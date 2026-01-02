Inscription
Top 10 des auteurs les plus plus vendus en 2025

Romans attendus, signatures bien installées et nouvelles voix venues de différents horizons de la langue française : certains livres ont largement trouvé leur public, parfois bien au-delà de leur premier cercle. Ce classement des auteurs les plus lus de l’année offre un panorama de ce qui s’est le plus partagé, recommandé et feuilleté cette année.

Le 02/01/2026 à 12:52 par Ewen Berton

Ewen Berton

Laurent Mauvignier ouvre très largement le bal avec La maison vide (Minuit). 442.714 ventes pour 10.933.995 € : un score impressionnant, au moins en partie grâce au Goncourt 2025.

Derrière, Joël Dicker confirme qu’il reste l’un des écrivains les plus bankables du marché. La très catastrophique visite du zoo (Rosie & Wolfe) cumule 320.219 ventes et 5.988.798 €.

On ferme le podium avec Virginie Grimaldi et Les heures fragiles (Flammarion) : 240.580 ventes pour 4.945.154 €.

La dynamique se poursuit avec Sarah Rivens et Lakestone – tome 2 (Hlab). La romance new adult s’impose comme un vrai moteur économique avec 215.396 ventes et 4.240.267 €.

Juste derrière, Pierre Lemaitre déroule son savoir-faire habituel. Un avenir radieux (Calmann-Lévy) affiche 210.225 ventes pour 4.959.722 €.

Le classement se resserre ensuite avec Emmanuel Carrère. Kolkhoze (P.O.L) atteint 188.890 ventes et 4.485.491 €.

À quelques centaines d’exemplaires près, Adèle Yon suit de très près. Mon vrai nom est Elisabeth (Éditions du Sous-Sol) réalise 188.371 ventes pour 4.102.629 €, et s’impose comme l’une des grandes révélations de l’année.

Un peu plus bas, Giuliano Da Empoli, avec son Heure des prédateurs (Gallimard) totalise 169.795 ventes et 3.188.087 €.

Le thriller n’est pas en reste avec Franck Thilliez. À retardement (Fleuve Éditions) a séduit 165.446 lecteurs pour 3.733.517 €, confirmant la solidité du roman noir.

Enfin, Raphaël Quenard ferme ce top avec Clamser à Tataouine (Flammarion) et signe 154.432 ventes et 3.355.525 €. Une entrée remarquée pour un premier roman très médiatisé.

Un extrait de ces dix titres est proposé en fin d'article.

Données fournies par Edistat.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com

Commenter cet article

 

