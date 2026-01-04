La révolution digitale qui fait lire les enfants en Malaisie (et que le monde devrait regarder)

L’un des signaux d’alarme les plus nets est venu des récents résultats de la Malaisie au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), pointe TNPS.

Entre 2018 et 2022, les scores en compréhension de l’écrit ont chuté de façon significative, reculant de 415 à 388 points — une baisse estimée à l’équivalent d’une perte d’apprentissage d’environ 1,4 an, et plaçant le pays bien en dessous de la moyenne de l’OCDE sur ce volet.

Cette tendance pourrait apparaître comme un avertissement sévère. Mais, si l’on regarde de plus près, une dynamique plus encourageante émerge dans les habitudes des jeunes : la lecture numérique — sur écran, ebooks ou plateformes interactives — capte l’attention des élèves plus efficacement que les formats imprimés isolés, en particulier lorsqu’elle s’inscrit dans des environnements sociaux ou éducatifs engageants.

Le numérique, un levier pour revaloriser la lecture

Pour les professionnels de l’édition et de l’éducation, cette évolution n’est pas simplement une statistique isolée, mais un appel à repenser la lecture comme une activité intégrée au quotidien des jeunes. Les étudiants malaisiens qui lisent fréquemment sur des plateformes numériques — qu’il s’agisse d’ebooks, de livres interactifs ou de recommandations partagées via des réseaux dédiés — montrent un engagement plus soutenu que leurs pairs qui lisent occasionnellement ou seulement sur support papier.

Des recherches internationales, dans d’autres contextes éducatifs, suggèrent que les environnements numériques bien conçus — qui permettent des interactions sociales autour de textes, des listes de lecture personnalisées ou des feedbacks en temps réel — peuvent encourager les jeunes à lire davantage, à diversifier leurs choix et même à discuter de leurs lectures entre amis ou avec leurs enseignants.

Ces données rejoignent des observations plus générales selon lesquelles les « natifs numériques » — les générations qui ont grandi avec les écrans et les technologies mobiles — adoptent souvent des habitudes de lecture qui diffèrent de celles des générations précédentes : ils lisent aussi bien pour l’information que pour le plaisir, et leur pratique est fortement influencée par le contexte digital dans lequel elle s’inscrit.

Réconcilier écrans et livres

Cette mutation ne signifie pas que les livres imprimés sont obsolètes, loin de là. Mais elle invite à repenser les stratégies d’accès à la lecture, lit-on dans Access. Dans un pays comme la Malaisie, où l’alphabétisation reste élevée (autour de 95 % selon les dernières estimations), l’enjeu n’est plus tant de convaincre les jeunes de lire que d’offrir des formats et des contextes qui captivent leur intérêt.

L’une des pistes explorées consiste à associer lecture numérique et apprentissage scolaire. Des enseignants rapportent, par exemple, que l’intégration d’outils numériques dans les classes de langues étrangères favorise non seulement la compréhension de textes, mais aussi la motivation des élèves, qui associent lecture et usage quotidien de la technologie.

Dans ce domaine, la coopération entre écoles, bibliothèques, éditeurs et développeurs de contenus se révèle essentielle. Une lecture numérique de qualité peut transformer des « temps d’écran » traditionnellement jugés improductifs en moments d’acquisition de connaissances, tout en favorisant l’autonomie des jeunes lecteurs.

Le pourquoi du comment (à qui profite le crime ?)

Attention toutefois à ne pas négliger les mécanismes profonds qui produisent un effet : en Malaisie, le numérique ne sauve pas la lecture par miracle. Il la recontextualise. De fait, comme dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, le smartphone constitue le premier — parfois le seul — objet culturel personnel des enfants et des adolescents.

Lire sur mobile, c’est lire partout : dans les transports, pendant les temps d’attente, à la maison. La lecture s’insère alors dans des micro-moments autrefois perdus, sans dépendre d’un lieu précis — bibliothèque, chambre ou salle de classe. Ce n’est donc pas seulement le numérique qui stimule la lecture, mais bien la portabilité extrême du texte.

À cette réalité s’ajoute une dimension socio-économique déterminante. L’ebook réduit le coût d’accès aux contenus (abonnements collectifs, plateformes éducatives, bibliothèques numériques), évite l’achat de livres imprimés — encore perçus comme onéreux dans certains foyers — et lève une barrière symbolique persistante : celle du livre assimilé à un objet scolaire ou élitiste. Pour beaucoup de jeunes lecteurs, l’écran est un espace familier, non intimidant. Lire sur écran, ce n’est pas « faire ses devoirs », c’est prolonger des usages déjà installés… autrement.

Quand les usages transforment la lecture

Un autre facteur, souvent sous-estimé, entre alors en jeu : la prescription algorithmique. Les plateformes de lecture numérique ne se limitent pas à proposer des textes ; elles orientent, suggèrent, relancent. À partir des usages réels, elles recommandent des lectures proches, structurent des parcours progressifs et maintiennent une visibilité constante des contenus.

Contrairement à une bibliothèque ou à une librairie — où l’on peut hésiter, se perdre, repartir sans rien — le lecteur n’est jamais face au vide. Quelque chose apparaît, insiste, invite. Cette continuité favorise la régularité, l’accumulation du temps de lecture et, surtout, la curiosité. Il ne s’agit donc pas seulement de lire davantage, mais de ne pas décrocher.

À cela s’ajoute la dimension sociale de la lecture numérique. Lire sur écran ne relève plus d’un acte strictement solitaire. On partage un extrait, on commente un récit, on recommande un texte à ses pairs. La lecture devient conversationnelle, parfois collective. Chez les adolescents en particulier, elle s’inscrit dans une logique d’appartenance : lire, c’est aussi échanger des références, se reconnaître, exister dans un groupe. Là où la lecture papier pouvait apparaître comme une pratique intime — voire isolée — le numérique la réintroduit dans le champ des interactions quotidiennes.

Il faut enfin tenir compte d’une évolution plus profonde : la forme même de la lecture change. Lire plus longtemps ne signifie pas nécessairement lire des textes plus complexes ni suivre des récits linéaires. En revanche, cela implique souvent de lire plus fréquemment, par fragments, en alternant fiction, information et formats courts.

Cette lecture morcelée, parfois critiquée, correspond pourtant aux capacités d’attention contemporaines. En Malaisie, le numérique joue moins un rôle de rupture que d’adaptation : il épouse les rythmes actuels et permet à la lecture de rester présente, sous des formes renouvelées.

Dernier élément, et non des moindres : le cadre scolaire et institutionnel. Lorsque l’école reconnaît explicitement la lecture numérique comme une lecture à part entière — intégrée aux programmes, portée par des enseignants formés, soutenue par des outils légitimes — l’effet est immédiat.

Ce que les élèves pratiquent hors classe cesse d’être perçu comme un simple divertissement. Cela devient une compétence reconnue, donc prolongée. La frontière entre lecture scolaire et lecture personnelle s’atténue, et avec elle disparaît une partie des résistances.

Un modèle pour le monde ?

Alors que de nombreux pays s’interrogent sur la « crise de la lecture » chez les jeunes, le cas malaisien offre une perspective que l'on a nuancée, mais une perspective tout de même : la technologie n’est pas l’ennemie de la lecture, mais un outil qui, s’il est bien utilisé, peut transformer l’accès aux textes.

Pour l’Asie du Sud-Est et au-delà, cette dynamique invite à repenser les initiatives de promotion de la lecture en valorisant les formats numériques — non pas comme des substituts, mais comme des compléments qui s’intègrent aux pratiques culturelles des nouvelles générations.

La question n’est plus seulement « combien lisent-ils ? », mais « comment la lecture s’inscrit-elle dans leur vie quotidienne et leur manière de se connecter au monde ? ». En Malaisie, la réponse commence à émerger dans les interactions digitales — et, contre toute attente, c’est peut-être là que se trouve l’avenir de la lecture.

Crédits photo : sasint CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com