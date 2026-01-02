Truman Capote, manuscrit perdu : Frédéric Doré imagine L’Ami secret

Dans L’Ami secret, j’ai créé une fiction en prenant comme point de départ une des plus grandes énigmes littéraires : au sommet de sa gloire, Truman Capote a entrepris un roman proustien sur la haute société new-yorkaise. Le scandale qui a suivi la publication des premiers extraits de Prières exaucées a conduit au bannissement de Capote par ses amies fortunées et par le milieu qui l’adulait jusque-là.

La publication s’est interrompue. Le roman annoncé n’a jamais été publié en dehors de ces premiers fragments. Où sont les chapitres manquants de Prières exaucées ? Capote les a-t-il détruits ? Ou cachés en lieu sûr ? Ont-ils même jamais été écrits ?

Le roman débute à New York, une ville où j’ai vécu plusieurs années et à des périodes différentes; mais le narrateur, Bill Gardner, n’a rien à voir avec moi. C’est un rockeur dont la (modeste) heure de gloire est passée depuis longtemps. Pour gagner sa vie, il est aussi évaluateur de biens. Son travail consiste, par exemple, à recenser le contenu d’un appartement pour déterminer la valeur de tout ce qu’il contient. C’est ce qu’il fait dans le cadre de l’héritage d’un ami de Truman Capote.

Il va ainsi trouver une piste qui pourrait le mener au manuscrit complet de Prières exaucées. Il n’est cependant pas le seul à chercher ce texte. A la suite de Gardner, je conduis les lecteurs dans des villes, des pays, que je connais bien pour y avoir vécu et travaillé dans le cadre de mon métier de diplomate : New York, les Etats-Unis, mais aussi Cuba et d’autres lieux encore.

J’ai voulu que ces déplacements s'accompagnent pour le narrateur d’un voyage plus personnel et intime. Au fil des kilomètres parcourus, il va s’engager dans un dialogue, à travers les années, avec Truman Capote, les failles et les espoirs déçus du romancier faisant écho à ses propres interrogations.

Comme pour mon premier roman, Mustang, il m’est difficile de déterminer l’origine précise de L’Ami secret. Il y a bien sûr l’attrait du mystère à propos de Prières exaucées mais aussi mon admiration pour l'œuvre et surtout le style littéraire de Truman Capote. De sang- froid est un de mes plus grands souvenirs de lecture. J’ai souvent offert ou conseillé ce livre. Comme beaucoup de lecteurs j’imagine, j’aime m’immerger dans toute la production d’un écrivain que j’apprécie.

C’est ainsi que j’ai découvert les chapitres publiés de Prières exaucées. L’idée d’un roman est venue bien plus tard. Dans mon cas, des bribes de fiction, des fragments de récit, me restent longtemps en tête. Certains finissent par disparaître. D’autres s’accrochent, sans que je sache pourquoi. Un jour, une idée se cristallise. Elle s’impose. Comme ce fut le cas pour L’Ami secret. Je sais alors que je dois écrire cette histoire.

Ce roman-là. Souvent, je n’ai qu’une trame mais suffisante pour que d’autres éléments puissent venir s’y agréger, des personnages, des sensations, une atmosphère particulière, des paysages. Je n’ai pas de plan précis au moment d’entamer un roman en dehors de cette trame succincte qui me sert de guide.

Des situations se créent ou se développent au fil de l’écriture, des personnages prennent de l’importance. J’essaie en écrivant de prendre plaisir à suivre le récit, à découvrir d’une certaine façon où il me conduit, en espérant que les lecteurs de L’Ami secret apprécieront eux aussi le voyage.

