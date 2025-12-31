« Tu me dis toujours que je me fais des films. Mais je sais qu’il existe des films qui n’existent pas. Assise devant la façade brûlée de ce vidéo-club, ivre de ce jus de rêve que les gens buvaient au temps de la Commune, je comprends que nous vivons dans le logo d’un mauvais studio de cinéma. »



Sabrina Calvo est une autrice qui n’a plus besoin d’être présentée. Dans l’Imaginaire francophone, elle est une voix unique, puissante et fragile à la fois, capable de tisser des histoires où les êtres, les corps, les cœurs s’articulent et s'entrelacent dans une réalité autre, un futur possible, une existence alternative où tout devient possible. Poésie, science-fiction, thriller romantique et conte lyrique… Dans ce recueil publié par les éditions La Volte, onze textes qui happent, cadrés de poèmes rêveurs.

Après le matin rassemble tout ce qui fait l’art de Sabrina Calvo : on se perd avec plaisir dans les dédales de son style narratif, avec la certitude que tout s’éclairera juste avant la fin. C’est coloré, c’est fort, c’est sombre et lumineux tout à la fois… Au fil de ces textes, l’autrice nous emmène dans un voyage identitaire, dans des paysages connus, modifiés ou entièrement imaginés. Entre rage et amour, entre cris et murmures, tout déborde et explose en un bouquet merveilleux d’imaginaire.

Un délice, comme toujours.