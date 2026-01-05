Fontaine O Livres annonce les participants du Tour d’Europe de l’édition indépendante 2026

Déployée tout au long de l’année 2026, cette initiative combine formations, accompagnements individualisés et participation à plusieurs foires du livre européennes majeures, de Bologne à Francfort. Elle suit l'idée de l’édition 2025, qui avait favorisé des cessions et acquisitions de droits à l’international, avec pour objectif de renforcer la visibilité et la professionnalisation de l’édition indépendante.

Lancé et coordonné par Fontaine O Livres, le Tour d’Europe de l’édition indépendante vise à soutenir la création éditoriale indépendante sur les scènes européenne et internationale. Le programme s’adresse à des maisons d’édition francophones souhaitant structurer ou renforcer leurs stratégies d’internationalisation, notamment à travers la vente et l’achat de droits. En 2026, une nouvelle promotion d’éditeurs bénéficiera de cet accompagnement sur mesure, conçu comme un parcours étalé sur une année.

Le dispositif repose sur une articulation entre temps collectifs et suivis individualisés. Des sessions de formation permettent aux participant·es d’approfondir leurs connaissances des marchés internationaux, tandis que des accompagnements personnalisés répondent aux besoins spécifiques de chaque structure. Le programme prévoit également une présence sur plusieurs rendez-vous professionnels de référence, parmi lesquels la Foire du livre jeunesse de Bologne, le Paris Book Market, Babelica et la Foire du livre de Francfort.

Créé en 2021, le Tour d’Europe de l’édition indépendante a déjà donné lieu à des résultats concrets pour les maisons accompagnées. Selon Fontaine O Livres, les précédentes éditions ont permis des cessions de droits, des signatures avec des agent·es, ainsi que l’intégration des éditeurs dans des projets internationaux structurants. L’édition 2025 avait notamment réuni les maisons l’Antilope, Chandeigne & Lima, Fugue, Forgotten Dreams et Scudéry.

Une nouvelle promotion de maisons d’édition aux profils variés

Pour l’édition 2026, six maisons d’édition ont été sélectionnées. La maison d'édition B42 développe un catalogue centré sur l’environnement visuel, croisant sciences humaines, design et typographie. Cinabre se consacre aux beaux-livres explorant les relations entre art et voyage, tandis que Magenta publie des ouvrages dédiés au bien-être des jeunes et à la parentalité, à destination des familles.

La littérature jeunesse occupe également une place dans cette promotion avec Pourpenser, maison spécialisée dans les albums, bandes dessinées et livres pratiques axés sur les émotions. Riveneuve, de son côté, publie des fictions et des essais de littérature francophone, abordant notamment les thèmes de l’exil, des territoires et des mémoires.

Tango Girafe complète la sélection avec un catalogue dédié à la poésie et aux littératures portées par des voix de femmes issues de contextes culturels peu représentés.

Le Tour d’Europe de l’édition indépendante bénéficie du soutien de la Région Île-de-France, de la DGMIC, de la DRAC Île-de-France et du CFC, et est organisé en partenariat avec France Livre. Fontaine O Livres assure la coordination du programme dans le cadre de ses missions d’accompagnement des professionnel·les du livre et de l’écrit, en s’appuyant sur son réseau, sa pépinière d’entreprises et son organisme de formation certifié Qualiopi.

Crédits illustration : Fontaine O Livres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com