Dans l'édition, des salaires d'entrée revalorisés, mais déjà inférieurs au SMIC

Un arrêté du 23 décembre 2025, publié au Journal officiel de ce 3 janvier, rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, les stipulations de l'avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux minima conventionnels.

Ces salaires minima s'appliquent au secteur de l'édition de livres, et font suite aux négociations menées en 2025 par les partenaires sociaux. L'organisation patronale, le Syndicat national de l'édition (SNE), et deux organisations syndicales de salariés, la CFE-CGC (FCCS CFE-CGC et SPEELD CFE-CGC) et la CFDT (F3C CFDT et SNLE CFDT), ont signé cet avenant, quand la CGT et Force Ouvrière ont refusé de le faire, insatisfaites des négociations.

« Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12 », précise l'article 2 de cet avenant.

Barèmes des salaires minima annuels et mensuels, 17e avenant à la Convention collective nationale de l'édition de livres

Les salaires minima garantis affichés dans les barèmes ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les montants sont ceux du salaire brut, et non réel.

L'avenant fixe également les barèmes des minimas à l'ancienneté, mensuels et annuels.

Barèmes des salaires minima à l'ancienneté annuels et mensuels, 17e avenant à la Convention collective nationale de l'édition de livres

Notons que ces salaires minima s'appliquent quelle que soit la taille de la structure. Par ailleurs, les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables. Toutefois, comme le précise l'arrêté du 23 décembre, « les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu'elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d'atteindre ce montant minimal ».

De nouvelles négociations se profilent déjà, au cours des deux prochains mois, entre les partenaires sociaux, puisque la revalorisation du SMIC, le 1er janvier dernier, a rendu les salaires minima des catégories E5 et E6 inférieurs au SMIC mensuel brut, dont le montant atteint désormais 1823,03 €.

