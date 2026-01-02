Lire en Hiver rassemble auteurs et lecteurs dans toute la Normandie

Du 20 janvier au 8 février 2026, la Normandie accueillera une nouvelle édition de Lire en Hiver, rendez-vous littéraire organisé dans 36 bibliothèques et librairies réparties sur l’ensemble du territoire régional. Pendant près de trois semaines, le public sera invité à rencontrer 26 auteurs, autrices et maisons d’édition implantés en Normandie.

L’événement s’inscrit dans une démarche de proximité, en valorisant des lieux de lecture accessibles et ancrés dans la vie locale. Il vise à favoriser les échanges directs entre créateurs et lecteurs, dans un cadre volontairement convivial.

La programmation repose sur une grande diversité de formats : rencontres thématiques, ateliers d’écriture ou de pratique artistique, lectures théâtralisées et temps d’échanges. Ces propositions s’adressent à un public large, sans distinction d’âge ou de niveau de familiarité avec la littérature.

Les organisateurs mettent en avant la pluralité des genres abordés, du roman au polar, en passant par la bande dessinée, la poésie, la traduction ou encore les sciences humaines. Chaque rendez-vous est pensé comme une occasion de découverte et de dialogue autour des textes et de leurs enjeux.

Une attention particulière est portée aux jeunes publics, avec des actions spécifiques à destination des enfants et des adolescents. Ateliers, lectures et discussions sont conçus comme des outils pour encourager le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Ces initiatives cherchent à créer des passerelles entre les œuvres et les pratiques culturelles des jeunes participants. En intégrant ces temps dédiés, la manifestation affirme sa volonté de toucher l’ensemble des générations.

Une littérature qui circule au-delà des lieux habituels

Au-delà des bibliothèques et des librairies, Lire en Hiver investit des espaces moins traditionnels pour la diffusion littéraire. Le dispositif « Book Club en Hiver » permet notamment des interventions en lycée, afin de sensibiliser les élèves à la création contemporaine. Des rencontres sont également prévues au CHU de Caen, inscrivant la littérature dans un contexte de soin et de quotidien hospitalier. Cette démarche vise à élargir les publics et à inscrire le livre dans des environnements variés.

La manifestation s’adresse aussi aux personnes sous main de justice, en proposant des actions adaptées dans des structures spécifiques. Ces interventions traduisent une volonté d’accessibilité et d’inclusion, en considérant la lecture comme un outil de lien social et de réflexion. En multipliant les lieux et les formats, l’événement cherche à dépasser les cadres classiques de la médiation littéraire. Il affirme ainsi une conception ouverte et mobile de la culture.

En réunissant auteurs confirmés et nouvelles voix de la scène normande, Lire en Hiver entend refléter la vitalité de la création régionale. L’ensemble du programme met en avant la diversité des écritures et des thématiques abordées, qu’elles relèvent de la fiction, de l’intime ou de la réflexion sur la société contemporaine.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Crédits illustration : © Léa Babé - Lire en Hiver

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com