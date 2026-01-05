Matthieu Juin-Levite nommé chef du bureau du cabinet de Rachida Dati

Nouvelle année, nouveau collaborateur pour Rachida Dati. Le Journal officiel fait état de la nomination de Matthieu Juin-Levite en tant que chef du bureau du cabinet de la ministre de la Culture. Il travaillait auparavant au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur, au poste de directeur délégué au pilotage auprès de la direction générale adjointe Sécurité, Proximité, Citoyenneté.
Un arrêté signé par Rachida Dati, daté du 18 décembre 2025, acte la nomination de Matthieu Juin-Levite au poste de chef du bureau du cabinet. Il supervisera ainsi l'activité des cadres du bureau du cabinet et de leurs adjoints, dans différents domaines d'activité.
Emploi et gestion des ressources humaines du cabinet, organisation des secrétariats de la ministre et des membres de son cabinet, organisation des événements qui se déroulent à l'hôtel de Valois, suivi de l'ensemble des lignes budgétaires du cabinet, signature des courriers de réponse aux particuliers, suivi du traitement des questions écrites parlementaires, logistique du cabinet... Les missions du chef du bureau du cabinet sont nombreuses et variées.
Matthieu Juin-Levite aura aussi la charge de superviser les déplacements de la ministre et de son cabinet, de la régulation des plannings à l'organisation des cortèges.
Le bureau du cabinet, composé de 6 sections, a pour mission de soutenir l'activité du cabinet de la ministre de la Culture en assurant la gestion administrative et technique, la gestion des secrétariats et des chauffeurs, les distinctions honorifiques, la correspondance et l'organisation des réceptions sur le site de Valois. L'ensemble des personnels de soutien du cabinet est rattaché au bureau du cabinet.
Matthieu Juin-Levite connait la rue de Valois, puisqu'il y a commencé sa carrière, en 2000, en tant que collaborateur au bureau du cabinet de la ministre Catherine Tasca. En 2008, il rejoint le Centre des monuments nationaux, où il assumera notamment les fonctions de chef du département du mécénat et des relations avec les entreprises.
Entre 2013 et 2017, il représente l’ambassade et son service de coopération et d’action culturelle en Province Orientale et assure la direction d’une Alliance Française en République démocratique du Congo. Après cette expérience, il devient, pendant un an, délégué Général du réseau des Alliances Françaises de France.
En 2018, il rejoint la Métropole Nice Côte d'Azur en tant que directeur du protocole, puis assume différentes fonctions au sein de l'intercommunalité.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
