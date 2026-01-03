Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025

Car ce succès ne tient pas uniquement au volume. Il tient à qui pousse les portes du Palais. Près de 58 % des visiteurs ont moins de 26 ans, dont 29 % âgés de 18 à 25 ans — une proportion inédite dans le champ muséal. Une jeunesse qui ne vient pas en spectatrice distante, mais qui s’approprie les expositions, partage, débat… et relaie.

Cette dynamique repose sur une programmation attentive aux préoccupations contemporaines. L’exposition Banlieues Chéries en est l’exemple le plus frappant. Massivement relayée sur les réseaux sociaux par les visiteurs eux-mêmes, elle s’impose comme l’exposition la plus fréquentée du Musée national de l’histoire de l’immigration depuis sa création en 2007. Près de la moitié du public avait entre 18 et 25 ans — un signal fort.

Dans le même temps, le musée a atteint une fréquentation record (274 563 visiteurs, +32 %), portée notamment par sa nouvelle exposition permanente, ouverte en 2023, et par des propositions temporaires engagées (Chaque vie est une histoire, Migrations et climat). Le taux de satisfaction — 8,9/10 — confirme l’adhésion.

Autre pilier du Palais : l’Aquarium tropical, qui a accueilli 396 370 visiteurs en 2025. Sa modernisation s’est poursuivie avec l’ouverture d’un espace consacré aux écosystèmes guyanais, enrichi de huit nouveaux bassins. Expositions scientifiques, événements grand public et actions de sensibilisation renforcent son rôle : transmettre sans simplifier, émerveiller sans détourner du réel.

DOSSIER —Les livres BD et romans sélectionnés pour le Prix de la Porte Dorée 2025

À l’heure des raccourcis et des crispations, le Palais de la Porte Dorée affirme une ligne claire : faire de la culture un levier de compréhension collective. Un espace où la complexité n’est pas évitée, mais travaillée — et où une génération entière semble avoir trouvé un point d’ancrage. Un succès quantitatif, donc. Mais surtout un signe des temps.

En 2025, les Prix de la Porte Dorée ont distingué deux voix singulières de la création contemporaine. Le Prix littéraire a été attribué à Traverser les forêts de Caroline Hinault (éd. du Rouergue), un roman où la poésie des trajectoires humaines dialogue avec les grandes questions de notre temps. Sur le front de la bande dessinée, c’est Kamel Khélif qui a remporté le Prix BD pour Dans le cœur des autres (éd. Le Tripode), une œuvre mêlant regard sensible et quête d’altérité à travers le dessin et le récit.

Crédits photo © Palais de la Porte Dorée. Véronique Besnard

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com