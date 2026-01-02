Mohammed Harbi, acteur et grand historien de la révolution algérienne, est mort

La maison évoque un « ami et camarade », rappelant combien il a accompagné « avec constance nos éditions et nos combats pour l’émancipation ». Il avait notamment contribué à l’Encyclopédie internationale de l’autogestion (2018) et préfacé de nombreux ouvrages, dont L’Algérie au cœur de Clara et Henri Benoits (2014).

L'engagement, la prison, l'exil

Mohammed Harbi est né en 1933 à El Harrouch, près de Skikda. Très jeune, il s’engage dans le combat anticolonial : à 15 ans, il rejoint le PPA-MTLD, principale organisation nationaliste algérienne de l’après-guerre, avant de devenir responsable de l’organisation des étudiants nord-africains en France. Il intègre ensuite la direction de la Fédération de France du FLN, où il est chargé de la presse et de l’information.

C’est en France qu’il rencontre des militants ouvriers et intellectuels, parmi lesquels Daniel Guérin, qui confirmera plus tard que Mohammed Harbi est l’auteur du texte de la Fédération de France du FLN, « Le PCF et la question algérienne », publié en 1958 dans Quatrième Internationale. Mohammed Harbi participe aux premières négociations d’Évian, avant de devenir, après l’indépendance, conseiller de la présidence sous Ahmed Ben Bella. Il retracera cet itinéraire jusqu’en 1962 dans Une vie debout (La Découverte, 2001).

Après l’indépendance, Mohammed Harbi s’affirme comme l’un des principaux penseurs et praticiens de l’autogestion en Algérie. Il participe à la rédaction du programme de Tripoli, dirige le journal Révolution africaine et anime, avec d’autres militants - dont Michel Pablo-Raptis -, le Bureau national d’animation du secteur socialiste. Cette orientation le place rapidement en conflit avec une large partie de l’appareil politico-administratif et militaire.

Arrêté en 1965, au moment du coup d’État de Houari Boumédiène, il est emprisonné, puis placé en résidence surveillée. Il parvient à s’évader en 1973. Avec Hocine Zahouane, il portait alors le projet de constitution d’une gauche du FLN, tentative politique rapidement étouffée.

Exilé en France, Mohammed Harbi reprend des études d’histoire et de langues orientales. Il devient l’un des principaux historiens de l’Algérie contemporaine, développant une approche sociologique attentive aux groupes sociaux, aux classes et aux pratiques politiques, ce qui lui permet d’analyser avec précision les obstacles concrets opposés aux dynamiques autogestionnaires. Maître de conférences à l’université Paris 8, il poursuit un travail de recherche étroitement lié à ses engagements.

Son œuvre d’historien comprend notamment Le FLN : documents et histoire, 1954-1962 (avec Gilbert Meynier, Fayard, 2004) et La guerre d’Algérie (avec Benjamin Stora, Fayard/Pluriel, 2010). Il est également membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine, poursuivant son engagement international pour les droits des peuples.

Les éditions Syllepse rappellent qu’il leur avait confié la publication de plusieurs de ses ouvrages majeurs, dont Autogestion en Algérie : une autre révolution (2022) et l’édition augmentée et actualisée du FLN : mirage et réalité (2024), publiée avec les éditions Page 2 (Lausanne). Elles soulignent aussi l’importance de ses Mémoires filmés (2021), qualifiés de « contribution inestimable à l’histoire de la lutte de libération nationale et de la révolution ».

Jusqu’à la fin, Mohammed Harbi est resté un intellectuel engagé, refusant toute posture de retrait. Pour reprendre une formule de Paul Bouchet, rappellent ses proches, Mohammed Harbi n’était pas un « ancien combattant », mais « un vieux lutteur ».

Par Hocine Bouhadjera

