Strasbourg : l’accès à la culture devient gratuit dans 34 médiathèques dès à présent

Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
Le 03/01/2026 à 19:45 par Dépêche
03/01/2026 à 19:45
Une mesure votée à l’unanimité presque totale par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg au printemps dernier et mise en œuvre aujourd’hui. Ce tournant n’est pas anodin. Longtemps, l’abonnement — bien qu’abordable — restait payant pour les adultes (aux alentours de 8,40 € pour l’offre « livres » et jusqu’à 26 € pour l’abonnement multimédia) tandis que les moins de 16 ans y avaient déjà accès gratuitement.
Désormais, ce frein financier disparaît. Un simple présentation d’une pièce d’identité en médiathèque suffit pour obtenir la carte Pass’relle, valable un an et donnant droit à l’emprunt de livres, revues, CD, DVD, jeux vidéo ou encore œuvres d’art selon les modalités propres à chaque structure.
Cette gratuité s’inscrit dans une politique culturelle ambitieuse, portée par la Ville et l’Eurométropole, qui vise à élargir l’accès au livre, à l’information et à l’éducation populaire. L’argument est simple : supprimer le coût de l’abonnement, c’est lever un obstacle concret à la pratique de la lecture et à la fréquentation de ces lieux, tout en renforçant leur rôle de carrefours sociaux et intellectuels.
Ce choix trouve écho dans un mouvement plus large en France, où plusieurs grandes villes — Marseille, Rennes, Bordeaux, Lille ou encore Grenoble — ont déjà instauré la gratuité de leurs bibliothèques publiques, convaincues qu’elle favorise l’égalité culturelle.
Les médiathèques du réseau Pass’relle ne se limitent pas à prêter des documents. Elles sont des espaces de vie : expositions, ateliers, rencontres littéraires ou projections rythment l’année, transformant ces établissements en points d’ancrage culturel dans les quartiers.
En rendant accessible à tous ce vivier de ressources et d’événements, l’Eurométropole fait plus que faciliter l’accès à un service public — elle affirme la place du livre et de la création au cœur de la cité.
En pratique, cette gratuité s’applique dès aujourd’hui. Les usagers peuvent se présenter dans la médiathèque la plus proche pour obtenir leur carte Pass’relle et commencer à emprunter sans frais. Jusqu’à la veille du 31 décembre, l’abonnement restait soumis aux tarifs habituels pour les plus de 16 ans.
Alors que le temps de lecture des Français — et en particulier des jeunes — est mis à rude épreuve par l’omniprésence des écrans, cette initiative pourrait bien relancer les rencontres avec les livres, la réflexion et l’imagination. Une invite, en quelque sorte, à (re) découvrir ces lieux où la culture se vit avant tout comme une aventure collective et partagée.
Par Dépêche
