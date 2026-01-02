Inscription
#Auteurs

Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026

À l’aube de 2026, certaines œuvres cessent d’appartenir au temps des héritiers pour rejoindre celui des lecteurs. Des voix majeures du XXe siècle, des penseurs, des écrivains et des artistes passent du côté du bien commun. Une date, une bascule juridique, et tout un paysage littéraire et artistique prêt à être relu, repris et réinventé.

Le 02/01/2026 à 15:45 par Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Depuis le 1er janvier 2026, toutes les œuvres des créateurs français morts en 1955 deviennent libres de droits d’auteur en France, selon la règle générale des 70 ans post mortem. Cela ouvre la porte à des rééditions, des adaptations, des traductions ou des exploitations éditoriales inédites, sans redevances à verser aux ayants droit, même si le droit moral continue de s’appliquer.

Ce basculement ne se limite pas à quelques noms : il concerne des écrivains incontournables, des penseurs dont les idées continuent de vivre dans la culture contemporaine, ainsi que des artistes visuels dont les images peuvent désormais circuler sans restriction juridique.

Les auteurs de langue française

Paul Claudel (1868-1955), figure majeure de la littérature française, voit son œuvre littéraire - poésie, théâtre, essais - rejoindre le domaine public. Il est surtout connu pour L’Annonce faite à Marie, un drame mystique en quatre actes autour de la foi et du destin, qui a contribué à sa renommée et continue d’être joué sur les scènes francophones.

Parmi ses autres pièces et recueils souvent étudiés figurent l'épique et lyrique Soulier de satin et des pièces composant ce que ses contemporains ont appelé une « trilogie dramatique » avec L’Otage et Le Père humilié. 

Le fascinant prêtre jésuite et philosophe Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) bascule également dans le domaine public. Son œuvre la plus célèbre, Le Phénomène humain (publié en 1955), propose une synthèse entre science et spiritualité, selon laquelle l’univers et l’humanité évoluent vers une conscience collective unifiée, qu’il appelle la noosphère, et convergent vers un point ultime de réalisation qu’il nomme le Point Oméga.

À la fin de sa vie et après, plusieurs autres textes - L’Apparition de l’homme, La Vision du passé ou Le Milieu divin - ont été publiés post mortem.

La pensée de Pierre Teilhard de Chardin repose sur l’idée que l’évolution n’est pas seulement un processus biologique neutre, mais un mouvement dynamique et continu vers une complexification de la matière et de la conscience.  Pour le prêtre, ce mouvement d’évolution ne s’oppose pas à la foi chrétienne : au contraire, il l’intègre, en envisageant le Christ comme le principe organisateur et final de cette convergence cosmique vers une plus grande unité et une conscience accrue. 

Léon Werth (1878-1955) est moins connu du grand public que Claudel ou Mann, mais il a été un romancier, essayiste, critique d’art et journaliste influent, notamment dans les milieux littéraires et intellectuels français. Ami proche de Saint-Exupéry, il a laissé une œuvre diverse, allant de romans à des récits de voyages, critiques et portraits littéraires. Parmi ses textes figurent des œuvres comme Voyages avec ma pipe ou Clavel soldat, qui explorent la société française et les tensions sociales du début du XXᵉ siècle. Ces titres, parfois tombés dans l’ombre, pourront être redécouverts et rassemblés dans de nouvelles éditions.

Adrienne Monnier (1892-1955), de son côté, n’est pas seulement une auteure : elle fut une libraire, éditrice et passeuse de littérature, célèbre pour sa librairie parisienne La Maison des Amis des Livres. Ses écrits, correspondances, chroniques et souvenirs de la vie littéraire de l’entre-deux-guerres tombent aussi dans le domaine public. Ils offrent une fenêtre unique sur les réseaux, les échanges et l’histoire concrète du livre et des idées au début du XXᵉ siècle.

À côté des grandes figures déjà bien installées dans le canon, l’année 2026 voit également entrer dans le domaine public des auteurs aujourd’hui moins connus, mais dont l’œuvre mérite d’être redécouverte. C’est le cas de William Ritter, critique, journaliste et écrivain suisse, figure singulière de la vie intellectuelle européenne de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, attentif aux marges culturelles et aux circulations artistiques.

Mais aussi de l'écrivaine et traductrice française Lucie Paul-Margueritte, ou d'autres noms plus ou moins oubliés des histoires littéraires : Monique Saint-Hélier, romancière suisse, Miguel Zamacoïs, poète et dramaturge à cheval entre l’Espagne et la France, George Soulié de Morant, passeur prolifique des savoirs chinois et de la médecine traditionnelle dans l’espace francophone. 

Parmi les figures d’essayistes et d’intellectuels aujourd’hui marginalisés, on peut citer Ernest Seillière ou Dominique Parodi, dont les textes témoignent des débats idéologiques et philosophiques de leur époque. Enfin, certains profils hybrides - critiques, historiens, chroniqueurs, musiciens... - comme Guy Ropartz ou Raymond Guérin, rappellent que le domaine public libère aussi tout un sous-sol de catalogues, de revues, de biographies, de correspondances et d’écrits de second plan, parfois précieux pour comprendre un siècle.

À redécouvrir aussi, pour les plus curieux : Abel Aubin, Gustave Bardy, Charles Baussan, Paul Becquerel, Marthe Borély, Adolphe Boschot, Hubert Bourgin, André Chaumeix, Alexandre-Marie Desrousseaux, Jean Doisy, Raymond Duval, Émile Fabre, Albert de Geouffre de la Pradelle, Calouste Sarkis Gulbenkian, Pierre de Lanux, Georges Lechartier, Henri Liebrecht, Paul-Louis, Ossip Lourié, Louis Maîtrejean, Emmanuel de Martonne, Paul Mazon, Jane Catulle Mendès, Urbain Mengin, Henri de Miffonis, Albert Milhaud, Gaston Niezab, Léon Ortiz, Dominique Parodi, Aurèle Patorni, Léon Peigné, Marcel Roland, Ernest Seillière, Gaston Sorbets, Adrien Souberbielle, Madeleine Tartary, Louvigny de Montigny, Franz Toussaint, Émile Van Biema, Hermann Weyl, Miguel Zamacoïs, ou... Marcel Déat, figure de la collaboration avec l'occupant nazi.

Pour ce dernier, disons que le domaine public n’oblige pas à la réhabilitation : il autorise surtout à relire, documenter, contextualiser, bref, à traiter l’histoire.

De l'Allemagne au Chili

L’entrée de Thomas Mann (1875-1955), Prix Nobel de littérature en 1929, dans le domaine public en 2026 constitue sans doute l’un des événements culturels majeurs de cette nouvelle année.

Parmi les œuvres qui deviennent libres de droits, on compte La Mort à Venise, longue nouvelle devenue un classique mondial, qui explore la beauté, la décadence, la passion et la fin de vie à travers le personnage de l’écrivain Gustav von Aschenbach. 

D’autres titres essentiels de l'Allemand, qui entrent dans le domaine public au même moment, sont Les Buddenbrook (1901), le roman qui l’a fait connaître pour sa fresque sur la décadence d’une famille, La Montagne magique (1924), grande fresque romanesque qui mêle santé, maladie, science et spiritualité dans un sanatorium alpin, ou encore Docteur Faustus (1947).

En revanche, cette entrée de l’œuvre originale dans le domaine public n’affecte pas les traductions existantes, qui restent protégées jusqu’à 70 ans après la mort de leur traducteur.

Autre grande plume européenne à basculer dans le domaine public en France : l'Espagnol José Ortega y Gasset (1883-1955), l’un des penseurs les plus influents du XXᵉ siècle. Son œuvre comprend plusieurs essais aujourd’hui considérés comme fondateurs, parmi lesquels Méditations sur Don Quichotte, Le Spectateur, L’Espagne invertébrée, Le Thème de notre temps ou La Révolte des masses. Ces textes se situent au croisement de la philosophie, de la critique culturelle et de l’analyse sociale, et ont profondément marqué la réflexion européenne sur la modernité et les sociétés de masse.

Sa pensée s’organise autour d’une interrogation centrale sur la modernité et la place de l’individu dans des sociétés de plus en plus structurées par les masses, les techniques et les systèmes. Refusant à la fois l’abstraction pure et le déterminisme strict, il développe une philosophie de la « raison vitale », selon laquelle les idées ne prennent sens qu’inscrites dans une situation historique concrète. Son œuvre explore ainsi les tensions entre liberté individuelle, culture, pouvoir et responsabilité, dans un monde où la montée des masses menace, selon lui, l’exigence intellectuelle et la vitalité de la vie culturelle.

À noter, parmi les auteurs qui basculent dans le domaine public à partir du 1er janvier 2026, un certain Albert Einstein, notamment son Comment je vois le monde. Loin d’un traité de physique, ce recueil rassemble des textes où le savant expose sa vision du monde - éthique, politique, religieuse et culturelle -, et donne aussi, par touches, une présentation accessible de ses idées scientifiques. 

Mariano Latorre, écrivain chilien et figure importante du réalisme rural sud-américain, ou Garéguine Njdeh, philosophe et homme politique arménien, qui a incarné une pensée étroitement liée aux combats nationaux et à la réflexion politique du XXᵉ siècle arménien, complètent le tableau, qui ne se veut pas exhaustif.

Côté artistes

Le domaine public 2026 ne concerne pas uniquement les textes. Parmi les artistes les plus connus figurent Fernand Léger, grand nom du cubisme et de l’art moderne, dont les compositions dynamiques contribueront probablement à enrichir livres d’art, couvertures, reproductions et projets éditoriaux. Maurice Utrillo, célèbre pour ses vues de Montmartre, est un autre protagoniste de ce basculement : ses images pourront être reproduites librement, relançant l’intérêt pour son œuvre urbaine colorée.

D’autres créateurs — comme Yves Tanguy, peintre surréaliste, ou Auguste Roubille, dessinateur et afficheur, entrent également dans le domaine public, offrant, entre autres, de nouvelles sources visuelles pour l’édition et la création graphique. 

Rappelons néanmoins que même si les textes originaux et les œuvres graphiques deviennent libres de droits, certaines protections subsistent. Les traductions récentes, les préfaces, annotations, appareils critiques, ainsi que les mises en page originales demeurent protégées tant qu’elles sont encore sous droits. De même, la qualité des reproductions photographiques peut engager d’autres droits (photographiques ou institutionnels). Ces éléments constituent souvent la valeur ajoutée des nouvelles éditions.

À LIRE - En 2025, l'oeuvre de Colette entre dans le domaine public

L’entrée dans le domaine public de ces auteurs et artistes offre une occasion unique de relire, rééditer, repenser et diffuser des œuvres de la pensée, de la littérature et de l’art du XXᵉ siècle. Pour les éditeurs, les enseignants, les bibliothécaires comme pour les lecteurs, 2026 sera une nouvelle année propice aux redécouvertes et réappropriations. 

Crédits photo : Pierre Teilhard de Chardin, 1955 (Archives des jésuites de France, CC BY-SA 3.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ActuaLitté

