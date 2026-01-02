Denis Olivennes, Boualem Sansal... Les premières légions d'honneur de 2026

Initiative citoyenne

Au grade de chevalier

Denis Lafay, journaliste et écrivain ; 35 ans de services.

Premier ministre

Au grade d'officier

Denis Olivennes, président d'une société d'édition. Chevalier du 8 décembre 2009.

Au grade de chevalier

Laetitia Branciard, vice-présidente d'une fédération œuvrant contre les troubles spécifiques du langage, de l'écriture, du calcul, du geste et de l'attention ; 43 ans de services.

Marie-Françoise Limon-Bonnet, née Limon, directrice des Archives nationales ; 34 ans de services.

Delphine Minoui, journaliste, romancière ; 28 ans de services.

Amanda Sthers, née Maruani, scénariste, réalisatrice, dramaturge, romancière ; 27 ans de services.

Jean-Marc Ticchi, directeur de la bibliothèque et des archives du Sénat ; 34 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale

Au grade d'officier

Mark Sherringham, ancien inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, président du conseil supérieur des programmes et de la commission de labellisation des manuels scolaires. Chevalier du 9 novembre 2012.

Protocole

Au grade d'officier

Michel Derdevet, dirigeant d'entreprise, essayiste. Chevalier du 29 juin 2009.

Au grade de chevalier

Anne Faure, née Ausset, présidente-fondatrice d'un festival culturel (Belgique) ; 42 ans de services.

Sofia Marion, née Marrecas Ferreira, écrivaine, mécène de l'Institut français (Portugal) ; 30 ans de services.

Pascal Rambert, auteur, metteur en scène, réalisateur, chorégraphe ; 37 ans de services.

Ministère de la culture

Au grade d'officier

Patrick Forestier, journaliste, écrivain, réalisateur. Chevalier du 11 mars 2010.

Au grade de chevalier

Delphine Christophe, conservatrice générale du patrimoine, directrice générale au ministère ; 19 ans de services.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, écrivaine, journaliste ; 27 ans de services.

Boualem Sansal, écrivain ; 28 ans de services.

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

Au grade de chevalier

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire ; 36 ans de services.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Protocole

Au grade d'officier

Axel Rückert, de nationalité allemande, dirigeant d'entreprises, essayiste. Chevalier du 31 décembre 1991.

