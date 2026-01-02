La saga la plus redoutable de l’année continue sa razzia

La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.
Le 02/01/2026 à 13:27 par Clotilde Martin
0 Réactions | 5 Partages
Publié le :
02/01/2026 à 13:27
0
Commentaires
5
Partages
En tête, Astérix, tome 41 : Astérix en Lusitanie confirme sa domination sans partage. L’album signé Fabcaro, avec Didier Conrad au dessin, publié chez Hachette, s’écoule à 75.202 exemplaires sur la semaine. Une performance qui écrase la concurrence et rappelle, s’il en était besoin, la force intacte de la marque Astérix en période de fêtes. Difficile de rivaliser quand l’irréductible Gaulois transforme chaque sortie en événement national.
Derrière Astérix, Freida McFadden place une nouvelle fois plusieurs pions dans le haut du tableau. La femme de ménage, traduit par Karine Forestier, publié chez J’ai lu, atteint 60.925 exemplaires vendus sur la semaine. En quatrième position, La femme de ménage voit tout, toujours de Freida McFadden (J’ai lu), suit avec 41.488 exemplaires écoulés. Et comme un rappel de la solidité de la série, en cinquième et neuvième position La femme de ménage, tome 2 : Les secrets de la femme de ménage (J'ai lu), et Le Boyfriend (City) même autrice, même traductrice, ajoute 36.729 et 25.517 ventes supplémentaires sur la semaine.
Laurent Mauvignier glisse à la troisième place avec La maison vide, publié chez Minuit. Le roman s'est vendu à 48.026 exemplaires sur la semaine. Côté essai, Nicolas Sarkozy continue son chemin Le journal d’un prisonnier, publié chez Fayard. L’ouvrage enregistre 28.048 ventes sur la semaine, suffisant pour rester solidement installé dans le top 10.
À LIRE - Faire de l’argent avec son séjour en prison : et si Sarkozy reversait ses droits d’auteur ?
La bande dessinée n’est pas en reste. Le manga Instinct, tome 2, signé Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain, chez Michel Lafon, s’écoule à 25.654 exemplaires. De son côté, Blake et Mortimer, tome 31 : La menace atlante, par Yves Sente et Peter Van Dongen, chez Blake et Mortimer, atteint 23.621 ventes.
Sur le plan global, la semaine marque un net reflux après le pic de la semaine précédente.
Les ventes totales atteignent 9,58 millions d’exemplaires, en baisse sensible par rapport à la semaine précédente, tandis que le chiffre d’affaires s’établit à 140,86 millions d’euros. Un repli attendu, presque mécanique, une fois passée l’effervescence de Noël.
Les grandes surfaces spécialisées concentrent toujours la moitié des ventes, devant les librairies, qui représentent un peu plus d’un tiers du marché en volume. Les grandes surfaces alimentaires, elles, conservent un rôle plus marginal, mais stable. Rien d’inédit, mais un rappel utile : la fin d’année redistribue surtout les volumes, plus qu’elle ne bouleverse les équilibres.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE- Bonne année 2026 : surtout, surtout, restez bien concentrés
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits image : Image d'illustration, ActuaLitté, CC-By-SA 2.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 15/10/2025
48 pages
Casterman
12,95 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 25/09/2025
592 pages
Robert Laffont
25,90 €
Paru le 08/10/2025
388 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 02/10/2025
271 pages
Editions Gallimard
26,00 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 04/11/2025
207 pages
Allary Editions
26,00 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Editions Dupuis
15,95 €
Paru le 29/10/2025
392 pages
Fayard
23,90 €
Paru le 05/11/2025
216 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Paru le 05/11/2025
56 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 10/12/2025
189 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 14/11/2025
192 pages
YELLOW EDITIONS
19,95 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 25/09/2025
398 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 01/10/2025
352 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 10/10/2025
294 pages
Seuil
20,90 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Robert Laffont
22,00 €
Paru le 08/10/2025
208 pages
Deman
25,90 €
Paru le 04/10/2023
208 pages
Deman
24,90 €
Paru le 17/09/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 12/11/2025
96 pages
Casterman
19,95 €
Paru le 18/09/2025
384 pages
Nathan
24,50 €
Paru le 18/09/2025
240 pages
Iconoclaste (l')
32,00 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 13/11/2025
64 pages
Fluide Glacial
14,90 €
Paru le 15/10/2025
166 pages
Albin Michel
17,90 €
Paru le 02/10/2025
456 pages
Solar
24,95 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 20/08/2025
506 pages
Jean-Claude Lattès
23,90 €
Paru le 06/11/2025
304 pages
Les livres du futur - Riad Sattouf Productions
27,90 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 16/10/2025
608 pages
Editions Gallimard
49,50 €
Paru le 25/09/2025
336 pages
First
22,95 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 13/11/2025
352 pages
Calmann-Lévy
20,90 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/12/2025
48 pages
Ankama éditions
14,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 05/11/2025
224 pages
Futuropolis Gallisol Editions
29,00 €
Paru le 20/08/2025
384 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 15/10/2025
332 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 29/10/2025
80 pages
Casterman
20,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 08/10/2025
153 pages
Futuropolis Gallisol Editions
24,00 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 04/03/2025
254 pages
Rosie & Wolfe
19,00 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 24/10/2025
60 pages
Seuil
6,90 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 01/10/2025
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Lucky comics
16,00 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 03/10/2025
160 pages
Dargaud
22,95 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 22/10/2020
368 pages
Editions Gallimard
37,50 €
Paru le 28/05/2025
96 pages
Casterman
21,95 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 27/08/2025
256 pages
Hachette
29,95 €
Paru le 27/09/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 01/10/2025
240 pages
Editions Denoël
19,90 €
Paru le 23/10/2025
480 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 05/11/2025
220 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 04/09/2019
53 pages
Fluide Glacial
13,90 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
Actes Sud Editions
23,80 €
Paru le 19/11/2025
72 pages
Glénat
17,00 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 11/10/2023
100 pages
Glénat
19,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 07/05/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 19/09/2025
208 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 29/10/2025
352 pages
Flammarion
22,50 €
Paru le 09/10/2025
210 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 12/12/2025
224 pages
Kobalann
50,00 €
Paru le 05/11/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 03/12/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 18/09/2019
72 pages
Casterman
16,95 €
Paru le 02/05/2025
456 pages
Fleuve Noir
22,90 €
Paru le 05/11/2025
80 pages
Drakoo
16,90 €
Paru le 19/11/2025
168 pages
Rue de Sèvres
35,00 €
Paru le 02/10/2025
36 pages
Editions Les Arènes
16,90 €
Paru le 09/10/2025
224 pages
Gallimard Loisirs
25,00 €
Paru le 08/10/2025
48 pages
Glénat
11,50 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 30/10/2025
193 pages
Jungle
20,00 €
Paru le 05/11/2025
248 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 27/11/2025
456 pages
14,90 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/08/2025
128 pages
Julliard
18,00 €
Paru le 27/08/2025
576 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 22/10/2025
128 pages
Fayard
10,00 €
Paru le 11/12/2025
192 pages
Solar
21,90 €
Paru le 03/10/2025
280 pages
Editions Dupuis
30,00 €
Paru le 13/11/2025
288 pages
Robert Laffont
20,50 €
Paru le 13/11/2024
384 pages
Marabout
35,00 €
Paru le 22/10/2025
360 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/10/2024
382 pages
Hachette
24,95 €
Paru le 20/11/2024
192 pages
Delcourt
23,75 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 10/10/2025
46 pages
Editions Dupuis
12,95 €
Paru le 18/09/2025
480 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 03/10/2025
110 pages
Editions de la Martinière
12,90 €
Paru le 02/10/2025
240 pages
Allary Editions
20,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 06/11/2025
351 pages
Editions Les Arènes
28,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 01/10/2025
576 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 03/04/2025
408 pages
9,30 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 08/10/2025
256 pages
Gallmeister
9,90 €
Paru le 04/10/2023
24 pages
Play Bac
14,90 €
Paru le 31/10/2025
184 pages
Dargaud
31,90 €
Paru le 25/09/2025
240 pages
Eyrolles
22,90 €
Paru le 18/09/2024
634 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 19/11/2025
88 pages
Fluide Glacial
19,90 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
HarperCollins France
20,90 €
Paru le 03/04/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 04/06/2025
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
Paru le 03/10/2025
301 pages
Points
8,95 €
Paru le 15/10/2025
190 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 25/04/2025
368 pages
Monsieur Toussaint Louverture
32,50 €
Paru le 14/08/2025
384 pages
9,00 €
Paru le 01/10/2025
440 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 27/03/2025
538 pages
XO Editions
22,90 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 06/11/2025
324 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Le Lombard
13,95 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 31/10/2025
40 pages
Dargaud
11,95 €
Paru le 14/05/2025
341 pages
Editions Gallimard
29,00 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 25/09/2025
216 pages
Solar
29,90 €
Paru le 28/08/2025
336 pages
First
15,95 €
Paru le 12/02/2020
840 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 03/10/2025
72 pages
Editions Dupuis
13,50 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/11/2025
330 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 05/11/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Commenter cet article