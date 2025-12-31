Une héroïne de 10 ans face au monde des adultes : plongée dans Chasse gardée

Je rêvasse mes histoires. Allez savoir si la méthode est la bonne, mais je ne suis pas un champion de l'efficacité et c'est comme ça que Flora, la petite héroïne de Chasse gardée, a pris chair, pour s'imposer sans me demander mon avis comme le personnage principal du livre. Son âge charnière m'a permis d'écrire sur ce que déclenche en nous la fin de l'enfance.

L'oscillation entre les postures de gamine de Flora et ses décisions radicales, violentes, d'adulte, me l'a rendue attachante tout autant qu'elle a nourri la trame dramatique : au cours de sa mue, pressée de s'imposer, Flora casse tout, inspirée par le modèle peu reluisant de ses aînés. On a une très mauvaise influence sur nos enfants, la preuve est qu'en grandissant, ils héritent de tous nos défauts…

Il fallait bien que cette gamine têtue évolue quelque part : les décors, qui sont l'air qu'on respire à la lecture des livres, ont avancé la rêverie. Tous existent et ne sont qu'une version fantasmée de certains endroits traversés, ces dernières années.

Les zones industrielles envahies par les ronces, souvenir de la gloire productiviste du XXe siècle, ces petits ports oubliés au fil des rivières et des canaux, où des existences cabossées se font toutes petites pour échapper aux lettres de relance et aux créanciers… J'ai côtoyé ce monde-là, durant un été, lorsque je commençais à écrire mon premier roman sur un vieux voilier pourri, dans un port minuscule du sud-ouest de la France.

Le deal était de le nettoyer au maximum pour que la famille désargentée qui me le prêtait puisse enfin le mettre en vente. Je devais éviter, à chaque fois que je montais à bord, le nid de guêpes qui logeaient dans le mat abaissé… J'ai fait de ce petit port et de sa communauté le lieu d'attache de Flora et son père Sebastian.

Lui, c'est un brigand de grand chemin. Cet Arsène Lupin moderne, accompagné de sa bande de voleurs, a compris qu'il y avait dans cette débauche boursouflée qu'est le capitalisme carnassier, des "fuites", et qu'il suffisait d'un peu d'opportunisme et de malice pour réussir à tirer son épingle du jeu. Sebastian et solaire, sûr de lui et triomphant.

Mais petit à petit, l'or s'émaille et ce qui apparaît en dessous n'a rien de reluisant. Certain des "coups" mentionnés dans le livre sont bien réels, comme ces six mille tonnes de cuivre volées dans un porte conteneur qui embarquait pour la Chine, remplacé par… des pavés de trottoir, grossièrement peint couleur cuivre ! Plus l'escroquerie est grosse, plus elle me fait rêver, dans ce qu'elle tord la réalité pour imposer son propre narratif.

Et voilà qu'avec un peu de ma fascination pour ces communautés en marge, cette gamine au ton impérieux, un gros chien noir, le bagou des voleurs, l'amour mal employé et une pincée de drame pour rappeler que la vie n'épargne personne, je me suis retrouvé avec un bouquin dans les mains.

Chasse gardée sera en librairie le 7 janvier 2026.

