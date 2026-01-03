La Bibliothèque nationale de France bat un nouveau record de fréquentation en 2025

Ce succès repose sur plusieurs leviers, étroitement imbriqués. D’abord, la fréquentation en hausse des salles de lecture, qui témoigne d’un attachement renouvelé aux usages sur place — lire, travailler, chercher… prendre le temps. Ensuite, le numérique, devenu incontournable : 54 millions de visites ont été enregistrées en 2025 sur les plateformes en ligne de la BnF, de Gallica à RetroNews, en passant par bnf.fr. Un chiffre vertigineux, qui dit l’ampleur des usages à distance.

À cela s’ajoute une offre culturelle particulièrement soutenue, qui a rassemblé 561 000 visiteurs autour d’expositions, d’événements et de rendez-vous pensés pour des publics variés. Une programmation qui ne se contente pas d’accompagner les collections, mais les met en récit, les interroge, parfois les bouscule.

Autre indicateur révélateur : le succès constant des Pass annuels BnF, avec plus de 94.000 adhésions enregistrées en 2025. Lecteurs assidus, chercheurs, visiteurs réguliers… Tous trouvent dans la bibliothèque un lieu de référence, à la fois stable et en mouvement.

Gardienne d’un patrimoine exceptionnel — plus de 40 millions de documents de toutes natures, auxquels s’ajoutent les milliards de fichiers issus du dépôt légal du web — la BnF poursuit une mission claire : transmettre et rendre accessibles les savoirs. Gallica en est l’un des piliers, avec 11 millions de documents consultables gratuitement en ligne.

À Paris, le public est accueilli sur quatre sites complémentaires — Richelieu, Arsenal, Opéra et François-Mitterrand — qui incarnent chacun une facette de l’institution. Lieux d’étude, de découverte ou de contemplation, ils dessinent une bibliothèque plurielle, pleinement ancrée dans son temps.

Un record, donc. Mais surtout un signal : celui d’une institution qui, loin de se figer, continue d’élargir son public et ses usages.

