Top ventes poche 2025 : McFadden remplit les rayons… et ses poches

En tête du classement, La psy (J’ai lu) de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier, s’impose largement avec 921.319 exemplaires vendus pour un chiffre d’affaires de 7.793.376 €. Un succès massif, qui écrase la concurrence et installe le thriller psychologique au sommet du livre de poche.

Derrière, Freida McFadden confirme sa domination avec La femme de ménage T.3 : La femme de ménage se marie (City), toujours traduite par Karine Forestier. Le troisième tome de la série écoule 865.633 exemplaires et génère 4.168.117 €.

Encore elle ? La femme de ménage voit tout (J’ai lu), également traduit par Karine Forestier, franchit la barre des 482.717 ventes et atteint 4.081.181 € de chiffre d’affaires. À elle seule, McFadden occupe ainsi les trois premières marches du classement.

Après ce triplé impressionnant, le palmarès s’ouvre à des registres plus émotionnels. Plus grand que le ciel (Le Livre de Poche) de Virginie Grimaldi trouve 306.119 lecteurs et cumule 2.679.083 €, confirmant l’appétit du public pour les romans plus sensibles et accessibles.

Dans la même dynamique, La sage-femme de Berlin (J’ai lu) d’Anna Stuart, traduit par Stéphanie Alglave, séduit 295.845 lecteurs pour un chiffre d’affaires de 2.582.036 €, installant le roman historique dans le paysage du poche.

À mi-classement, Veiller sur elle (Collection Proche) de Jean-Baptiste Andrea poursuit son parcours après son succès en grand format. Le roman atteint 220.659 ventes et 2.106.131 €.

Juste derrière, David Foenkinos reste une valeur sûre avec La vie heureuse (Folio), qui totalise 211.307 exemplaires vendus pour 1.875.098 €, porté par un bouche-à-oreille constant.

La romance contemporaine trouve ensuite sa place avec Seasons T.1 : Un automne pour te pardonner (Hugo Poche) de Morgane Moncomble. Le premier tome de la saga rassemble 202.976 ventes et 1.778.348 €.

Très proche, Tenir debout (Le Livre de Poche) de Mélissa Da Costa dépasse les 200.000 lecteurs, avec 201.512 exemplaires écoulés et un chiffre d’affaires de 2.158.891 €, un score solide qui témoigne de sa longévité.

Enfin, pour refermer ce top 10, le polar s’impose avec Norferville (Pocket) de Franck Thilliez, qui rassemble 200.700 lecteurs et génère 1.893.353 €, confirmant la solidité du maître du thriller français en format poche.

Données fournies par Edistat.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com