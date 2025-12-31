Netflix mise sur un anime original avec Love Through a Prism

Réalisé par Kazuto Nakazawa, l’anime suivra le parcours de Lili Ichijouin, une jeune Japonaise inscrite dans une académie d’art à l’étranger au début des années 1990. Sous la pression familiale, elle s’efforce de réussir pour poursuivre son ambition de devenir peintre.

Sa rencontre avec Kit Church, étudiant brillant mais distant, marque un tournant dans son parcours personnel et artistique. La série comptera vingt épisodes, sans indication à ce stade sur une conclusion dès la première saison.

Le projet est pensé dès l’origine pour une diffusion en streaming, sous la forme d’une Original Net Animation, tout en s’appuyant sur une déclinaison manga conçue en parallèle. Cette double exposition vise à installer l’univers avant même l’arrivée de l’anime sur la plateforme.

Le scénario original est signé Yoko Kamio, dans une démarche qui distingue la série des adaptations d’œuvres préexistantes. L’adaptation manga, réalisée avec Maki Minami, sera diffusée sur deux applications de Shueisha aux publics distincts, Shonen Jump+ et Manga Mee, traduisant une volonté de toucher plusieurs lectorats au-delà des catégories éditoriales habituelles.

L’intrigue s’ancre dans un contexte marqué par la création artistique et la recherche de liberté. À travers la relation progressive entre Lili Ichijouin et Kit Church, la série entend explorer les tensions entre ambition personnelle, contraintes sociales et différences de statut.

Aucune précision à ce stade sur une conclusion dès la première saison.

Crédits photo : Netflix

DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com