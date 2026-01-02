Héphaïstos face au monde moderne, le nouveau roman de Joan-Lluís Lluís

Dernier des dieux de l’Olympe encore en vie, Héphaïstos traverse les époques et les territoires parmi les mortels, témoin d’un monde qui l’a oublié. Dieu du feu, des forgerons et des volcans, il porte dès l’origine la marque de la disgrâce : rejeté par sa mère Héra en raison de sa difformité, précipité du sommet divin, il incarne une figure paradoxale, à la fois toute-puissante et vulnérable, créatrice et marginale.

À travers sa voix désabusée, parfois ironique, parfois profondément mélancolique, le récit explore la solitude d’un dieu devenu presque humain, confronté à l’érosion du temps et à la disparition des mythes. En observant les hommes s’émanciper de toute transcendance, Héphaïstos s’interroge sur ce qu’il reste de lui-même, mais aussi sur ce que les humains deviennent lorsqu’ils cessent de croire.

Le roman déploie ainsi une réflexion sensible sur la mémoire, la création, la perte et la beauté fragile de l’existence.

Les Argonautes vous proposent les premières pages en avant-première :

Joan-Lluís Lluís est né en 1963 à Perpignan, où il vit toujours, et s’inscrit dans une culture et une expression catalanes revendiquées. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages couvrant de nombreux genres, il publie habituellement à Barcelone et est considéré comme l’une des voix majeures de la littérature catalane contemporaine.

Son roman Junil a rencontré un large succès en Catalogne comme en France, recevant notamment le prix Millepages 2024 et une distinction dans le Palmarès des libraires Livres Hebdo. La traduction française de Chroniques d’un dieu boiteux est assurée par Juliette Lemerle, traductrice littéraire formée à la Sorbonne et à l’ESIT, déjà reconnue pour son travail sur plusieurs auteurs catalans contemporains.

Par Clotilde Martin

