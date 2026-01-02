Frais de port, rabais de 5 %... Le régime répressif de la loi Lang bientôt renforcé

En 2026, le ministère de la Culture et la multinationale américaine Amazon risquent à nouveau de s'affronter sur un terrain législatif et judiciaire. En l'espace d'une décennie, la France a instauré des dispositions visant à protéger son réseau de librairies face au rouleau compresseur du e-commerce.

Dès 2014, en effet, la loi sur le prix unique du livre était modifiée pour interdire le cumul des frais de port gratuits et l'application d'un rabais de 5 % sur le prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. S'y ajoutait une suppression de ce même rabais de 5 % sur le prix des livres lorsque l'ouvrage « est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres ».

Ne disposant pas de magasins physiques, la firme Amazon se retrouvait privée de cet avantage commercial et, pendant de nombreuses années, n'a pas pu proposer ce prix réduit de 5 % par rapport au tarif fixé par l'éditeur.

Depuis 2014 également, le législateur français a interdit la gratuité des frais de port du livre, qu'Amazon assurait auparavant. La réponse de la multinationale avait été immédiate, puisqu'elle avait instauré un coût de 0,01 €, comme un pied de nez à la disposition nouvelle...

3 € et 5 %

La loi Darcos, ou loi du 30 décembre 2021 « visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs » a instauré un tarif minimum des frais de port du livre, fixé à 3 €. Même Amazon n'a pas pu y échapper : tout envoi de livres neufs au domicile du client, si la commande est inférieure à 35 €, doit facturer ce montant.

Toutefois, le législateur français avait instauré une exception, cherchant une fois encore à ménager les librairies : les ouvrages commandés en ligne mais retirés dans un commerce de détail de livres échappaient à ces 3 € de frais de port.

Pleine de ressources, la firme américaine a une nouvelle fois cherché la faille dans les textes de loi, en proposant elle aussi le retrait gratuit des ouvrages commandés dans des commerces de détail de livres, à savoir des supermarchés et hypermarchés partenaires, voire des casiers automatiques — une pratique, pour ces derniers, toutefois jugée illégale par le Médiateur du livre.

En octobre dernier, Amazon est allé plus loin encore, en rétablissant le rabais de 5 % sur son site, pour les ouvrages retirés dans ces mêmes commerces partenaires. L'annonce avait fait grand bruit, en particulier du côté du Syndicat de la librairie française, qui estimait alors que « la multinationale américaine se considère au-dessus de la loi française ». L'organisation professionnelle avait saisi le Médiateur du livre sur cette pratique.

Un « régime répressif » renforcé

En juin 2025, le sénateur Hervé Maurey (Eure, Union Centriste) avait interrogé Rachida Dati sur le recours aux casiers automatisés par la firme Amazon, qui les considère comme des points de retrait légitimes lorsqu'ils sont installés dans ou à proximité de supermarchés et hypermarchés proposant des livres. En mai dernier, le Médiateur du livre les considérait comme « un réel défi à la mise en œuvre de la loi ».

La ministre de la Culture n'a répondu à cette question que le 18 décembre dernier, en confirmant que la pleine mise en œuvre de la tarification minimale du service de livraison du livre se heurte « à un très net désaccord de la part de l'un de ces acteurs sur la question des retraits gratuits de livres en casiers automatisés ».

Ne disposant pas de compétence de police administrative, le ministère de la Culture reste impuissant face à la situation, mais « expertise l'ensemble des voies, tant contentieuses que normatives, qui permettraient d'assurer le respect de l'intention du législateur ». La rue de Valois étudierait ainsi l'introduction d'une sanction pénale en cas de non-respect des mesures encadrant les tarifs des frais de port ou le rabais de 5 %.

« Un projet de décret renforçant le régime répressif de la loi Lang sera élaboré, en lien avec le ministère de la Justice, avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'État », indique ainsi le ministère de la Culture en réponse aux inquiétudes du sénateur Maurey.

Un recours en attente

Rappelons que l'encadrement des frais de port du livre fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, pour « excès de pouvoir », introduit par Amazon. Cette procédure contestait la légalité de l'arrêté ministériel, en citant ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, mais surtout un avis circonstancié rendu par la Commission européenne en février 2023. Celle-ci émettait alors des réserves sur la disposition française, pointant une hausse « significative » des prix des livres ainsi que l'absence d'étude d'impact préalable.

En mai 2024, le Conseil d'État s'était tourné vers l'Union européenne, en renvoyant la question à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), afin d'obtenir son avis. Il l'interrogeait notamment pour déterminer si le droit européen autorisait une telle mesure nationale, qui réglemente l'exercice des services en ligne dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

La CJUE a rendu son avis le 18 décembre dernier : elle considère que la législation française peut se justifier, si elle vise à protéger ou promouvoir la diversité culturelle. Pour autant, elle s'apparente à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative et le gouvernement français doit donc démontrer qu'elle est justifiée et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Il y a quelques jours, le gouvernement a publié son propre rapport sur la législation et ses conséquences, comme le prévoyait cette dernière. Sans affirmer d'effet bénéfique sur le nombre de librairies, il assure néanmoins que les ventes de livres de ces dernières se sont stabilisées, avec un intérêt plus marqué des consommateurs pour les achats sur leurs sites internet et le retrait dans les librairies. Le bilan du gouvernement insiste ainsi sur une concurrence renforcée concernant la vente de livres en ligne...

Autant d'éléments qui nourriront sans doute l'analyse du Conseil d'État, qui doit désormais se prononcer, en prenant en compte l'éclairage de la CJUE.

