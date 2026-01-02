La saga la plus redoutable de l’année continue sa razzia

En tête, Astérix, tome 41 : Astérix en Lusitanie confirme sa domination sans partage. L’album signé Fabcaro, avec Didier Conrad au dessin, publié chez Hachette, s’écoule à 75.202 exemplaires sur la semaine. Une performance qui écrase la concurrence et rappelle, s’il en était besoin, la force intacte de la marque Astérix en période de fêtes. Difficile de rivaliser quand l’irréductible Gaulois transforme chaque sortie en événement national.

Derrière Astérix, Freida McFadden place une nouvelle fois plusieurs pions dans le haut du tableau. La femme de ménage, traduit par Karine Forestier, publié chez J’ai lu, atteint 60.925 exemplaires vendus sur la semaine. En quatrième position, La femme de ménage voit tout, toujours de Freida McFadden (J’ai lu), suit avec 41.488 exemplaires écoulés. Et comme un rappel de la solidité de la série, en cinquième et neuvième position La femme de ménage, tome 2 : Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu), et Le Boyfriend (City) même autrice, même traductrice, ajoute 36.729 et 25.517 ventes supplémentaires sur la semaine.

Laurent Mauvignier glisse à la troisième place avec La maison vide, publié chez Minuit. Le roman s'est vendu à 48.026 exemplaires sur la semaine. Côté essai, Nicolas Sarkozy continue son chemin Le journal d’un prisonnier, publié chez Fayard. L’ouvrage enregistre 28.048 ventes sur la semaine, suffisant pour rester solidement installé dans le top 10.

La bande dessinée n’est pas en reste. Le manga Instinct, tome 2, signé Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain, chez Michel Lafon, s’écoule à 25.654 exemplaires. De son côté, Blake et Mortimer, tome 31 : La menace atlante, par Yves Sente et Peter Van Dongen, chez Blake et Mortimer, atteint 23.621 ventes.

Un marché sous tension après le pic des fêtes

Sur le plan global, la semaine marque un net reflux après le pic de la semaine précédente.

Les ventes totales atteignent 9,58 millions d’exemplaires, en baisse sensible par rapport à la semaine précédente, tandis que le chiffre d’affaires s’établit à 140,86 millions d’euros. Un repli attendu, presque mécanique, une fois passée l’effervescence de Noël.

Les grandes surfaces spécialisées concentrent toujours la moitié des ventes, devant les librairies, qui représentent un peu plus d’un tiers du marché en volume. Les grandes surfaces alimentaires, elles, conservent un rôle plus marginal, mais stable. Rien d’inédit, mais un rappel utile : la fin d’année redistribue surtout les volumes, plus qu’elle ne bouleverse les équilibres.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com