Les Ensablés - La Billebaude, de Henri Vincenot

Vincent, Vincenot, il y a similitude et pas seulement de nom. Tout comme le roman de Raymonde Vincent, La Billebaude est une ode à la campagne et la nature.

La Billebaude. Le dictionnaire de l’Académie française en donne la définition suivante : Confusion, désordre. Il ne s'emploie plus guère qu'en termes de Chasse. Chasser à la billebaude, se dit d'une Partie de chasse où l'on n'a point formé de cordon, ni distribué les places, et où chacun tire à sa fantaisie.

De fait, le roman de Vincenot raconte pour partie l’initiation d’un jeune garçon à la chasse, mais pas seulement. La Billebaude sera pour lui une façon de vivre, une manière d’être libre.



Henri, huit ans, est orphelin. Son père a été tué pendant la guerre 14, et il a été envoyé chez ses grands-parents en Bourgogne. Nous sommes dans les années 20-30, et après lecture, l’on est frappé par une évidence : la vie, là-bas, en ce temps, n’avait pas beaucoup changé depuis le 16ème siècle, de sorte que ce roman n’est pas seulement une histoire, il est devenu pour nous, citadins qu’Henri Vincenot plaignait tellement, un document d’histoire.



En ce temps-là, dans les petits villages de l’Auxois, on croit encore dur comme fer aux pouvoirs des saints et aux recettes de bonnes femmes qui guérissent les maladies les plus graves, par absortion, notamment, d’une eau-de-vie bouillante mêlée à douze morceaux de sucre.

On respecte le carême : « Le ventre creux, la mine battue, car depuis trente-deux jours on se contentait de « graisser » les plats en ajoutant deux gousses d’ail. » On vit de peu, dans un cadre de vie rudimentaire. La neige empêche parfois toute communication avec les villages voisins qui s’ignorent d’ailleurs. Il fait très froid en hiver, un froid que nous autres, des années 2000, n’avons jamais connu. On parle le patois bourguignon, et le français avec un accent à couper au couteau.



Et chez le grand-père Tremblot, la chasse est un apport alimentaire non négligeable, car, au-delà d’avoir été compagnon sellier- bourrelier, Tremblot est un chasseur hors-pair, reconnu de tous, et même par les nobles de la région (le passage où le marquis vient le visiter est délicieux, et corrige quelque peu la vision "seigneur-manant"), qui le traitent avec respect et l’appellent, contre sonnant et trébuchant, pour organiser leur chasse. C’est qu’il connaît tout de la nature « le vieux » et il est bien décidé à léguer son savoir à son petit-fils qu’il adore. La grand-mère, la vieille Nanette veille sur son mari et son petit-fils, et sans en avoir l’air, tout en respectant l’autorité du mari, sait faire régner l’ordre dans la maison.

Jamais Vincenot ne cède pas au misérabilisme. Au contraire, il affirme que ces gens étaient heureux, qu'il l'était lui-même, et que le progrès a détruit ce bonheur, parce qu'il tue progressivement la nature, et abreuve l’homme d’informations continues qui l'inquiètent (on est seulement en 1978…).



« Chaque fois que tu marches dans les villes, hein ! disait-il, tu marches sur du goudron, sur du bitume, sur du ciment, jamais sur la terre, tu entends ? Jamais sur la terre ! Jamais sur l’herbe ! Alors plus rien ne passe entre la terre et toi. Tu ne reçois plus rien d’elle, tu dépéris, t’attrapes toutes les malandres qui passent car sans elle, c’est fini ! »



Alors, dans ce milieu difficile mais aimant, commence pour le petit garçon une vie nouvelle. Dès la première page, on est happé : « Dans ce temps-là, la nuit pénétrait dans les maisons et ne restait pas à la porte, car on ne la rejetait pas durement dehors comme maintenant. On n’avait à lui opposer que la clarté dansante des flammes du foyer et celle de la lampe Pigeon que l’on appelait, chez nous, une lusote. »

Pas mal comme introduction, non ? et tout est comme ça dans ce livre superbement écrit, qui mêle langue classique et, parfois, langue locale. Avec le petit Henri, le lecteur est conduit à découvrir tout un univers dont, misérable urbains, nous ignorons tout, et d’abord celui de la forêt et de la chasse, celle des sangliers en particulier qui, chaque année, dévastent les champs. C’est tout un art de les tuer. Il ne s’agit pas simplement de sortir son arme et de tirer. Il faut savoir où ils sont, monter une stratégie, prévoir des emplacements où se cacher... Bref, c’est tout un art de la guerre qui respecte aussi l’animal, qu’on ne tuera que dans certaines circonstances.



Avec Henri, nous marchons par les chemins creux, guettons parfois des heures, avons froid avec lui, et l’on apprend une multitude d’expressions anciennes, désormais inusitées (du moins pour les gens comme moi). Les éditions du Passeur ont eu la bonne idée de fournir un glossaire en fin de volume qui me ravit comme le dictionnaire de Furetière.

Il n’y a pas de « grande » histoire dans ce « Bildungsroman » où l’on voit, les années passant, Henri devenir jeune homme et adopter une philosophie à laquelle il ne renoncera jamais, car il s’agit de celle de l’auteur lui-même !

Car, quoiqu’ayant réussi HEC, tout comme son héros, Vincenot finira sa vie à la campagne, reconstruisant un village déserté et perdu dans la forêt, pour réparer ainsi, tardivement, ce qu’il avait considéré comme une erreur fatale : « Le sort en était jeté : je serai étudiant à Paris. Le monde basculait, je faisais le faux pas fatal, je passais dans le camp des Burgondes, des Francs, des Mossieu, je désertais celui des Gaulois, des Bagaudes, des Jacques, voués depuis si longtemps à la terre, au feu de bois, au bétail, à la forêt, aux paturages, et à la chasse à la billebaude. »

Il y a une grande part d’autobiographie dans ce roman, mais pas totalement. Le petit Henri rencontrera l’amour dans une ferme ; dans la vie de Vincenot, ce sera à l’école de commerce. Peu importe, ce sera le même indéfectible amour.



... Tout cela me donne bien envie d’aller en Bourgogne...



Hervé BEL.

On se référera, pour la biographie de Vincenot à celle établie par le Musée de Hiéron (ici).

Autre précision : je n’avais pas lu La Billebaude à sa parution. Je l’avais considérée du haut de mes dix-sept ans avec la condescendance insupportable attachée à cet âge, de la même condescendance d’ailleurs, avec laquelle je traitais Genevoix (autre chantre de la nature).

Plus tard, de Vincenot, pour des raisons attachées à mon intérêt pour Compostelle, j’ai lu Le chemin des étoiles que je recommande également.

