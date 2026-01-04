Livres écrits par IA : sans règles claires, qui possède vraiment le copyright ?

Traditionnellement, le droit d’auteur protège l’expression originale d’un créateur humain. Dans la plupart des juridictions contemporaines — aux États-Unis comme en Europe —, un texte généré uniquement par une machine ne remplit pas cette condition : il n’est pas le produit d’une « pensée créative » humaine telle que définie par les lois sur la propriété intellectuelle.

Alors que l’intelligence artificielle progresse à un rythme effréné, le débat émerge évidemment en Chine qui interpelle autant les acteurs du monde éditorial que les juristes : quand une IA participe à la rédaction d’un livre, à qui appartiennent les droits d’auteur ? Cette question, loin d’être purement théorique, touche aujourd’hui l’ensemble de l’écosystème culturel chinois, de l’auteur à l’éditeur, en passant par les lecteurs eux-mêmes.

Ce flou n’est pas anodin : dans la pratique, les maisons d’édition craignent d’assumer seules les responsabilités liées à la publication d’un livre dont l’origine intellectuelle n’est pas clairement attribuée. Pour limiter ces risques, certaines d’entre elles insèrent désormais dans leurs contrats des clauses spécifiques de responsabilité, destinées à clarifier les usages de l’IA et à se prémunir contre d’éventuelles contestations ultérieures.

Un élément clé du débat consiste à mesurer la part d’intervention humaine dans la création. Certains éditeurs et experts estiment que l’IA n’est qu’un outil — un instrument de production — qui, à l’instar d’un logiciel de mise en page ou d’un dictionnaire électronique, ne devrait pas à lui seul être assimilé à un « auteur ».

Mais la ligne de séparation est mince : si l’auteur, le traducteur ou l’illustrateur exploite l’IA pour rechercher des données, optimiser une structure narrative ou corriger un texte, tout cela peut être considéré comme compatible avec un exercice créatif humain — et donc digne de protection par le droit d’auteur.

Cette approche rejoint une logique déjà identifiée ailleurs : lorsqu’un humain apporte une contribution significative — que ce soit par la sélection des idées, l’organisation des chapitres ou l’orientation des prompts qui guident l’IA —, il reste le créateur principal de l’œuvre. Cette responsabilité humaine, bien que parfois difficile à quantifier, demeure un critère essentiel pour que le droit de propriété intellectuelle puisse s’appliquer, rapporte China News.

Il est intéressant de noter que, en 2023, une équipe de chercheurs de l’Université de Tsinghua a utilisé une intelligence artificielle générative pour écrire 《机忆之地》, un court texte de science-fiction qui a même remporté un prix provincial lors d’un concours littéraire dédié à la science-fiction et à la vulgarisation scientifique. Ce cas montre que les outils d’IA ne sont plus cantonnés à des usages secondaires, mais peuvent, en quelques heures seulement, produire un contenu littéraire significatif — en tout cas assez pour susciter l’intérêt du public et des institutions.

Pour autant, l’édition chinoise reste vigilante : face à l’absence de mécanismes fiables de détection automatique et d’attribution des contenus générés par IA, les maisons d’édition préfèrent pour l’heure encadrer contractuellement l’usage des outils numériques. En pratique, cela signifie que l’IA peut servir d’assistant plutôt que d’auteur principal, et que les créateurs humains conservent, dans la plupart des cas, le rôle pivot dans la paternité d’une œuvre.

La situation légale en Chine reste en évolution. Des textes — comme les Interim Measures for the Management of Generative AI Services — visent à encadrer l’usage des services d’IA, notamment en matière de propriété intellectuelle et de responsabilités des plateformes qui diffusent du contenu généré automatiquement. La situation légale en Chine reste en évolution.

Comme de nombreux autres États, la Chine se trouve à un moment clef de réflexion sur l’IA et le droit d’auteur : concilier l’efficacité technique des machines avec la reconnaissance des contributions humaines. Comment garantir que la créativité reste récompensée, sans entraver les progrès technologiques ? Ce débat, qui fait déjà vibrer le monde éditorial chinois, pourrait inspirer à terme des évolutions législatives plus claires — un besoin partagé à l’échelle mondiale.

Aux États-Unis, l’U.S. Copyright Office explicite

Selon l’autorité américaine, un contenu généré uniquement à partir de prompts (instructions textuelles) adressés à un modèle d’IA ne peut pas bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur — car il n’est pas considéré comme une œuvre originale d’un auteur humain.

Cette décision ne signifie pas pour autant que ce type de livre est « hors du champ juridique ». Il tombe souvent dans le domaine public, ce qui veut dire qu’il peut être librement copié, diffusé ou modifié sans que personne n’en revendique les droits. Mais ce statut pose un problème de fond : comment encourager la création si aucune protection n’est accordée ? Et surtout, comment distinguer un travail purement automatique d’un ouvrage co-créé par un être humain avec l’aide de l’IA ?

Face à ce vide juridique, les éditeurs et auteurs réagissent sur un autre front : les contrats d’édition. De plus en plus, ces accords prévoient des clauses spécifiques concernant l’utilisation de l’IA — avec des obligations de transparence (l’auteur doit déclarer l’usage d’outils génératifs), des mentions sur la paternité intellectuelle ou encore des garanties sur l’absence de contenu copié ou plagié.

Certains proposent de reconnaître une forme de droit connexe lorsqu’un humain intervient substantiellement dans la création du contenu — par exemple en donnant des instructions précises, en élaborant la structure narrative ou en retravaillant le texte généré. Dans ce cas, la contribution humaine pourrait justifier une protection classique du droit d’auteur, avec l’IA considérée plutôt comme un outil assistif qu’un auteur à part entière.

D’autres estiment au contraire que l’intégration de l’IA érode la notion même de création originale et que la solution nécessite une révision plus profonde des concepts de propriété intellectuelle, au niveau international. Selon eux, une IA, même « pilotée », ne produit pas une œuvre au sens juridique du terme tant que la part d’intervention humaine ne peut pas être clairement définie et mesurée.

Dans le contexte chinois, où les éditeurs expérimentent massivement l’usage de l’IA dans tous les maillons de la chaîne — de la conception à la promotion — cette question est déjà sur la table. Certains professionnels de l’édition soulignent que, sans règles claires sur la détection et l’attribution d’un contenu généré, les maisons d’édition pourraient se retrouver à assumer seules les responsabilités en cas de litige.

De son côté, l'IA, elle, ne s'est toujours pas exprimée sur la question.

Crédits illustration : Thor_Deichmann CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com