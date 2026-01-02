Contrairement à l’image du post-apocalyptique, il reste de l’espoir

Il y a des livres qui arrivent en librairie sans bruit, et d’autres qui s’imposent par leur masse, leur couleur, leur présence presque physique. Silent Jenny appartient à cette seconde catégorie. Un grand volume rouge, un vaisseau improbable lancé dans un désert minéral, et derrière la couverture, une science-fiction qui regarde moins le futur que notre présent déjà fissuré

Juliette, libraire à la Fnac Lyon Part-Dieu, se souvient très précisément de sa première lecture. Elle découvre d’abord l’album en version numérique, dans le cadre de la sélection du prix BD Fnac. Une lecture rapide, presque vorace. Puis l’achat immédiat de l’objet papier, « parce que l’album est quand même très beau en lui-même ». Ce détail n’est pas anodin. Chez Mathieu Bablet, le livre n’est jamais un simple support : il fait partie intégrante du récit.

L’histoire se déroule dans un futur où la biodiversité a disparu. Les insectes pollinisateurs ne sont plus qu’un souvenir, la Terre est devenue stérile, et l’humanité survit sous deux formes : des cités verrouillées par une grande corporation, Pyrrhocorp, ou des communautés mobiles, les monades, véritables vaisseaux-villages sillonnant des paysages désertiques.

Jenny vit sur l’une d’elles, le Cherche-Midi. Son travail consiste à se miniaturiser, à plonger sous la surface, à traquer les dernières traces d’ADN d’abeilles, avec l’espoir ténu de rendre au monde une forme de fertilité.

Pour Juliette, ce qui frappe d’abord, c’est l’évolution graphique. Comparé à Carbone & Silicium, Silent Jenny s’ouvre sur des paysages horizontaux, minéraux, presque écrasants. « Il y a des couleurs beaucoup plus variées, un changement de style dans les ancrages, et surtout quelque chose de beaucoup plus minéral », explique-t-elle. Le désert devient un langage. Le décor raconte autant que les dialogues.

Cette narration environnementale est centrale. Rien n’est expliqué frontalement. Le monde se devine par fragments, par détails glissés dans les arrière-plans, par les usages, les silences, les gestes. « J’ai beaucoup aimé le fait qu’on ne m’explique pas tout », confie Juliette. Le lecteur est invité à faire le travail, à recomposer un lore diffus, jamais figé.

Au cœur de cet univers, Jenny apparaît comme un personnage profondément intérieur. Facile à identifier, dit Juliette, parce qu’elle vit au sein d’une communauté tout en s’y sentant parfois étrangère. Sa quête – recréer un monde qu’elle n’a jamais connu – devient une fuite en avant. « On ressent vraiment toute la dépression et la peur que ça amène chez elle ». Rarement la bande dessinée a donné une forme aussi juste à l’épuisement mental, à l’éco-anxiété, à cette fatigue diffuse qui colle à l’époque.

Visuellement pourtant, l’album refuse la grisaille attendue du post-apocalyptique. Les doubles pages impressionnent. Les couleurs jouent un rôle narratif à part entière. Les moments de chaleur, de communauté, s’illuminent de rouges et de tons chauds. Pyrrhocorp, à l’inverse, se décline en verts froids, presque cliniques. « Il y a un vrai jeu sur les couleurs, vraiment impressionnant », insiste Juliette.

Derrière les machines et les paysages, les thèmes se superposent. Écologie, bien sûr, mais aussi santé mentale, deuil, critique du capitalisme tardif, fragilité du vivre-ensemble. Juliette évoque un livre sur l’éco-anxiété, sur le deuil d’un monde promis mais jamais advenu. Elle y voit aussi une réflexion sur le système de santé, sur ce qu’il advient quand il se délite, sur les corps rendus vulnérables.

Et pourtant, malgré la gravité du propos, Silent Jenny n’est pas un récit désespéré. En librairie, Juliette insiste sur ce point. « Contrairement à l’image qu’on se fait du post-apocalyptique, c’est un ouvrage dont on ressort avec un message positif, avec beaucoup d’espoir ». La quête de Jenny se transforme. Il ne s’agit plus seulement de ressusciter le passé, mais d’inventer autre chose.

C’est sans doute ce qui explique l’étrange diversité du public attiré par le livre. Pas seulement les lecteurs de science-fiction, ni uniquement les fans de Mathieu Bablet. Des curieux, des lecteurs sensibles aux questions écologiques, d’autres happés par la couverture. « De façon surprenante, un peu tout le monde », observe Juliette.

Dans le parcours de l’auteur, Silent Jenny s’inscrit comme une pièce autonome, même si elle dialogue avec Shangri-La et Carbone & Silicium. Juliette préfère le présenter comme un one-shot, pour ne pas intimider. Une porte d’entrée possible vers une science-fiction moins spectaculaire que profondément humaine.

Au moment de refermer le livre, une impression persiste. Celle d’un récit qui parle moins de la fin du monde que de ce qu’on fait quand tout semble déjà perdu. « Un grand récit sur comment continuer à vivre ensemble », résume la libraire. Une question simple, presque naïve. Et pourtant, terriblement actuelle.

Un extrait est proposé en fin d'article.

Par Inès Lefoulon

