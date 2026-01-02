Quelle a été la meilleure vente de livre en 2025 en France ?

C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
Astérix en Lusitanie, ce sont donc 1,54 million de ventes et 16,47 millions d’euros de chiffre d’affaires et devient donc le meilleur vendeur de livres sur l’année 2025. Le Gaulois est suivi de Freida McFadden (et sa traductrice Karine Forestier) pour respectivement La Psy, La femme de ménage se marie et La femme de ménage voit tout (en format poche).
Soit par ordre d’apparition, 921.324, 865.638 et 482.714 pour un total de 16 millions d’euros cumulés et bien entendu, le phénomène ne s’arrête pas en si bon chemin. Ainsi que nous l’avions déjà observé, la romancière a écrasé le marché du livre en France (et ailleurs) au cours de l’année passée…
En cinquième position s’installent Laurent Mauvignier et sa Maison vide de prix Goncourt 2025, avec 442.714 ventes et 10,9 millions €.
Le grand vendeur de livres de la francophonie, que nul ne supplante encore cette année, reste bien Joël Dicker : sa Très catastrophique visite du zoo se chiffre à 320.219 exemplaires et 5,98 millions €.
La septième place signe le retour de Freida avec La Prof : 317.034 pour 6,86 millions €. Et l’on retrouve Virginie Grimaldi à la huitième : Plus grand que le ciel totalise 306.126 ventes pour 2,67 millions €, avec son format poche.
Autre format poche qui occupe la neuvième place, La sage-femme de Berlin signé Anna Stuart (trad. Stéphanie Alglave) affiche 282.415 volumes soit 2,46 millions € et la dixième place, avec une fulgurance qui prend tout le monde de court : Freida et son Boyfriend : 269.898 et 5,84 millions €.
Les dix meilleures ventes représentent 5,75 millions d’exemplaires écoulés pour 67,29 millions €.
Données fournies par Edistat.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
