Infiltrations, archives menacées : l’alerte sur la bibliothèque d’Évora avant 2027

Installée dans un ancien édifice à forte valeur historique, la Bibliothèque publique d’Évora abrite des fonds patrimoniaux d’une richesse rare : manuscrits anciens, imprimés précieux, archives locales. Un trésor discret, mais essentiel, au cœur d’une ville classée au patrimoine mondial.

C’est précisément ce patrimoine que le Grupo Pro-Évora (GPE) estime aujourd’hui sous pression. Dans un communiqué relayé en novembre par le média public RTP, l’association appelle à résoudre en urgence plusieurs problèmes affectant la bibliothèque, avant que l’afflux de visiteurs et l’exposition médiatique liés à Évora Capitale européenne de la culture 2027 ne viennent amplifier les fragilités existantes.

Le message se veut clair, sans détour inutile. Le GPE ne conteste pas l’ambition culturelle portée par la municipalité. Il rappelle simplement une évidence : on ne célèbre pas un patrimoine que l’on laisse se détériorer. À mesure que 2027 approche, ce décalage devient difficile à ignorer.

On vous a dit que les livres n'aiment pas l'eau

Placée sous la tutelle de la Biblioteca Nacional de Portugal, la Bibliothèque publique d’Évora demeure l’une des institutions patrimoniales majeures de la ville. Pourtant, selon l’association, plusieurs dysfonctionnements persistent : infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, absence d’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, conditions de stockage inadaptées pour une partie importante des collections, aujourd’hui reléguées dans un ancien dépôt militaire.

Le GPE rappelle que, malgré une rénovation de la toiture en 2018, les problèmes d’infiltration n’ont pas été résolus. Une situation qui fait peser un risque direct sur la conservation d’ouvrages anciens et fragiles. L’association appelle donc le Ministère de la Culture à faire de la bibliothèque une priorité nationale, à l’heure où Évora s’apprête à accueillir chercheurs, artistes et publics venus de toute l’Europe.

La désignation d’Évora comme Capitale européenne de la culture place la ville sous les projecteurs. Les projets se multiplient, les annonces aussi. Mais pour Pro-Évora, cette dynamique ne peut se limiter à l’événementiel. La bibliothèque — lieu de travail pour les chercheurs, espace de transmission pour les étudiants, ressource pour les habitants — doit être intégrée pleinement aux priorités.

Derrière cette prise de parole, une question simple : comment accueillir un afflux de visiteurs et de professionnels de la culture si les équipements patrimoniaux eux-mêmes ne sont pas consolidés ? Le risque, selon l’association, serait de masquer des failles structurelles sous une programmation festive… par définition éphémère.

Une demande claire, sans polémique

Parmi les priorités identifiées, l’installation d’un ascenseur fait figure de symbole. Elle répond à une exigence pratique — l’accès des personnes à mobilité réduite — mais aussi à une ambition plus large : garantir une accessibilité universelle à ce lieu emblématique. À cela s’ajoute la nécessité de libérer et de réorganiser les espaces de dépôt, aujourd’hui partiellement externalisés dans des conditions jugées insatisfaisantes.

Le GPE propose ainsi de réaménager certains immeubles publics vacants afin d’y accueillir les collections dans des conditions conformes aux normes de conservation. Une démarche qui dépasserait le simple cadre de travaux techniques : elle constituerait un investissement durable dans l’avenir patrimonial d’Évora.

Le ton employé reste mesuré. Pas de mise en accusation frontale, mais une demande précise : intervenir maintenant. Réparer, sécuriser, adapter — des actions concrètes, loin des effets d’annonce. L’objectif n’est pas de freiner la dynamique de 2027, mais de la rendre crédible.

Les responsables municipaux reconnaissent, de leur côté, l’importance du dossier, tout en rappelant la complexité d’intervenir sur des bâtiments classés. Une équation délicate, certes… mais connue de longue date.

À l’approche des festivités, la préservation des collections, l’accessibilité du bâtiment et la qualité de l’accueil offert aux usagers demeurent au cœur du débat. L’association appelle à des solutions urgentes et concertées, mêlant expertise patrimoniale, engagement politique et investissement public, pour que la Bibliothèque publique d’Évora puisse, à juste titre, tenir sa place sur la scène culturelle européenne.

Crédits photo : Biblioteca Pública de Évora

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com