière dont l’œuvre d’Annie Ernaux circule aujourd’hui, se transmet et s’approprie dans les classes.

02/12/2025, 12:04

ActuaLitté

1er mai, une infiltration chez les CRS coécrite par Sophie Maurer

La société Scarlett Production, filiale du groupe Mediawan, a donné le coup d'envoi du tournage du téléfilm 1er mai, le 25 novembre dernier en région parisienne. Ce récit d'une infiltration d'une commandante de l'IGPN au sein des CRS se base sur un scénario coécrit par la romancière et dramaturge Sophie Maurer.

02/12/2025, 09:47

ActuaLitté

Galene media : éditeur de presse de sciences et d'histoire

Galene media est née en février 2025. Avec l’objectif ambitieux de lancer ses deux premiers magazines dans l’année. Deux trimestriels aux cibles et aux sujets très différents mais qui pourtant dessinent, en ombre chinoise, les piliers de l’éditeur : un attachement à la science et à la technique, une inclination naturelle à raconter des histoires et à visiter l’Histoire et la croyance que la presse imprimée à encore de belles choses à écrire ! 

02/12/2025, 07:30

ActuaLitté

Books : Voyages dans les vies, les idées et les vents du monde

Cette Booksletter explore cinq textes singuliers : la vie romanesque de la danseuse néerlandaise Darja Collin, l’essai critique de David Rieff sur le wokisme, le voyage érudit de Simon Winchester dans l’histoire du vent, le témoignage implacable d’un livreur de colis à Pékin et l’enquête intellectuelle sur la naissance du concept moderne d’Occident. Un ensemble riche qui interroge nos imaginaires, nos idées et nos façons d’habiter le monde.

29/11/2025, 09:32

ActuaLitté

Une adaptation théâtrale des Trois brigands, de Tomi Ungerer, sur France TV

France Télévisions diffusera, le dimanche 14 décembre à 18h50 sur France 4, une adaptation théâtrale de l'album jeunesse Les Trois brigands, un récit culte de Tomi Ungerer paru pour la première fois en 1961 puis traduit en français en 1968 par Adolphe Chagot pour L'école des loisirs. Le programme sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

27/11/2025, 11:03

ActuaLitté

Sur France 5, Louis-Ferdinand Céline fait Face à l'Histoire

L'émission Face à l'Histoire, diffusée sur France 5 et adaptée des podcasts de Philippe Collin sur France Inter, s'intéresse au cas Louis-Ferdinand Céline, auteur, entre autres, de Voyage au bout de la nuit, mais aussi de pamphlets antisémites. Une soirée entière reviendra sur cette obscure figure des lettres françaises, qui a soutenu les nazis et participé à la France de Vichy.

27/11/2025, 09:04

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.