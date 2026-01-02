De la potion magique aux fruits du démon : les BD et mangas qui dominent 2025

En 2025, BD et mangas se sont encore vendus comme des petits pains… Sauf qu’ici, les petits pains valent parfois plusieurs millions d’euros. Des Gaulois increvables aux pirates infatigables, en passant par des enfants (très) mal élevés et des héros venus de YouTube ou de Minecraft, voici le top 10 des BD et mangas les plus vendus en France.
Le 02/01/2026 à 12:42 par Ewen Berton
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
02/01/2026 à 12:42
0
Commentaires
0
Partages
Sans surprise, Astérix tome 41 – Astérix en Lusitanie écrase la concurrence. Le duo Fabcaro / Didier Conrad (Hachette) s’impose très loin devant avec 1.542.305 ventes et un chiffre d’affaires de 16.473.783 €. Une claque gauloise, encore.
Derrière, changement de registre avec Instinct tome 2. Porté par Inoxtag, accompagné de Charles Compain et Basile Monnot (Michel Lafon), l’album cumule 216.631 ventes pour 2.327.660 €. Quand YouTube rencontre le manga, ça marche plutôt bien.
La BD jeunesse continue d’assurer avec Mortelle Adèle tome 22 – Bande de compotes !. Le tandem Mr Tan / Diane Le Feyer (Mr Tan & Co) aligne 181.205 ventes et 2.047.499 € de chiffre d’affaires.
Juste après, place aux classiques avec Blake et Mortimer tome 31 – La Menace atlante. Signé Yves Sente et Peter Van Dongen, l’album réalise 167.316 ventes pour 2.878.435 € de CA, preuve que l’aventure à l’ancienne reste une valeur sûre.
Retour côté manga, puisque One Piece occupe le terrain sans partage. Le tome 109 – Toujours de ton côté s’écoule à 162.162 exemplaires pour 1.143.485 €, tandis que le tome 110 – Les remous d’une époque suit avec 137.309 ventes et 968.178 € de CA. Deux sorties, deux cartons.
Entre deux vagues de pirates, Spy x Family tome 14 s’invite dans le classement. La série de Tatsuya Endo (Kurokawa) totalise 124.790 ventes et 893.107 €.
À LIRE - Quel livre a été le plus vendu en 2025 en France ?
La déferlante One Piece continue un peu plus bas avec le tome 111 – Aventure à Erbaf. Toujours signé Eiichiro Oda (Glénat), il atteint 95.681 ventes pour 674.517 € de CA.
Retour à la BD jeunesse avec La petite grande chaventure d’Ajax tome 2. Mr Tan, ChrisPop et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co) signent 82.172 ventes, mais surtout 1.042.884 € de chiffre d’affaires, preuve d’un prix moyen plus costaud.
Enfin, le classement se ferme sur Minecraft : Voyage au bout du monde tome 1. Adapté par Kazuyoshi Seto (Nobi Nobi), l’album atteint 81.920 ventes pour 580.042 €, confirmant que l’univers cubique a aussi sa place en librairie.
Données fournies par Edistat.
Crédits illustration : One Piece, Épisode 504
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 02/04/2025
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 27/09/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 13/03/2025
194 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 03/04/2025
79 pages
Mr Tan & Co
12,90 €
Paru le 02/04/2025
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Commenter cet article