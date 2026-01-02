De la potion magique aux fruits du démon : les BD et mangas qui dominent 2025

Sans surprise, Astérix tome 41 – Astérix en Lusitanie écrase la concurrence. Le duo Fabcaro / Didier Conrad (Hachette) s’impose très loin devant avec 1.542.305 ventes et un chiffre d’affaires de 16.473.783 €. Une claque gauloise, encore.

Derrière, changement de registre avec Instinct tome 2. Porté par Inoxtag, accompagné de Charles Compain et Basile Monnot (Michel Lafon), l’album cumule 216.631 ventes pour 2.327.660 €. Quand YouTube rencontre le manga, ça marche plutôt bien.

La BD jeunesse continue d’assurer avec Mortelle Adèle tome 22 – Bande de compotes !. Le tandem Mr Tan / Diane Le Feyer (Mr Tan & Co) aligne 181.205 ventes et 2.047.499 € de chiffre d’affaires.

Juste après, place aux classiques avec Blake et Mortimer tome 31 – La Menace atlante. Signé Yves Sente et Peter Van Dongen, l’album réalise 167.316 ventes pour 2.878.435 € de CA, preuve que l’aventure à l’ancienne reste une valeur sûre.

Retour côté manga, puisque One Piece occupe le terrain sans partage. Le tome 109 – Toujours de ton côté s’écoule à 162.162 exemplaires pour 1.143.485 €, tandis que le tome 110 – Les remous d’une époque suit avec 137.309 ventes et 968.178 € de CA. Deux sorties, deux cartons.

Entre deux vagues de pirates, Spy x Family tome 14 s’invite dans le classement. La série de Tatsuya Endo (Kurokawa) totalise 124.790 ventes et 893.107 €.

La déferlante One Piece continue un peu plus bas avec le tome 111 – Aventure à Erbaf. Toujours signé Eiichiro Oda (Glénat), il atteint 95.681 ventes pour 674.517 € de CA.

Retour à la BD jeunesse avec La petite grande chaventure d’Ajax tome 2. Mr Tan, ChrisPop et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co) signent 82.172 ventes, mais surtout 1.042.884 € de chiffre d’affaires, preuve d’un prix moyen plus costaud.

Enfin, le classement se ferme sur Minecraft : Voyage au bout du monde tome 1. Adapté par Kazuyoshi Seto (Nobi Nobi), l’album atteint 81.920 ventes pour 580.042 €, confirmant que l’univers cubique a aussi sa place en librairie.

Données fournies par Edistat.

Crédits illustration : One Piece, Épisode 504

Par Ewen Berton

