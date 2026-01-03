Un roman graphique sur une relation père-fille marquée par la violence

Fort et fantaisiste, ce baby-boomer aux allures d’ogre ensorcelle tout : les algues deviennent des messages divins, les tempêtes des épreuves militaires, ses absences des missions pour les services secrets. Mais qui sont ces fantômes d’une famille disparue, surgissant au détour d’une conversation ? D’où viennent ces excès de cruauté, qui exercent sur Lou fascination et terreur ? Lentement, Lou se libère en affirmant une indépendance radicale.

Ce roman graphique est né d’une rencontre entre Marguerite Boulanger et Blandine Rinkel. Elles partagent les mêmes obsessions pour les liens familiaux, les schémas de construction et d’émancipation, la généalogie de la violence. Une même poésie, un humour aussi. Elles ont en commun ce mélange unique de sensibilité, d’intensité et de férocité. Entre elles, c’est une évidence.

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent les premières pages en avant-première :

MARGUERITE BOULANGER, diplômée de l’école de Condé, a publié Vies à vie (Hachette, 2023) et Cordes sensibles (Les Arènes, 2024), un roman graphique au ton drôle et décalé qui raconte avec justesse la quête de soi propre au passage à l’âge adulte.

BLANDINE RINKEL, romancière, critique et musicienne, a publié plusieurs livres remarqués, dont Vers la violence (finaliste de nombreux prix, dont le prix du Livre Inter, et lauréat du Grand Prix des lectrices de ELLE et du prix Méduse). Son dernier ouvrage, La Faille (Stock, 2025), a reçu un bel accueil critique et en librairie. Elle écrit aussi pour la radio (elle a été chroniqueuse au Masque et la Plume jusqu’à l’été 2025) et la presse. Elle pratique la musique et la danse avec le groupe Catastrophe.

Parution le 22 janvier 2026.

Par Clément Solym

