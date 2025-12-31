La Semaine des quatre jeudis : liberté conditionnelle d’une femme

« Il la protège, elle s’affiche en épouse respectable. Il fume la pipie et parcourt l’Europe pour ses affaires, elle écrit et voudrait s’évader. Le couple Guiler s’aime, à sa façon. » Ensemble, ils ont quitté Paris pour trouver refuge à Louveciennes, rue de Montbuisson, dans une vieille maison.

Loin de l’effervescence de la capitale, la province est une prison pour Anaïs. Seule l’écriture est un remède à son désarroi et sa peine : d’ailleurs, elle tient désormais non pas un journal intime, mais deux. Le premier, le vrai, lui permet de mettre en mots ses émotions et les aventures qui font vibrer ces jeudis. Le second, en revanche, n’est qu’un leurre, une version plus édulcorée de ce qu’elle vit au quotidien. Elle le laisse traîner, pas inquiète pour un sou, avec l’idée que Hugo pourra tranquillement y jeter un œil et se rassurer…

Anaïs a pleuré parce qu’à trente ans, une femme doit devenir ce qu’elle refuse d’être, soumise et dépendante. Puis elle a éloigné sa peine avant de s’y résigner. Mieux vaut vivre, souffrir, tromper, ce serait une honte de ne pas être partout.

Avec ce roman, Xavier Mauméjean nous propose de plonger dans quatre jeudis en compagnie d’une Anaïs Nin prête à dévorer la vie. Dès le matin, elle sort de sa condition de femme rangée, mariée, sage et bien élevée pour laisser libre court à ses envies. Direction Paris, ville des possibles. Elle débarque à la gare de Saint-Lazare, point de départ de ces quelques heures qui lui appartiennent entièrement, de cette deuxième vie qui lui donne l’oxygène dont elle a besoin pour subsister. « On peut être mille femmes en rêves, voler vers d’autres amours, mais il ne faut en réaliser aucun complètement, car sinon la réalité vous rattrape. Heureusement, Paris et sa peste vous protègent. »

La peste, cette maladie étrange qui s’est emparée de tout le monde : une imagination qui s’empare des cerveaux, même ceux des personnes qui n’ont a priori aucun talent créatif, et les fait croire qu’ils et elles peuvent écrire, produire des œuvres de fiction…

Au fil de ces quatre jeudis, notre protagoniste se dévoile. D’abord à travers une session de psychanalyse, avec un homme à qui elle parvient à mentir sans difficulté : « C’est vrai, Anaïs ment souvent, pour pimenter sa vie ou simplement la supporter. Et quand son mensonge risque d’être découvert, elle en invente un meilleur, comme un comédien change de costume ».

S’il se trompe sur certains sujets, il met en lumière une réalité la concernant. Sa peur de l’abandon, née de l’absence de son père. En réponse à cet épisode de sa vie, elle ne sait pas construire de relations réellement saines avec les hommes : elle y voit une occasion de manipuler, sans reconnaître qu’elle-même puisse être manipulée en retour.

Maîtresse de Henry Miller, écrivain américain qui représente l’opposé de Hugo, elle explore de nouvelles expériences sexuelles et s’aventure sur des chemins surprenants, au fil de ses rencontres. Tout devient une bonne excuse pour fuir la morosité de sa vie d’épouse, pour goûter à l'inattendu et vibrer…

Une belle promenade littéraire.

Par Valentine Costantini

