Des bibliothèques et des CDI accessibles à tous les publics : mode d'emploi

La lutte pour l'inclusion n'est jamais terminée, mais elle peut progresser plus ou moins rapidement. Ces dernières années, l'accessibilité au livre s'est ainsi accélérée grâce à la directive européenne 2019-882, entrée en vigueur en France le 28 juin 2025. Celle-ci améliore considérablement la disponibilité des ouvrages numériques dans une version nativement accessible, avec de nouvelles obligations pour les éditeurs et diffuseurs.

Les bibliothèques et les Centres de documentation et d'information (CDI) ne sont pas en reste, et fournissent depuis des années des efforts pour améliorer l'accessibilité des bâtiments, des collections et des animations.

Un guide détaillé

Un nouveau guide du ministère de la Culture, conçu et écrit avec de nombreuses organisations professionnelles et institutions, relu par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), offre un panorama très large du sujet.

Il détaille ainsi les cadres législatifs et normatifs applicables, les dispositions correspondantes du projet d'établissement et l'accueil en bibliothèque des personnes en situation de handicap. Une partie entière est consacrée au parcours des usagers et à la signalétique dans le bâtiment, tandis qu'une autre se penche sur l'accessibilité et l'adaptation des collections.

Bien entendu, la fréquentation des lieux et l'emprunt des documents restent les principaux objectifs des bibliothèques et CDI. Il sera donc indispensable de communiquer auprès des usagers en situation de handicap, mais aussi de nouer des partenariats avec les structures adéquates, afin d'informer sur l'existence de ces collections accessibles.

Support particulièrement efficient lorsqu'il s'agit d'accessibilité, le numérique figure aussi au sommaire de ce guide, qui retrace le parcours pour la conduite d'un projet, depuis les audits jusqu'à la livraison. Il s'attarde enfin sur le Portail national de l’édition accessible et adaptée (PNEAA) que la Bibliothèque nationale de France doit concevoir d'ici 2027.

Le guide est consultable et téléchargeable ci-dessous, en intégralité.

Photographie : illustration, BUA, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com