Chimère : Julie Wolkenstein dans un vertigineux exercice de masques familiaux

Roman de la parole différée, Chimère explore les zones grises de la filiation, de la responsabilité et de la vérité. Rien n’y est livré de front. Tout se gagne par patience, par écoute, par méfiance aussi. Julie Wolkenstein signe ici un texte exigeant, qui fait de la narration elle-même un objet de suspicion — et de fascination. À paraître le 2 janvier.
Le 01/01/2026 à 10:40 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
01/01/2026 à 10:40
0
Commentaires
0
Partages
Tout commence par une voix qui écrit parce qu’elle ne peut plus voir. Chimère s’ouvre sur un courriel dicté, non tapé, et d’emblée Julie Wolkenstein installe un dispositif narratif singulier, à la fois ironique et vertigineux. « On ne dit jamais tout », rappelle l’exergue emprunté à Henry James, comme un avertissement discret au lecteur. Car ce roman est précisément l’art de tourner autour d’un noyau obscur, sans jamais le dissiper entièrement.
Le récit prend la forme d’une longue correspondance adressée par Lidia, octogénaire italienne aveugle et sourde, à Henri, jeune étudiant en médecine qui vient de perdre sa mère. Lidia n’est pas tout à fait sa tante, pas vraiment sa parente, mais elle accepte ce lien bancal — et l’exploite.
Très vite, l’échange épistolaire devient un monologue savamment orchestré. « Je ne mens jamais », affirme-t-elle, tout en multipliant digressions, parenthèses et retards calculés. La trame narrative repose sur cette tension permanente entre ce qui est dit et ce qui est ajourné.
Au fil des pages, une histoire familiale complexe se déploie par fragments : la jeunesse de Lidia, son fils Raphaël mort du sida, son mari distant, sa nièce Isabelle, et surtout Serena, figure centrale et trouble, amie raffinée devenue meurtrière. Serena a tué Osmond, le grand-père d’Henri — un artiste médiocre, narcissique, que Lidia n’a jamais aimé. Cette révélation, livrée presque incidemment — « la Serena […] est bien la même Serena qui a tué ton grand-père » — reconfigure tout le récit. À partir de là, chaque souvenir prend une coloration nouvelle, chaque détail semble porteur d’un sens différé.
La narration épouse le fonctionnement de la mémoire : associative, capricieuse, parfois cruelle. Lidia passe d’une anecdote mondaine à une confession intime, d’un souvenir historique à une réflexion sur la vieillesse ou le langage. « Je dis ce que je pense, tout ce que je pense, même si ce n’est pas gentil », prévient-elle. Cette franchise revendiquée devient un moteur narratif, mais aussi un écran : dire tout n’est pas forcément dire l’essentiel.
Les interactions entre les personnages se construisent à distance. Il n’y a presque pas de scènes dialoguées au sens classique ; tout passe par le filtre de la voix de Lidia, par son ironie sèche, son mépris affiché des conventions, son sens aigu du détail. Anna, l’assistante qui transcrit les mails, incarne un contrepoint discret : présence humaine traitée comme une machine, mais qui infléchit parfois la forme du texte. « Au cas où tu admirerais ma ponctuation, mes parenthèses, mes italiques et mes guillemets », précise Lidia, consciente de fabriquer un discours autant qu’un récit.
Sur le plan stylistique, Chimère impressionne par sa maîtrise. La syntaxe est ample, sinueuse, saturée d’incises qui miment une pensée en train de se déployer. Le vocabulaire alterne précision intellectuelle et notations triviales, produisant un effet de friction constant. Les parenthèses — nombreuses — ne sont pas des digressions gratuites, mais des lieux de vérité oblique, où le sens se déplace. Le rythme, volontairement inégal, impose une lecture attentive : certaines pages s’étirent, d’autres frappent par une brutalité soudaine.
DOSSIER - Prix littéraire Frontières-Léonora Miano 2022 : dignité humaine, acceptation de l’autre
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 02/01/2026
384 pages
P.O.L
22,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Comme il est bon de ne plus craindre la mort propose un texte de témoignage rigoureux, mais aussi comme une construction narrative solide, où chaque scène nourrit une réflexion plus large sur la guerre, la responsabilité et la lucidité politique. Un livre qui ne cherche pas à convaincre par l’émotion seule, mais par l’accumulation patiente des faits — et des voix.
01/01/2026, 10:52
Certains romans s’ouvrent comme une porte sur un paysage : Nos héritages (trad. Marguerite Capelle) commence comme une respiration. Avant même que l’intrigue ne se noue, Anna Hope installe un lieu, un rythme, une sensation d’épaisseur du temps. « Le jour n’est pas encore levé », écrit-elle, et tout est déjà là : la terre humide, la maison ancestrale, la fatigue sourde des vivants et la présence insistante des morts
29/12/2025, 12:47
Sans effet de manche, Les mots qui tuent propose une cartographie précise d’un phénomène encore mal compris. Il ne cherche ni l’indignation facile ni la démonstration spectaculaire. Il s’attache, méthodiquement, à rendre lisible l’invisible — et à rappeler que, parfois, les mots suffisent à tuer. Par Lucy L. Sortie le 21 janvier.
29/12/2025, 11:03
L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.
27/12/2025, 16:12
Bad Hombre (trad. Aloïse Denis) n’est ni un pamphlet ni un manifeste. C’est un texte inconfortable, volontairement instable, qui interroge les certitudes morales de son temps. En refusant la position de surplomb, Pola Oloixarac propose une analyse sans mode d’emploi, attentive aux contradictions et aux dérives possibles d’une justice devenue virale. À paraître le 15 janvier.
25/12/2025, 21:29
Roman épistolaire au long cours, La Correspondante (trad. Leïla Colombier) déploie une intrigue patiente, presque silencieuse, fondée sur un geste en voie de disparition : écrire des lettres. Le récit s’ouvre sur un rituel immuable. « Le lundi, autour de dix heures ou dix heures et demie, Sybil Van Antwerp s’assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. » Voilà qui pose l’écriture comme mode d’existence, comme rempart contre l’effacement. À paraître le 8 janvier.
25/12/2025, 18:07
Passions publiques ne propose ni solution clé en main ni apologie des émotions. Il invite plutôt à reposer une question décisive : à quelles conditions les affects peuvent-ils devenir un ressort de la raison politique plutôt que son envers destructeur ? En ce sens, l’essai offre moins un verdict qu’un cadre de compréhension, exigeant et salutaire, pour penser les tensions affectives qui traversent nos démocraties contemporaines.
24/12/2025, 10:52
Il est des livres qui avancent à pas feutrés, presque à voix basse, mais qui laissent derrière eux une empreinte durable. La Petite Vie, d’Antoine Cargoet, appartient à cette catégorie rare. Roman du souvenir, de la filiation et de l’ordinaire assumé, le texte se déploie comme une longue confidence adressée au père disparu, dans un mouvement où la mémoire devient à la fois matière narrative et geste de résistance contre l’effacement.
23/12/2025, 18:13
On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.
23/12/2025, 15:22
Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »
23/12/2025, 14:51
Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse.
22/12/2025, 18:03
Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.
22/12/2025, 17:35
Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.
22/12/2025, 17:19
Une jeune Italienne, de Franck Petruzzelli se présente comme un roman de la mémoire et de l’exil, tissé de strates temporelles qui se répondent et se contredisent. Dès les premières pages, le lecteur est placé face à une femme en suspens, Elena — devenue Hélène — assise sur un banc face à la mer, observant ses enfants jouer à distance.
19/12/2025, 15:02
Il est des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils déposent une présence. Comment te dire ? (trad. Hélène Cohen) appartient à cette catégorie rare. Dès les premières pages, Genevieve Kingston installe une voix – calme, précise, traversée d’émotions contenues – qui ne quittera plus le lecteur.
19/12/2025, 11:19
Dès sa première phrase, Le ciel a disparu frappe par une frontalité déconcertante, « le jour où mon grand-père Ayann Ader décida de tuer Elon Musk ». L’énoncé, sec, presque clinique, agit comme un crochet narratif autant que comme un avertissement. Alain Blottière n’écrit pas un roman à thèse ; il installe un dispositif de trouble. À paraître le 8 janvier 2026.
18/12/2025, 16:23
Tout commence par une scène de forêt, ample et charnelle, où Paul Beaupère installe son héroïne dans un rapport viscéral au monde. Marie-Thérèse, soixante-dix ans, chasseuse aguerrie, traque un cerf avec une ferveur quasi mystique. Le texte épouse son souffle, sa patience, sa science du terrain. À paraître le 28 janvier 2026.
17/12/2025, 11:24
L’hôpital comme théâtre moral. Un étrange contexte pour installer un roman. C'est pourtant celui que choisit Laure Heinich pour installer son récit, Avant la peine : un espace saturé de symboles. Non pas décor neutre, mais véritable scène tragique où se croisent pouvoir, reconnaissance sociale, désir et violence larvée. À paraître le 14 janvier 2026.
16/12/2025, 17:41
Underdog n’est ni une biographie classique ni un simple récit autobiographique. Bruno Marsan y compose un livre de strates, un texte hybride où la trajectoire de Sylvester Stallone sert de miroir, de point d’ancrage et parfois de contrepoint à une exploration intime de l’enfance, de l’humiliation et de la construction de soi.
16/12/2025, 15:59
Avec Un abri pour Lampedusa, Elsa Régis propose un récit d’une grande densité littéraire, où l’intime et le politique s’enchevêtrent dans une même respiration narrative. Le roman s’ouvre sur un été italien, saison trompeuse « où l’on dit “été” pour dire “ça ne dure pas” », et se déploie entre Rome, Tivoli, Tarente et l’île de Lampedusa, dans un mouvement de va-et-vient constant entre les lieux de villégiature et les marges de l’exil.
16/12/2025, 15:22
Dès les premières pages, Aqua relève de l'évidence, limpide, liquide, pure : ce roman ne commence pas par un personnage, mais par un élément. L’eau, omniprésente, mouvante, indomptable, devient la matrice du récit. Gaspard Koenig ouvre son livre par une scène quasi cosmique : la chute d’une goutte de pluie, décrite avec une minutie sensuelle et une ampleur presque mythologique. Sortie le 9 janvier 2026.
15/12/2025, 16:09
Olivier Charneux poursuit un travail littéraire qu’il mène depuis plusieurs livres : interroger l’intime, non pour l’exhiber, mais pour en déplier les zones d’ombre. Le point de départ est connu dès les premières pages, brutalement posé : la sœur aînée de l’auteur, Catherine, s’est suicidée à dix-huit ans. Une vie probable, donc. À paraître le 2 février 2026.
12/12/2025, 11:36
Samira El Ayachi s'appuie sur l'héroïne de Flaubert pour une autobiographie éclatée où l’intime, la mémoire familiale et la littérature s’effleurent, se heurtent et se répondent. Le livre avance par fragments — comme des éclats de miroir — pour cerner la relation complexe entre une mère mutique, une fille affamée de mots, et l’ombre portée d’Emma Bovary, figure à la fois honnie, fascinante, indispensable. À paraître le 9 janvier 2026.
11/12/2025, 17:11
L’existence d’Adelina — jeune mère échouée aux marges sociales — se délite sous le poids des dettes, de la solitude et d’une série de décisions hâtives dictées par l’urgence. Cette femme est la figure centrale du roman de Lukas Bärfuss, Les Miettes (trad. Camille Luscher). À paraître le 8 janvier 2026.
10/12/2025, 11:29
Dès les premières lignes Jacky Schwartzmann donne le ton : un tueur à gages au badge STAFF exécute, à Rock en Seine, le guitariste de Måneskin en l’étouffant… dans un bac de sciure, avant de constater, satisfait, qu’il vient « rendre service au rock’n’roll ». Le roman ne lâchera plus ce mélange de noirceur radicale et de jubilation narrative. À paraître le 8 janvier 2026.
10/12/2025, 11:02
Il y a, dans Pierre le Gris, une manière singulière de saisir ce qui glisse entre les doigts : la banalité, la fatigue d’exister, les gestes infimes qui façonnent une vie. Zschokke construit un roman hypnotique où l’extrême simplicité du récit devient source de tension. Dès l’ouverture, une policière frappe au cœur du quotidien : « Son fils avait été écrasé par un camion et il était mort. » À paraître le 16 janvier 2026.
10/12/2025, 10:53
Il y a dans les images de Jeremy De Backer une forme d’évidence silencieuse : celle d’un regard qui s’émerveille sans bruit, d’un photographe qui choisit la lenteur comme méthode d’exploration. Pendant dix ans, il a traversé les paysages de la planète, appareil en main, pour y traquer ce qui, ici, ressemble à ailleurs. Ce voyage, il le raconte dans son premier livre, Bienvenue sur Terre, un ouvrage aux frontières du documentaire et du songe.
08/12/2025, 12:55
La guerre est difficile à écrire. C’est peut-être une des choses les plus difficiles à écrire. Peut-être parce qu’elle suppose la mort ; peut-être parce qu’elle suppose son idée, sa conception. L’idée de la mort, c’est cela qui est pire, car il y a derrière ce mur une inconnue qui s’accroche de principe à un réel presque inconcevable. Et donc aussi au vide. À paraître le 15 janvier 2026.
08/12/2025, 12:16
Ascension, vertige, démesure : Stefano Massini transforme la trajectoire de Donald Trump en une fable fulgurante où l’Amérique contemple son propre reflet. Dès l’incipit, le texte érige la métaphore fondatrice : l’humanité se divise entre « les hommes d’en bas et les hommes d’en haut ». Massini inscrit ainsi son héros dans la logique du surplomb, annonçant la quête obsessionnelle d’un homme décidé à s’arracher au plan horizontal pour dominer le monde. À paraître le 14 janvier 2026.
08/12/2025, 11:54
Le récit est fulgurant, tendu comme une corde : l’imaginaire des mythes fondateurs se mêle à l’asphalte des cités contemporaines. Comédie française de Charlie Jegonday s’ouvre sur une scène magistrale : l’échec d’un urbanisme poétique, broyé sous l’impératif gaullien d’efficacité — « Vous m’effacez toute votre poésie de ce plan et vous m’élevez des tours de béton. » À paraître le 21 janvier 2026.
08/12/2025, 11:28
Fini les crabes, les monstres et les parcs d’attractions : dans Knight Club, Arthur de Pins délaisse les rivages contemporains pour s’aventurer au cœur des Croisades, livrant une fresque médiévale aussi élégante qu’irrévérencieuse. Entre épopée, satire et western oriental, l’auteur signe une aventure foisonnante, traversée de références assumées et d’un souffle narratif qui ne faiblit jamais.
27/11/2025, 16:12
François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène.
12/11/2025, 18:29
Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles.
28/10/2025, 10:10
On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. »
28/10/2025, 09:52
Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.
28/10/2025, 09:39
Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.
03/10/2025, 18:14
Autres articles de la rubrique Livres
Cordon sanitaire, premier roman de Marie Hapax, paraît le 23 janvier 2026 aux Éditions Intervalles. À travers le parcours d’une femme qui interroge son histoire familiale pour protéger ses propres enfants, le livre explore la façon dont un climat incestuel peut s’installer, se banaliser et se transmettre, longtemps à bas bruit, au sein d’une cellule familiale.
01/01/2026, 08:20
« Au départ il y a les femmes et leurs lamentations, les larmes qu’elles ravalent, leurs histoires, leurs prières, leurs espoirs, leurs regrets qui se mélangent au lait, leurs chagrins venus des temps anciens, charriés par celles qui les ont précédées. »
01/01/2026, 07:00
Le Cherche Midi a eu une bonne idée en éditant les premiers romans et nouvelles de Patrice Jean, auteur atypique qui avait surpris le public en 2017 avec la sortie de L’Homme surnuméraire. Trois romans, deux nouvelles, des articles, des chroniques et des aphorismes, au total 768 pages à dévorer ou à déguster par petits bouts, piochant ici et là des fragments humoristiques ou philosophiques.
31/12/2025, 12:30
Anaïs Nin est une femme qui se veut normale. Épouse modèle de son mari Hugo, banquier, elle se fond dans le quotidien qui a été tracé pour elle. Jours après jours, elle sourit lors des dîners mondains, magnifique trophée d’un homme d’affaires qui a tout réussi. Son seul moment de liberté pour contrer une captivité socialement acceptable ? Le jeudi. Chaque semaine, cette unique journée lui est accordée pour vivre comme bon lui semble, à son rythme, pour assouvir ses désirs – tant que Hugo n’est au courant de rien…
31/12/2025, 11:56
Raïzo vit une vie en marge de la société à Lausanne, elle squatte les combles d’un immeuble vétuste, cultive et vend de l’herbe, mène une vie bien réglée et anonyme. Un molosse Dog Argentin appelé Amon, Matthias, son meilleur ami gay rencontré lors d'un Travail d’Intérêt Général, virtuose de l’informatique et une vielle dame africaine pour qui elle s’occupe de ses courses, constituent son univers.
31/12/2025, 11:54
En 1638, le peintre Poussin reçoit une commande un peu particulière : peindre un tableau en respectant les exigences scéniques d’un commanditaire anonyme qui le menace de mort s’il évoque un jour cette peinture. En 1885, à Montréal, un jeune professeur d’Histoire tout juste admis dans une loge maçonnique, part à la recherche d’un objet convoité : l’Argumentum.
31/12/2025, 11:51
Amateurs du premier degré, du besoin de tout comprendre, de tout analyser, de polémiquer sur tout et souvent pour rien, passez votre chemin : cette lecture n’est pas pour vous. Ici, « l’insaisissable est partout » ! À ceux dont l’imagination est encore fertile, bienvenue dans les mondes merveilleux et délicieusement loufoques de Lewis Carroll, et réjouissez-vous : Alice, suivi de La Chasse au Snark, sont enfin dans la collection de la Pléiade, dans une édition bilingue, traduite par Philippe Jaworski et illustrée par plus de 200 dessins.
31/12/2025, 11:37
Curieux et hypnotique roman qu’est La fenêtre grise : un homme d’une quarantaine d’années, sans travail particulier, turfiste, entretenant une relation avec un mannequin, passe une partie de ses journées à observer l’immeuble en face de son appartement. Il regarde plus particulièrement l’appartement d’un vieux monsieur qui a une vie bien réglée et qui va se faire assassiner sous ses yeux.
31/12/2025, 11:25
Tante Dimity et le manoir aux esprits (Les Mystères de Tante Dimity, tome 5), de Nancy Atherton, est traduit de l’anglais (États-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. Best-seller depuis trente ans aux États-Unis, la série d’enquêtes de Tante Dimity propose un cosy mystery à l’atmosphère chaleureuse.
31/12/2025, 08:00
Addicted, la saga new adult culte pour des millions de lecteurs à travers le monde, suit Lily Calloway et Loren Hale pendant deux années qui les changeront à tout jamais. Alors que de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre — dont celle d’un plan à trois avec le frère de son petit ami féru d’escalade — Lily se replie dans l’obscurité de sa chambre.
31/12/2025, 07:00
Deuxième volume des Conversations au long cours entre Robert Craft et Igor Stravinsky, Souvenirs et commentaires propose une plongée dense et souvent incisive dans la mémoire du compositeur. À travers ces échanges, Stravinsky revient sur sa trajectoire personnelle et artistique, mêlant souvenirs intimes, réflexions esthétiques et portraits sans complaisance de son époque.
30/12/2025, 08:00
Extrait fondamental du premier chapitre du livre I du Capital, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret concentre l’un des apports théoriques les plus décisifs de Karl Marx. Dans ces pages, l’auteur s’attache à analyser le caractère « fantasmagorique » de la marchandise, phénomène qu’il nomme fétichisme, afin de dévoiler les mécanismes invisibles qui régissent les rapports sociaux dans les sociétés fondées sur l’échange marchand.
30/12/2025, 07:00
Lorsqu’elle écrivait La Naissance du jour, Sidonie-Gabrielle Colette avait 55 ans. Avec tendresse et l’habituelle libertée lyrique assumée qu’on lui (re)connaît, elle déploie un texte dédié à un sujet inhabituel, aujourd’hui encore : le chemin vers la vieillesse pour une femme. Les Éditions Les Prouesses proposent de replonger dans les deux premiers chapitres, afin de découvrir ou redécouvrir cette réflexion intime et délicate.
29/12/2025, 10:47
Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
29/12/2025, 10:43
Qui était réellement Nadja, figure insaisissable et mythifiée par André Breton ? Dans Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja, Ella Balaert s’attache à restituer une existence longtemps confisquée par la littérature, en redonnant voix et chair à Léona Delcourt, femme réelle derrière l’icône surréaliste.
29/12/2025, 08:00
Bad hombre, de Pola Oloixarac, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis et publié aux éditions Le Cherche Midi le 15 janvier 2026, est un roman frontal qui interroge la mécanique implacable de la cancel culture et la difficulté de penser la complexité à l’ère des jugements sans appel, en plaçant une écrivaine face à un choix moral aussi radical que vertigineux.
28/12/2025, 08:33
Genre littéraire particulier, initialement associé à l’oraison funèbre célébrant la vie d’une personne défunte, l’éloge est ici dédié à Rien, ou peut-être rédigé pour Rien. Ne glorifiant que le Rien sous toutes ses formes, cet ouvrage défie le ton grave et solennel et cultive volontiers les paradoxes. En ne chantant les louanges de Rien, l’auteur célèbre tout et Rien à la fois.
28/12/2025, 07:00
« Dans les livres écrits sur mon père, les faits relatés sont en général exacts, mais, pour reprendre une expression de notre Nicolas Gogol, il n’y a rien de pire qu’une vérité qui ne soit pas vraie. En ma qualité de fille aînée, j’ai jugé qu’il m’appartenait de défendre la vérité.
27/12/2025, 08:00
« Nous espérons montrer que la photographie, appliquée de certaine manière, renseigne de la façon la plus exacte sur des mouvements que notre œil ne saurait saisir parce qu’ils sont trop lents, trop rapides ou trop compliqués. Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie. »
27/12/2025, 07:00
Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.
26/12/2025, 11:12
Alma avait fui Trieste pour se construire une nouvelle vie. Contrainte d’y revenir à la mort de son père, la jeune femme, journaliste à Rome, s’accorde trois jours pour régler la question de l’héritage.
26/12/2025, 08:00
Lire ce recueil, c’est poser les yeux sur ceux qui ne voient pas, voient peu, ne sont pas vus. C’est se mettre à la place d’une marcheuse à la canne blanche, d’une voisine derrière son rideau, ou encore d’une mariée qui n’a pas mis ses lunettes.
26/12/2025, 07:00
Marie n’a pas la langue dans sa poche, n’en déplaise à sa famille conservatrice ! De ses premières années en pleine Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de son adolescence, la jeune Parisienne s’imagine mille aventures sur le chemin de la vie. Sera-t-elle danseuse, actrice, pianiste, chanteuse, chef d’orchestre ? Marie aspire surtout à un avenir libéré des « parce que ça se fait » et des « ça ne se fait pas » de sa grand-mère.
25/12/2025, 08:00
Ce livre s’inscrit en amont de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Pour Michel Odoul, contrairement à la vision occidentale dominante, la maladie n’est jamais le fruit du hasard : elle est à la fois la conséquence et la manifestation d’une fragilisation des terrains physique et psychique.
25/12/2025, 07:00
Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie.
24/12/2025, 13:26
L’Usine est une autofiction écrite dans un style décapant et touchant. On y suit le parcours de Francis, en quête de travail pour combler ses dettes et survivre. On admire son courage, on partage sa désolation devant le monde, sa solitude, sa rage.
24/12/2025, 08:00
La fabrique du merveilleux, nouveau conte de Nétonon Noël Ndjékéry, paraîtra le 14 janvier 2026 chez Hélice Hélas Éditeur, dans la collection Mycélium mi-raisin ; à travers l’ascension d’une courtisane au pouvoir inquiétant, le récit explore le rêve, la domination et les liens invisibles qui relient le vivant, dans une fable à la fois politique et poétique.
24/12/2025, 07:00
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Pyrrhon. Naissance du scepticisme, d’Enzo Godinot, paraîtra le 8 janvier 2026 aux éditions du Cerf. Cette étude de grande ampleur propose une relecture approfondie de la figure de Pyrrhon et des origines du scepticisme antique, en renouvelant l’analyse des sources et en mettant au jour la cohérence éthique, pratique et politique d’une tradition trop souvent réduite à ses seuls enjeux théoriques.
23/12/2025, 08:03
Top ArticlesUne Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ? Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Commenter cet article