La réalisatrice et romancière Lisa Azuelos annonce LOL 2.0

Réunissant à son casting Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz, Alexandre Astier ou encore Françoise Fabian, LOL 2.0 s'inscrit dans la lignée du précédent, en retrouvant plusieurs personnages, une quinzaine d'années plus tard.

Lisa Azuelos, qui a depuis réalisé Une rencontre (2014), Mon bébé (2019) ou encore La Chambre des merveilles (2023, d'après le roman de Julien Sandrel), revient derrière la caméra pour LOL 2.0. Cette fois, l'écriture a été assurée aux côtés du réalisateur et scénariste Frédéric Da.

Également autrice, Lisa Azuelos a notamment signé Le Bras blanc (JC Lattès, 2005), Éloge du silence pendant l'amour (Plon, 2008) ou encore Mon journal intime (JC Lattès, 2009), présenté comme les écrits autobiographiques de Lola, une des héroïnes du film LOL. Plus récemment, elle a publié La Vie en ose (Belfond, 2020).

Par Antoine Oury

