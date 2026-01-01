Dans son roman La Vie entière, Timothée de Fombelle défie le temps

Le récit se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, à Paris. La narratrice, Claire, a dix-sept ans lorsqu’elle devient dactylo pour un homme de la Résistance, connu sous le nom de Blanche. Elle tape des textes clandestins, Les Feuilles volantes, destinés à circuler dans le pays occupé. Mais très vite, le roman déborde ce cadre historique pour se transformer en vaste projection intime.$

« J’écris la vie que nous n’aurons pas », confie-t-elle, mêlant ce qui a été vécu à ce qui aurait pu l’être. L’histoire progresse ainsi par superpositions : la guerre réelle, la clandestinité, et une vie future rêvée — mari, enfants, vieillesse paisible.

La trame narrative repose sur cette oscillation permanente entre présent menacé et avenir imaginé. Claire attend Blanche, guette son pas dans l’escalier, s’accroche à des rendez-vous réglés à la minute : « Ni avance ni retard. Ne jamais attendre plus de trente minutes ». Autour d’eux gravite une galerie de figures secondaires — Rosine la faussaire, Émile le jeune messager, le voisin soupçonneux — dont chaque apparition rappelle la fragilité de l’équilibre. « Ils nous prennent sans attaches », note la narratrice, consciente d’être choisie parce qu’elle peut disparaître sans laisser de trace.

Les interactions entre les personnages sont souvent indirectes, filtrées par la voix de Claire. Les dialogues existent, mais ils sont rares, tendus, parfois réduits à une phrase décisive : « À cinq heures, chez vous. » Blanche, figure centrale, demeure en partie opaque. Il dicte, il commande, il disparaît. Pourtant, chaque geste devient signifiant : « Son application à ne rien montrer est une obscurité dans laquelle tout brille à mes yeux. » L’amour se glisse là, dans les silences et les règles.

Le roman s’écrit comme un long flux de conscience maîtrisé. La syntaxe épouse le mouvement de la pensée, multipliant les phrases longues, les accumulations, les retours en arrière. « Je mets ensemble le passé et l’avenir. Je ne fais pas le tri ». Cette absence de hiérarchie temporelle donne au texte une densité particulière, où la mémoire, l’anticipation et l’instant présent coexistent. Le vocabulaire, concret et sensoriel, ancre les scènes : « L’odeur du vin. La porcelaine qui tinte. Les boutons défaits de ses manches. »

L’écriture se distingue aussi par son rythme. Certaines pages avancent comme une litanie, d’autres frappent par leur brièveté. « Ça a commencé », dit la guerre. Plus loin : « Une vie. » Ces phrases courtes, presque nues, agissent comme des points d’ancrage au milieu d’un texte foisonnant. La machine à écrire devient un motif central, à la fois outil et arme : « Elle fait sous mes doigts un bruit de mitrailleuse bien graissée. »

À mesure que les arrestations se multiplient — « Ils ont tous été arrêtés jeudi » — le roman se resserre. La peur affleure, mais sans pathos. Claire continue d’écrire, de projeter, de tenir. « Je fais en urgence ce qu’il a dit. Écrire une vie de désir. » Cette obstination constitue sans doute le cœur du livre : opposer à la destruction une profusion de vies possibles.

La Vie entière n’est pas seulement un roman de guerre ni une histoire d’amour clandestine. C’est une méditation sur le temps vécu et le temps rêvé, sur ce que l’on sauve en racontant. « Ma vie se lève de moi, un mot après l’autre ». Timothée de Fombelle signe ici un texte ample et exigeant, où la littérature devient un acte de résistance intime.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com