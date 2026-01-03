Carlos Gardel : légende mondiale et voix du tango

Chaque semaine, le magazine Books propose de comprendre l'actualité à la lumière des livres. Dans cette nouvelle booksletter, De Carlos Gardel aux grandes questions contemporaines de santé, de justice, d’intelligence artificielle et de littérature, cette sélection explore la manière dont les livres éclairent le monde. Du destin des artistes aux maladies globales, des erreurs judiciaires à l’avenir du roman, une traversée critique de notre temps par le prisme des essais et des récits.
Né en France et non en Uruguay comme il l’a prétendu, méprisé par Jorge Luis Borges mais porté au plus haut par Julio Cortázar, Gardel s’imposa comme le plus grand interprète du « tango chanson », au ton triste et sentimental. Il mourut en 1935 au faîte d’une gloire internationale, dans un curieux accident d’avion. — Par Michel André
Gardel, de Felipe Pigna, Planeta, 2021.
Né sur les rives du río de la Plata qui sépare l’Argentine de l’Uruguay, le tango est à la fois un genre musical, une danse et une variété de chanson populaire. Produit de la fusion du candombe des descendants d’esclaves noirs uruguayens, de la milonga argentine et de la habanera hispano-cubaine, il s’est enrichi d’apports issus des vagues d’immigration européenne qui ont peuplé l’Argentine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe – « Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas, les Argentins descendent du bateau », affirmait un dicton.
Il a ainsi incorporé les figures de danses en couple comme la valse ou la polka et les mélodies italiennes. Instrument emblématique du tango, le bandonéon – accordéon diatonique – d’origine allemande fut introduit en Argentine dans des petits orchestres qui ne comprenaient au départ qu’une guitare, un violon et une flûte. Lire l’article
Everything Is Tuberculosis: The History and Persistence of Our Deadliest Infection (« Tout est tuberculose. Histoire et persistance de notre plus mortelle infection »), de John Green, Crash Course Books, 2025.
Il est aussi surprenant qu’émouvant de voir un auteur de bestsellers pour jeunes adultes publier un livre sur la tuberculose. L’auteur de Nos étoiles contraires, entre autres romans à succès, a trouvé sa motivation en se rendant au Sierra Leone dans le cadre d’une mission philanthropique. Là il a rencontré dans un hôpital un adolescent atteint d’une forme de tuberculose résistante aux antibiotiques – le personnage autour duquel il construit son livre.
Vu le BCG et les conditions d’hygiène dont bénéficie la grande majorité des habitants des pays développés, nous avons tendance à penser que le fléau de la tuberculose appartient au passé. C’est tout à fait faux. Elle est la maladie infectieuse qui provoque le plus de décès dans le monde. Près d’un siècle et demi après la découverte du bacille par l’Allemand Koch, nous ne disposons toujours pas d’un vaccin efficace pour les adultes et le traitement par antibiotiques dure des mois et peut se révéler très toxique. Lire l’article
What Is Intelligence? Lessons from AI About Evolution, Computing, and Minds (« Qu’est-ce que l’intelligence ? Leçons tirées de l’IA sur l’évolution, le calcul et l’esprit »), de Blaise Agüera y Arcas, The MIT Press, 2025.
Il est l’un des pontes de la recherche en intelligence artificielle chez Google et a des choses à nous dire non seulement sur l’IA, c’est bien le moins, mais sur l’intelligence en général et son lien avec le monde vivant. Aux côtés de son livre What Is Intelligence?, il vient d’ailleurs de publier simultanément What Is Life?, ce qui en dit long sur son ambition. Pour comprendre ce tour de force, on peut lire avec profit le long article qu’il a publié dans Nature pour expliciter son propos, intitulé modestement « Le passé, le présent et le futur de l’intelligence ».
Il commence par admettre s’être complètement trompé, quand il jugeait naïf, voici seulement dix ans, d’imaginer que les progrès de l’IA, auxquels il contribuait, pourraient déboucher sur une véritable capacité de « penser […], de comprendre de nouveaux concepts, de rédiger des blagues, de débuguer un code […], de résoudre des problèmes technologiques, sociaux et scientifiques […], de répondre de manière fluide, intelligente, responsable et exacte à toutes sortes de questions ésotériques devant lesquelles les humains restent sans réponse ». Lire l’article
Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (« Sous les toges. Erreurs judiciaires et autres infamies »), de Carlos Castresana, Tusquets, 2025.
« Sous la toge des juges allemands... se cachait le poignard des assassins. » Ainsi s’ouvre le livre Bajo las togas avec le verdict rendu en 1947 au procès de Nuremberg. L’Espagnol Carlos Castresana est un avocat fiscaliste devenu procureur. Réputé pour son combat contre la corruption et sa défense des droits humains, il a notamment joué un rôle clé dans le procès des anciens dictateurs Pinochet (Chili) et Videla (Argentine).
« Le genre des récits judiciaires n’a pas de tradition en Espagne, mais en France et dans les pays anglo-saxons, il compte de nombreux adeptes qui dévorent l’histoire des grands procès, surtout lorsque la cause est exposée en détail et quand sont analysées les raisons pour lesquelles tant d’innocents ont été condamnés », explique-t-il au journal espagnol La Vanguardia. (source)
The Insider: Malcolm Cowley and the Triumph of American Literature (« L’Initié. Malcolm Cowley et le triomphe de la littérature américaine »), de Gerald Howard, Penguin Press, 2025.
Depuis le temps qu’on proclame le roman mourant, celui-ci devrait bien être aujourd’hui à l’agonie. Pas du tout, affirme l’éditeur américain Gerald Howard dans le New York Times : « La littérature romanesque ne permet à personne de se nourrir et de s’habiller, quelques ultra-chanceux mis à part ; mais elle est tout aussi immortelle que les autres productions culturelles humaines. »
On a beau lire partout « qu’elle est non seulement dans la panade mais carrément menacée d’extinction à cause, au choix, du déclin de la capacité d’attention, de la disparition du public suffisamment cultivé pour la comprendre et l’apprécier, ou de l’imminence d’un déferlement technologique (cf. les romans écrits par l’IA) ». Mais la réalité « c’est que le roman a survécu aux méga librairies, à la concentration des maisons d’édition des années 1970, à l’hégémonie du bestseller… Si ce n’est plus qu’un cadavre, voilà un cadavre encore superbement agité. » Lire l’article
