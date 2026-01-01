Chimère : Julie Wolkenstein dans un vertigineux exercice de masques familiaux

Tout commence par une voix qui écrit parce qu’elle ne peut plus voir. Chimère s’ouvre sur un courriel dicté, non tapé, et d’emblée Julie Wolkenstein installe un dispositif narratif singulier, à la fois ironique et vertigineux. « On ne dit jamais tout », rappelle l’exergue emprunté à Henry James, comme un avertissement discret au lecteur. Car ce roman est précisément l’art de tourner autour d’un noyau obscur, sans jamais le dissiper entièrement.

Le récit prend la forme d’une longue correspondance adressée par Lidia, octogénaire italienne aveugle et sourde, à Henri, jeune étudiant en médecine qui vient de perdre sa mère. Lidia n’est pas tout à fait sa tante, pas vraiment sa parente, mais elle accepte ce lien bancal — et l’exploite.

Très vite, l’échange épistolaire devient un monologue savamment orchestré. « Je ne mens jamais », affirme-t-elle, tout en multipliant digressions, parenthèses et retards calculés. La trame narrative repose sur cette tension permanente entre ce qui est dit et ce qui est ajourné.

Au fil des pages, une histoire familiale complexe se déploie par fragments : la jeunesse de Lidia, son fils Raphaël mort du sida, son mari distant, sa nièce Isabelle, et surtout Serena, figure centrale et trouble, amie raffinée devenue meurtrière. Serena a tué Osmond, le grand-père d’Henri — un artiste médiocre, narcissique, que Lidia n’a jamais aimé. Cette révélation, livrée presque incidemment — « la Serena […] est bien la même Serena qui a tué ton grand-père » — reconfigure tout le récit. À partir de là, chaque souvenir prend une coloration nouvelle, chaque détail semble porteur d’un sens différé.

La narration épouse le fonctionnement de la mémoire : associative, capricieuse, parfois cruelle. Lidia passe d’une anecdote mondaine à une confession intime, d’un souvenir historique à une réflexion sur la vieillesse ou le langage. « Je dis ce que je pense, tout ce que je pense, même si ce n’est pas gentil », prévient-elle. Cette franchise revendiquée devient un moteur narratif, mais aussi un écran : dire tout n’est pas forcément dire l’essentiel.

Les interactions entre les personnages se construisent à distance. Il n’y a presque pas de scènes dialoguées au sens classique ; tout passe par le filtre de la voix de Lidia, par son ironie sèche, son mépris affiché des conventions, son sens aigu du détail. Anna, l’assistante qui transcrit les mails, incarne un contrepoint discret : présence humaine traitée comme une machine, mais qui infléchit parfois la forme du texte. « Au cas où tu admirerais ma ponctuation, mes parenthèses, mes italiques et mes guillemets », précise Lidia, consciente de fabriquer un discours autant qu’un récit.

Sur le plan stylistique, Chimère impressionne par sa maîtrise. La syntaxe est ample, sinueuse, saturée d’incises qui miment une pensée en train de se déployer. Le vocabulaire alterne précision intellectuelle et notations triviales, produisant un effet de friction constant. Les parenthèses — nombreuses — ne sont pas des digressions gratuites, mais des lieux de vérité oblique, où le sens se déplace. Le rythme, volontairement inégal, impose une lecture attentive : certaines pages s’étirent, d’autres frappent par une brutalité soudaine.

