Les Ensablés - La Billebaude, de Henri Vincenot

Le premier article des Ensablés de cette année 2026 (16 ans d'existence) est consacré à la réédition d’un roman que les lecteurs de moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : « La Billebaude » (1978), du bourguignon Henri Vincenot (1912-1985) dont le passage à Apostrophes (heureux temps !) assura la gloire dès 1976. Une fois de plus, ce sont les éditions Le Passeur qui prennent l’initiative de cette publication, après avoir, l’année dernière, réédité l’admirable Campagne de Raymonde Vincent… Par Hervé BEL.
Le 04/01/2026 à 09:00 par Les ensablés
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
04/01/2026 à 09:00
0
Commentaires
0
Partages
Vincent, Vincenot, il y a similitude et pas seulement de nom. Tout comme le roman de Raymonde Vincent, La Billebaude est une ode à la campagne et la nature.
La Billebaude. Le dictionnaire de l’Académie française en donne la définition suivante : Confusion, désordre. Il ne s'emploie plus guère qu'en termes de Chasse. Chasser à la billebaude, se dit d'une Partie de chasse où l'on n'a point formé de cordon, ni distribué les places, et où chacun tire à sa fantaisie.
De fait, le roman de Vincenot raconte pour partie l’initiation d’un jeune garçon à la chasse, mais pas seulement. La Billebaude sera pour lui une façon de vivre, une manière d’être libre.
Henri, huit ans, est orphelin. Son père a été tué pendant la guerre 14, et il a été envoyé chez ses grands-parents en Bourgogne. Nous sommes dans les années 20-30, et après lecture, l’on est frappé par une évidence : la vie, là-bas, en ce temps, n’avait pas beaucoup changé depuis le 16ème siècle, de sorte que ce roman n’est pas seulement une histoire, il est devenu pour nous, citadins qu’Henri Vincenot plaignait tellement, un document d’histoire.
En ce temps-là, dans les petits villages de l’Auxois, on croit encore dur comme fer aux pouvoirs des saints et aux recettes de bonnes femmes qui guérissent les maladies les plus graves, par absortion, notamment, d’une eau-de-vie bouillante mêlée à douze morceaux de sucre.
On respecte le carême : « Le ventre creux, la mine battue, car depuis trente-deux jours on se contentait de « graisser » les plats en ajoutant deux gousses d’ail. » On vit de peu, dans un cadre de vie rudimentaire. La neige empêche parfois toute communication avec les villages voisins qui s’ignorent d’ailleurs. Il fait très froid en hiver, un froid que nous autres, des années 2000, n’avons jamais connu. On parle le patois bourguignon, et le français avec un accent à couper au couteau.
Et chez le grand-père Tremblot, la chasse est un apport alimentaire non négligeable, car, au-delà d’avoir été compagnon sellier- bourrelier, Tremblot est un chasseur hors-pair, reconnu de tous, et même par les nobles de la région (le passage où le marquis vient le visiter est délicieux, et corrige quelque peu la vision "seigneur-manant"), qui le traitent avec respect et l’appellent, contre sonnant et trébuchant, pour organiser leur chasse. C’est qu’il connaît tout de la nature « le vieux » et il est bien décidé à léguer son savoir à son petit-fils qu’il adore. La grand-mère, la vieille Nanette veille sur son mari et son petit-fils, et sans en avoir l’air, tout en respectant l’autorité du mari, sait faire régner l’ordre dans la maison.
Jamais Vincenot ne cède pas au misérabilisme. Au contraire, il affirme que ces gens étaient heureux, qu'il l'était lui-même, et que le progrès a détruit ce bonheur, parce qu'il tue progressivement la nature, et abreuve l’homme d’informations continues qui l'inquiètent (on est seulement en 1978…).
« Chaque fois que tu marches dans les villes, hein ! disait-il, tu marches sur du goudron, sur du bitume, sur du ciment, jamais sur la terre, tu entends ? Jamais sur la terre ! Jamais sur l’herbe ! Alors plus rien ne passe entre la terre et toi. Tu ne reçois plus rien d’elle, tu dépéris, t’attrapes toutes les malandres qui passent car sans elle, c’est fini ! »
Alors, dans ce milieu difficile mais aimant, commence pour le petit garçon une vie nouvelle. Dès la première page, on est happé : « Dans ce temps-là, la nuit pénétrait dans les maisons et ne restait pas à la porte, car on ne la rejetait pas durement dehors comme maintenant. On n’avait à lui opposer que la clarté dansante des flammes du foyer et celle de la lampe Pigeon que l’on appelait, chez nous, une lusote. »
Pas mal comme introduction, non ? et tout est comme ça dans ce livre superbement écrit, qui mêle langue classique et, parfois, langue locale. Avec le petit Henri, le lecteur est conduit à découvrir tout un univers dont, misérable urbains, nous ignorons tout, et d’abord celui de la forêt et de la chasse, celle des sangliers en particulier qui, chaque année, dévastent les champs. C’est tout un art de les tuer. Il ne s’agit pas simplement de sortir son arme et de tirer. Il faut savoir où ils sont, monter une stratégie, prévoir des emplacements où se cacher... Bref, c’est tout un art de la guerre qui respecte aussi l’animal, qu’on ne tuera que dans certaines circonstances.
Avec Henri, nous marchons par les chemins creux, guettons parfois des heures, avons froid avec lui, et l’on apprend une multitude d’expressions anciennes, désormais inusitées (du moins pour les gens comme moi). Les éditions du Passeur ont eu la bonne idée de fournir un glossaire en fin de volume qui me ravit comme le dictionnaire de Furetière.
Il n’y a pas de « grande » histoire dans ce « Bildungsroman » où l’on voit, les années passant, Henri devenir jeune homme et adopter une philosophie à laquelle il ne renoncera jamais, car il s’agit de celle de l’auteur lui-même !
Car, quoiqu’ayant réussi HEC, tout comme son héros, Vincenot finira sa vie à la campagne, reconstruisant un village déserté et perdu dans la forêt, pour réparer ainsi, tardivement, ce qu’il avait considéré comme une erreur fatale : « Le sort en était jeté : je serai étudiant à Paris. Le monde basculait, je faisais le faux pas fatal, je passais dans le camp des Burgondes, des Francs, des Mossieu, je désertais celui des Gaulois, des Bagaudes, des Jacques, voués depuis si longtemps à la terre, au feu de bois, au bétail, à la forêt, aux paturages, et à la chasse à la billebaude. »
Il y a une grande part d’autobiographie dans ce roman, mais pas totalement. Le petit Henri rencontrera l’amour dans une ferme ; dans la vie de Vincenot, ce sera à l’école de commerce. Peu importe, ce sera le même indéfectible amour.
... Tout cela me donne bien envie d’aller en Bourgogne...
Hervé BEL.
On se référera, pour la biographie de Vincenot à celle établie par le Musée de Hiéron (ici).
Autre précision : je n’avais pas lu La Billebaude à sa parution. Je l’avais considérée du haut de mes dix-sept ans avec la condescendance insupportable attachée à cet âge, de la même condescendance d’ailleurs, avec laquelle je traitais Genevoix (autre chantre de la nature).
Plus tard, de Vincenot, pour des raisons attachées à mon intérêt pour Compostelle, j’ai lu Le chemin des étoiles que je recommande également.
Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta
21/12/2025, 09:00
J’écris cet article au moment où je termine l’écriture d’une biographie de Pierre Bost, écrivain, journaliste, scénariste. On pourra la lire ultérieurement. En attendant, relisons l’écrivain, dont le 6 décembre 2025 a marqué le 50e anniversaire de sa disparition. Par François Ouellet.
07/12/2025, 17:00
Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.
Par Nicolas Acker.
23/11/2025, 10:00
Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel
09/11/2025, 09:00
Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat
26/10/2025, 09:00
Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».
Par Isabelle Luciat.
12/10/2025, 09:00
Le parcours d’Abel Bonnard (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky
28/09/2025, 10:42
Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.
14/09/2025, 10:00
Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.
31/08/2025, 09:00
Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold
17/08/2025, 09:00
Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.
27/07/2025, 09:00
Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold
06/07/2025, 10:45
« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat
22/06/2025, 09:00
Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.
08/06/2025, 19:15
Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939), « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.
25/05/2025, 09:41
Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.
11/05/2025, 09:00
Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL
27/04/2025, 09:00
Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers… par Hervé Bel.
13/04/2025, 12:28
À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert
30/03/2025, 09:00
Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.
16/03/2025, 16:50
En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie Coat
02/03/2025, 19:56
Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat
16/02/2025, 10:09
Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL
02/02/2025, 19:38
Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.
19/01/2025, 09:00
L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.
05/01/2025, 09:00
On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.
15/12/2024, 16:14
Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel
01/12/2024, 09:00
Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat
11/11/2024, 09:40
La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.
27/10/2024, 09:00
Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes.
Par Nicolas Acker
13/10/2024, 18:34
On ne lit plus Octave Feuillet (1821-1890), auteur à très grand succès du Second Empire et favori de lˊImpératrice Eugénie ; seul son nom sur la plaque bleue dˊune rue tranquille et banale du XVIème arrondissement, où habitaient de bons amis, m’a un jour rendu curieux de le connaître.
Les titres de ses romans ont l’odeur des armoires à linge bourgeoises, encaustique et lavande : « La Petite Comtesse » (1856), « Histoire de Sybille » (1862), « Julia de Trécoeur » (1872), voire réminiscents de la Comtesse de Ségur « Le Roman dˊun jeune homme pauvre » (1858)… Par Herbert Dune.
29/09/2024, 09:00
Paru en 1925, puis réédité dans une édition illustrée en 1930, La Revanche d’André Thérive (de son vrai nom Roger Puthoste) est un livre qui parle de la vieillesse, de la sénilité, de la mort, et surtout de la mesquinerie des vivants… Rien qui puisse a priori attirer le lecteur « feel good » Mais le style est magnifique, avec, l’air de rien, une musique enchanteresse. Quant à la fin du roman, autant le dire, elle est sublime. Soudain, après le crépuscule, c’est la lumière qui surgit, d’autant plus incandescente qu’elle est environnée d’ombres..
Par Hervé BEL.
15/09/2024, 09:00
Romancier, auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont La Fleur qui chante, chroniqué pour Les Ensablés par François Ouellet, André Beucler est un homme aux multiples talents. Il s’intéresse ainsi au cinéma, pour lequel il écrit plusieurs scénarios et même réalise quelques films. Mais Beucler brille aussi dans un tout autre exercice, le journalisme. De par ses contraintes notamment en termes de longueur et de style, l’article de journal s’apparente à l’art de la nouvelle ou du découpage en scènes du cinéma, un art dans lequel Beucler s’épanouit avec une aisance et un brio remarquables. Par Carl Aderhold.
25/08/2024, 09:00
Après la réédition du chef-d’œuvre Campagne (prix Femina 1937) dont même Le Monde s’est fait largement l’écho en 2023, les éditions Le Passeur republient aujourd’hui Élisabeth, troisième roman de Raymonde Vincent. Comme Marguerite Audoux (voir notre article sur Marie-Claire), elle fut un phénomène littéraire, s’avérant capable d’écrire un grand livre aussitôt remarqué et publié, alors qu’elle avait été illettrée pendant toute son enfance. Par Hervé BEL.
04/08/2024, 09:29
Encore connu des cinéphiles pour les adaptations au cinéma de ses romans Remorques (adapté par Jean Grémillon) et Capitaine Conan (prix Goncourt 1934, adapté par Bertrand Tavernier), Roger Vercel est un remarquable écrivain de récits maritimes, inspirés de témoignages de marins, recueillis à Dinan, ville où il vécut et exerça le métier de professeur de lettres. Par Isabelle Luciat
14/07/2024, 09:00
L’écoute d’un opéra de 1920 ensablé jusqu’à la fin du dernier siècle peut mener à la lecture d’un roman également ensablé pendant plusieurs décennies, l’un comme l’autre très célèbres en leurs temps et fort heureusement resurgis… quoiqu’ insuffisamment pour le livre, qui mérite largement un coup de projecteur. Par Marie Coat
23/06/2024, 09:00
Autres articles de la rubrique Livres
Depuis qu’elle est toute petite, Édith a de drôles de pensées qui se promènent dans sa tête secrète, certaines cocasses, d’autres inquiétantes. Elle préfère les filles mais croit que seuls les garçons ont le droit de les aimer. Se fabriquer une fausse barbe en mousse ne change rien, pas plus qu’imaginer des aventures dans la cour de l’école. Elle découvre alors un obsédant sentiment de honte.
03/01/2026, 08:00
Un père trouble et violent, « monstre de joie », élève sa fille à la dure. Des années plus tard, que reste-t-il de leur relation, derrière l’amour et la peur ? Plus grand que la vie, Gérard illumine les jours de sa fille, Lou.
03/01/2026, 07:00
La femme de ménage n’a rien cédé cette année. Une fois encore, la saga s’impose en force avec cinq titres dans le top 10 (du 22/12 au 28/12), tous traduits par Karine Forestier. Et l’histoire est loin d’être terminée : à la 11e place, La femme de ménage, tome 3 frappe à la porte du haut du classement. Une performance hors norme, la confirmation d’une mécanique redoutablement efficace — et d’une série qui dépasse désormais le cadre du livre, jusqu’au grand écran.
02/01/2026, 13:27
En 2025, le format poche a encore prouvé qu’il n’avait rien d’un second choix. Facile à glisser dans un sac, abordable et redoutablement efficace, il a porté certains titres à des niveaux de ventes impressionnants. Et s’il ne fallait retenir qu’un nom dans ce format, ce serait sans hésiter celui de Freida McFadden, qui continue sa prise d'otage.
02/01/2026, 13:23
Romans attendus, signatures bien installées et nouvelles voix venues de différents horizons de la langue française : certains livres ont largement trouvé leur public, parfois bien au-delà de leur premier cercle. Ce classement des auteurs les plus lus de l’année offre un panorama de ce qui s’est le plus partagé, recommandé et feuilleté cette année.
02/01/2026, 12:52
En 2025, BD et mangas se sont encore vendus comme des petits pains… Sauf qu’ici, les petits pains valent parfois plusieurs millions d’euros. Des Gaulois increvables aux pirates infatigables, en passant par des enfants (très) mal élevés et des héros venus de YouTube ou de Minecraft, voici le top 10 des BD et mangas les plus vendus en France.
02/01/2026, 12:42
Chroniques d’un dieu boiteux, nouveau roman de Joan-Lluís Lluís, paraîtra le 6 février 2026 aux éditions Les Argonautes, dans une traduction du catalan signée Juliette Lemerle, et met en scène un Héphaïstos survivant, errant à travers les siècles dans un monde qui ne croit plus aux dieux, pour interroger la mémoire, la chute des croyances et ce que l’humanité révèle d’elle-même lorsqu’elle se croit seule.
02/01/2026, 08:00
Rapport d’activité met en scène Loïc, trente et un ans, un homme dont la vie réglée comme une horloge commence à vaciller le jour où il entreprend de tenir un journal intime, ouvrant la voie à un lent et méthodique dérèglement de son existence ; premier roman de Sarah Orokieta, le livre paraît aux éditions Zoé le 5 février.
02/01/2026, 07:00
Il y a des livres qui racontent une existence : La Vie entière fait plus que cela : il la précède, l’embrasse, l’invente avant même qu’elle n’advienne. Dès l’incipit, une voix féminine s’impose, vibrante et pressée, comme si le temps manquait déjà. « J’ai des souvenirs d’avance. Je les écris dans le désordre, très vite, pour rester vivante. » Tout est dit, ou presque : l’urgence d’écrire, la peur de disparaître, et cette intuition que la vie ne se déroule pas toujours dans l’ordre attendu Sortie le 2 janvier.
01/01/2026, 16:14
Comme il est bon de ne plus craindre la mort propose un texte de témoignage rigoureux, mais aussi comme une construction narrative solide, où chaque scène nourrit une réflexion plus large sur la guerre, la responsabilité et la lucidité politique. Un livre qui ne cherche pas à convaincre par l’émotion seule, mais par l’accumulation patiente des faits — et des voix.
01/01/2026, 10:52
Roman de la parole différée, Chimère explore les zones grises de la filiation, de la responsabilité et de la vérité. Rien n’y est livré de front. Tout se gagne par patience, par écoute, par méfiance aussi. Julie Wolkenstein signe ici un texte exigeant, qui fait de la narration elle-même un objet de suspicion — et de fascination. À paraître le 2 janvier.
01/01/2026, 10:40
Cordon sanitaire, premier roman de Marie Hapax, paraît le 23 janvier 2026 aux Éditions Intervalles. À travers le parcours d’une femme qui interroge son histoire familiale pour protéger ses propres enfants, le livre explore la façon dont un climat incestuel peut s’installer, se banaliser et se transmettre, longtemps à bas bruit, au sein d’une cellule familiale.
01/01/2026, 08:20
« Au départ il y a les femmes et leurs lamentations, les larmes qu’elles ravalent, leurs histoires, leurs prières, leurs espoirs, leurs regrets qui se mélangent au lait, leurs chagrins venus des temps anciens, charriés par celles qui les ont précédées. »
01/01/2026, 07:00
Le Cherche Midi a eu une bonne idée en éditant les premiers romans et nouvelles de Patrice Jean, auteur atypique qui avait surpris le public en 2017 avec la sortie de L’Homme surnuméraire. Trois romans, deux nouvelles, des articles, des chroniques et des aphorismes, au total 768 pages à dévorer ou à déguster par petits bouts, piochant ici et là des fragments humoristiques ou philosophiques.
31/12/2025, 12:30
Anaïs Nin est une femme qui se veut normale. Épouse modèle de son mari Hugo, banquier, elle se fond dans le quotidien qui a été tracé pour elle. Jours après jours, elle sourit lors des dîners mondains, magnifique trophée d’un homme d’affaires qui a tout réussi. Son seul moment de liberté pour contrer une captivité socialement acceptable ? Le jeudi. Chaque semaine, cette unique journée lui est accordée pour vivre comme bon lui semble, à son rythme, pour assouvir ses désirs – tant que Hugo n’est au courant de rien…
31/12/2025, 11:56
Raïzo vit une vie en marge de la société à Lausanne, elle squatte les combles d’un immeuble vétuste, cultive et vend de l’herbe, mène une vie bien réglée et anonyme. Un molosse Dog Argentin appelé Amon, Matthias, son meilleur ami gay rencontré lors d'un Travail d’Intérêt Général, virtuose de l’informatique et une vielle dame africaine pour qui elle s’occupe de ses courses, constituent son univers.
31/12/2025, 11:54
En 1638, le peintre Poussin reçoit une commande un peu particulière : peindre un tableau en respectant les exigences scéniques d’un commanditaire anonyme qui le menace de mort s’il évoque un jour cette peinture. En 1885, à Montréal, un jeune professeur d’Histoire tout juste admis dans une loge maçonnique, part à la recherche d’un objet convoité : l’Argumentum.
31/12/2025, 11:51
Amateurs du premier degré, du besoin de tout comprendre, de tout analyser, de polémiquer sur tout et souvent pour rien, passez votre chemin : cette lecture n’est pas pour vous. Ici, « l’insaisissable est partout » ! À ceux dont l’imagination est encore fertile, bienvenue dans les mondes merveilleux et délicieusement loufoques de Lewis Carroll, et réjouissez-vous : Alice, suivi de La Chasse au Snark, sont enfin dans la collection de la Pléiade, dans une édition bilingue, traduite par Philippe Jaworski et illustrée par plus de 200 dessins.
31/12/2025, 11:37
Curieux et hypnotique roman qu’est La fenêtre grise : un homme d’une quarantaine d’années, sans travail particulier, turfiste, entretenant une relation avec un mannequin, passe une partie de ses journées à observer l’immeuble en face de son appartement. Il regarde plus particulièrement l’appartement d’un vieux monsieur qui a une vie bien réglée et qui va se faire assassiner sous ses yeux.
31/12/2025, 11:25
Tante Dimity et le manoir aux esprits (Les Mystères de Tante Dimity, tome 5), de Nancy Atherton, est traduit de l’anglais (États-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. Best-seller depuis trente ans aux États-Unis, la série d’enquêtes de Tante Dimity propose un cosy mystery à l’atmosphère chaleureuse.
31/12/2025, 08:00
Addicted, la saga new adult culte pour des millions de lecteurs à travers le monde, suit Lily Calloway et Loren Hale pendant deux années qui les changeront à tout jamais. Alors que de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre — dont celle d’un plan à trois avec le frère de son petit ami féru d’escalade — Lily se replie dans l’obscurité de sa chambre.
31/12/2025, 07:00
Deuxième volume des Conversations au long cours entre Robert Craft et Igor Stravinsky, Souvenirs et commentaires propose une plongée dense et souvent incisive dans la mémoire du compositeur. À travers ces échanges, Stravinsky revient sur sa trajectoire personnelle et artistique, mêlant souvenirs intimes, réflexions esthétiques et portraits sans complaisance de son époque.
30/12/2025, 08:00
Extrait fondamental du premier chapitre du livre I du Capital, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret concentre l’un des apports théoriques les plus décisifs de Karl Marx. Dans ces pages, l’auteur s’attache à analyser le caractère « fantasmagorique » de la marchandise, phénomène qu’il nomme fétichisme, afin de dévoiler les mécanismes invisibles qui régissent les rapports sociaux dans les sociétés fondées sur l’échange marchand.
30/12/2025, 07:00
Certains romans s’ouvrent comme une porte sur un paysage : Nos héritages (trad. Marguerite Capelle) commence comme une respiration. Avant même que l’intrigue ne se noue, Anna Hope installe un lieu, un rythme, une sensation d’épaisseur du temps. « Le jour n’est pas encore levé », écrit-elle, et tout est déjà là : la terre humide, la maison ancestrale, la fatigue sourde des vivants et la présence insistante des morts
29/12/2025, 12:47
Sans effet de manche, Les mots qui tuent propose une cartographie précise d’un phénomène encore mal compris. Il ne cherche ni l’indignation facile ni la démonstration spectaculaire. Il s’attache, méthodiquement, à rendre lisible l’invisible — et à rappeler que, parfois, les mots suffisent à tuer. Par Lucy L. Sortie le 21 janvier.
29/12/2025, 11:03
Lorsqu’elle écrivait La Naissance du jour, Sidonie-Gabrielle Colette avait 55 ans. Avec tendresse et l’habituelle libertée lyrique assumée qu’on lui (re)connaît, elle déploie un texte dédié à un sujet inhabituel, aujourd’hui encore : le chemin vers la vieillesse pour une femme. Les Éditions Les Prouesses proposent de replonger dans les deux premiers chapitres, afin de découvrir ou redécouvrir cette réflexion intime et délicate.
29/12/2025, 10:47
Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
29/12/2025, 10:43
Qui était réellement Nadja, figure insaisissable et mythifiée par André Breton ? Dans Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja, Ella Balaert s’attache à restituer une existence longtemps confisquée par la littérature, en redonnant voix et chair à Léona Delcourt, femme réelle derrière l’icône surréaliste.
29/12/2025, 08:00
Bad hombre, de Pola Oloixarac, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis et publié aux éditions Le Cherche Midi le 15 janvier 2026, est un roman frontal qui interroge la mécanique implacable de la cancel culture et la difficulté de penser la complexité à l’ère des jugements sans appel, en plaçant une écrivaine face à un choix moral aussi radical que vertigineux.
28/12/2025, 08:33
Genre littéraire particulier, initialement associé à l’oraison funèbre célébrant la vie d’une personne défunte, l’éloge est ici dédié à Rien, ou peut-être rédigé pour Rien. Ne glorifiant que le Rien sous toutes ses formes, cet ouvrage défie le ton grave et solennel et cultive volontiers les paradoxes. En ne chantant les louanges de Rien, l’auteur célèbre tout et Rien à la fois.
28/12/2025, 07:00
L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.
27/12/2025, 16:12
Commenter cet article