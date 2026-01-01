Bonne année 2026 : surtout, surtout, restez bien concentrés

Avant de souhaiter quoi que ce soit, encore faudrait-il savoir à qui l’on s’adresse. Aux auteurs sommés d’être visibles sans faire de vagues – de la polémique, mais sous contrôle ? Aux libraires qui depuis 1981 entende la Loi Lang leur chanter France Gall : « Resiste, prouve que tu existes » (hasard, vous avez dit hasard) ? priés de tenir bon, sourire compris, pendant que les flux logistiques s’épaississent ailleurs ?

Aux éditeurs indépendants, priés de tenir bon, sourire compris, pendant que les flux logistiques s’épaississent ailleurs ? Ou aux grands ensembles industriels du livre, désormais suffisamment vastes pour parler de stratégie à long terme tout en invoquant, la main sur le cœur, la fragilité d'un secteur artisanal ?

2026 débute et l’industrie de l'édition avance comme souvent : convaincue d’être singulière, persuadée d’être menacée, certaine d’être indispensable. Elle a ses paradoxes bien huilés, ses angoisses structurelles, ses discours rassurants. Elle aime rappeler qu’elle est une chaîne du livre, oubliant qu'à deux maillons d'intervalle, on ignore ce que vit l'autre. Et se comporte conséquemment en addition d’intérêts divergents, reliés par la seule urgence économique. Dans ce contexte, formuler des vœux relève presque de l'odyssée. À moins de choisir un mot qui dit tout, ou presque. Concentration.

Serrons les rangs

Dans le livre, la concentration n’est plus une surprise, ni un scandale. C’est un paysage, un relief, une donnée de fond avec laquelle il faut désormais composer. Les mouvements capitalistiques s’enchaînent, les périmètres s’élargissent, les marques restent — parfois — pendant que les centres de décision se déplacent. On parle d’optimisation, de cohérence, de solidité financière. On évite soigneusement les mots qui fâchent.

La concentration peut asphyxier, certes. Elle sait aussi stabiliser, amortir, protéger — du moins sur le papier. Tout dépend de ce qu’on en fait, et surtout de qui tient le gouvernail. À ce stade, feindre l’étonnement serait presque indécent. La vraie question n’est plus si la concentration avance, mais comment elle redessine les rapports de force, les marges de manœuvre, les zones d’ombre. Chez certains, elle devient même l'unique moyen de lutter contre des groupes internationaux omnipotents ou quasi.

Restons éveillés

Car dans sa forme pronominale, se concentrer, c’est aussi faire preuve d’attention. Ne pas se laisser bercer par les narrations officielles, les discours d’équilibre, les promesses d’écosystèmes vertueux. Lire entre les lignes est devenu un sport d’endurance. Il faut de la constance, un peu de mauvaise foi méthodique, et une mémoire qui ne se contente pas du dernier communiqué.

Qui publie quoi, à quel prix, pour quels lecteurs — et lesquels restent sur le bord de la route ? Qui décide de la visibilité, de la diffusion, de l’accès aux tables comme aux écrans ? Derrière chaque mouvement stratégique, il y a des effets très concrets, rarement neutres. Se concentrer, ici, c’est refuser la distraction organisée. Et admettre que la vigilance est devenue une compétence professionnelle à part entière.

Le collectif, force motrice

Reste une acception plus inconfortable, mais peut-être la plus féconde : la concentration comme mise en commun. Non pas l’empilement vertical, mais l’intelligence collective. Mutualiser sans uniformiser. Coopérer sans dissoudre les singularités. Cela suppose de renoncer à une part de contrôle, ce qui, dans le monde du livre comme ailleurs, n’est jamais un geste spontané.

Ce modèle-là n’a rien de naïf. Il est exigeant, lent, parfois conflictuel. Mais face à la fragmentation croissante des métiers, à la pression des flux et à l’accélération permanente, il pourrait bien constituer autre chose qu’un slogan. Une méthode. Une nécessité structurelle, même si elle dérange les réflexes acquis.

Grinçons en chœur pour l’année qui s’ouvre

Souhaiter la bonne année à l’industrie du livre est devenu un exercice à haut risque. Trop d’angles morts, trop de lignes de fracture, trop de discours parallèles pour se contenter d’une formule aimable. Car le livre, aujourd’hui, ne traverse pas une crise unique, mais une superposition de tensions : économiques, technologiques, symboliques, politiques.

La création se heurte à la précarisation, la diffusion à la saturation, la librairie à l’épuisement logistique, les bibliothèques à l’arbitrage budgétaire permanent, pendant que les plateformes redéfinissent silencieusement la valeur de l’attention et des données.

Dans ce paysage instable, chacun avance concentré sur sa propre survie, souvent au détriment d’une vision d’ensemble. L’auteur parle de droits, l’éditeur de marges, le diffuseur de volumes, le libraire de trésorerie, l’institution de médiation. Rarement tout cela converge. Or l’industrie du livre ne fonctionne jamais en silos étanches : chaque déséquilibre local produit des effets systémiques. Feindre de l’ignorer relève désormais moins de l’optimisme que du déni.

Alors oui, bonne année 2026. Mais pas une année anesthésiée par le discours de crise permanente. Une année concentrée — dans tous les sens du terme. Concentrée sur les équilibres réels, sur les angles morts, sur les responsabilités partagées. Rester concentrés, ce n’est pas se crisper — c’est refuser la dispersion organisée. Et, parfois, accepter collectivement de ne pas regarder ailleurs quand le décor commence à se fissurer.

C’est précisément pour cela qu’en 2026, un mot s’impose — non comme slogan, mais comme exigence : concentration.

Excellente année – en ces premiers jours, du moins peut-on le souhaiter.

