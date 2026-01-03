L’amour face à une enfance endeuillée

Mais Édith a une autre obsession. À huit ans, un soir de décembre, elle et ses soeurs ont appris qu’on pouvait perdre ce à quoi on tenait plus que tout au monde. Depuis, elle est hantée par l’angoisse de voir disparaître ceux qu’elle aime. Et elle a appris à garder pour elle ses désirs et ses craintes. Édith se croit bizarre, elle se cache. Jusqu’au jour où, dans un train de banlieue, en face d’une fille aux cheveux follement bouclés, elle découvre un autre sentiment amoureux, farouche, joyeux, sidérant.

Mais les fictions que se racontent les amoureuses dialoguent avec celles fabriquées par l’enfant pour affronter la mort. Le bonheur est-il possible quand il combat des terreurs anciennes, souvenirs d’une enfance marquée par le chagrin ?

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent les premières pages en avant-première :

Autrice, compositrice et interprète, MATHILDE FORGET a publié deux romans très remarqués, À la demande d’un tiers (Grasset, 2019) et De mon plein gré (Grasset, 2021). Elle a reçu le Prix Paris jeunes talents en 2014 pour son EP « Le sentiment et les forêts ». En 2025, elle a publié un premier ouvrage pour la jeunesse, Il était une autre fois (éditions On ne compte pas pour du beurre).

Parution le 22 janvier 2026.

