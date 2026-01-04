33 000 réservations en 2025 : le service qui fait décoller la bibliothèque de Bourgueil

Ce service, désormais opérationnel, permet à toute personne inscrite à la bibliothèque de Bourgueil d’effectuer ses recherches sur le catalogue en ligne, de choisir ce qu’elle souhaite emprunter et de demander ensuite la livraison des documents directement à Jean Chamboissier. Un système qui supprime les obstacles physiques et élargit considérablement le choix disponible aux lecteurs locaux.

Le succès de cette initiative est loin d’être anecdotique. En 2025, plus de 33 000 réservations ont été servies, selon les chiffres communiqués par la bibliothèque départementale. Parmi elles, près de 6 500 ont été enregistrées directement par les usagers, sans intervention des bibliothécaires, signe d’une appropriation rapide et enthousiaste du dispositif par le public.

Ce mouvement témoigne d’un véritable engouement pour la lecture et la culture sous toutes ses formes, à une époque où le temps consacré aux livres semble concurrencé — voire déplacé — par les écrans et les loisirs numériques. Pourtant, l’intérêt des usagers pour des ressources physiques reste robuste, porté par la simplicité d’accès et la richesse du catalogue proposé.

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Les lecteurs se rendent sur le site de la Bibliothèque départementale de Touraine, effectuent une recherche dans le catalogue en ligne, sélectionnent les livres ou autres supports qui les intéressent, puis sollicitent la livraison vers leur bibliothèque de Bourgueil. Une fois le document disponible, un simple passage suffit pour le retirer et l’emprunter.

Pour les familles, les jeunes lecteurs ou les passionnés de cinéma, la plateforme offre aussi un accès à des ressources numériques, notamment des romans en version électronique, des magazines, des livres audio ou encore des films en streaming. Cette composante enrichit l’expérience et fait de la bibliothèque un lieu vivant entre tradition et modernité.

Les responsables de la bibliothèque municipale soulignent que ce service se veut avant tout facile, rapide et de proximité — une manière de rapprocher davantage le public de la lecture, sans contraintes géographiques ou logistiques.

