Je ne sais pas comment on peut dessiner la musique, mais eux, ils ont réussi.

Un voyage au cœur du Saint-Empire romain germanique, dans un XVIIIe siècle dur, violent, mais traversé par la musique : le décor est planté dès l’ouverture. Le roman graphique Soli deo Gloria, publié chez Dupuis, suit Hans et Helma, des jumeaux nés dans la boue, promis à une vie de labeur et de pauvreté. Et puis la musique surgit — pas comme un ornement, plutôt comme une force qui arrache, qui déplace, qui expose. Elle les propulse dans les palais d’Europe, entre beauté, discipline et cruauté.

Cédric est notre invité pour cette nouvelle émission, Paroles de libraire, à découvrir ci-dessous dans notre podcast :

À la Fnac de Lille, Cédric n’essaie pas de faire durer le suspense : quand on lui demande ce qui domine à la première lecture, il revient à l’évidence, presque brutale. « Alors quand on ouvre l’album, on est déjà époustouflé par le dessin. » Il insiste, comme si la phrase devait être redite pour être juste : l’histoire se découvrira au fil des pages, mais la première secousse, c’est l’image.

Ce qui intrigue aussi, dit-il, c’est l’objet lui-même : une couverture intrigante, une citation latine, du noir, du doré, et ce sentiment, dès qu’on l’ouvre, de tenir quelque chose d’assez unique entre les mains. Cédric ne cache pas son enthousiasme : « La déception, elle n’existe pas, c’est vraiment un album exceptionnel. »

Le titre, justement. Soli deo Gloria veut dire « A Dieu seul la gloire ». Et derrière ce latin qui peut impressionner, Cédric raconte avoir cherché, parce que « le latin, c’est un vieux souvenir ». Il y découvre la signature de Jean-Sébastien Bach, qui signait SDG à la fin de ses œuvres et mettait en avant Dieu plutôt que sa musique — et les honneurs possibles. Là, la formule cesse d’être une pose : elle devient une clé, un relief moral posé sur une histoire d’ascension.

Mais l’album ne se contente pas de raconter la musique : il la montre. Et ça, dans une bande dessinée sans bande-son, relève de la gageure. Cédric le dit sans détour : « Dessiner la musique, c’est un défi. Je ne sais pas comment on peut dessiner la musique, mais eux, ils ont réussi. » À ses yeux, le noir et blanc sert le propos : la musique surgit comme une percée dans la nuit, « comme une espèce de bougie dans l’obscurité ».

Il décrit alors ce basculement visuel : « La musique devient couleur. » Elle « s’envole », « vient de volute ». Et soudain, la page s’éclaire : le jaune, le rouge, le bleu, le vert permettent de voir les notes et le chant. Au départ, même les notes restent en noir et blanc ; puis, quand le chant se maîtrise, les couleurs apparaissent, comme si la technique elle-même ouvrait la porte à une forme de gloire — et à ses pièges.

Les personnages, eux, n’avancent pas à égalité. Cédric parle d’un destin tragique, d’accidents qu’il ne veut pas décrire. Il évoque une époque très brutale, l’apprentissage, les contraintes, la séparation. Helma accepte son destin de chanteuse tandis que Hans supporte plus mal de ne pas être reconnu comme compositeur : « un peu d’aigreur », dit-il, quelque chose qui s’installe et déforme. (Et au fond, qui n’a pas déjà senti ce moment précis où le talent ne suffit pas ?)

Quand vient la question des thèmes accessibles, Cédric sort de la seule émotion. Il cite l’ascension sociale comme preuve que le travail paye : le talent est là, c’est plus qu’évident, mais il faut des médiations, des apprentissages, une discipline du corps — positionner leur voix, respirer, maîtriser la base de la musique. Un ermite, une chorale dans un orphelinat, un duc pris de musique, puis les palais : l’itinéraire ressemble à un escalier, et chaque marche a son prix.

Reste la librairie, le présent. Cédric est clair : tout le monde peut être réceptif, parce que la force du dessin saisit immédiatement.

Mais pour accompagner un lecteur vers un livre aussi ambitieux, il faut parfois une méthode simple : « Moi, je dis aux clients, ouvrez-le. Regardez si le graphisme vous plaît. » Ensuite seulement, il parle de musique. Et il glisse une idée qui sonne comme un avertissement : « C’est quelque chose qu’aucun algorithme ne peut repérer. »

Enfin, il y a l’objet — ce pavé en grand format, un pari autour de 30 euros. Cédric insiste sur le travail éditorial, sur les détails sur les bords de pages, sur cette couverture qu’il faut oser : sans rien, juste deux visages, les yeux fermés, solennels.

Un album-cadeau, dit-il, qui s’installera dans les bibliothèques. Et derrière le conseil professionnel, on entend surtout la certitude d’un lecteur qui a été touché au nerf : « Vous allez découvrir vraiment un univers musical comme on en a peu en BD. »

Un extrait est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com