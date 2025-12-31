Découvrez les premiers romans et nouvelles de Patrice Jean

L’auteur est habile à écrire sur des personnages imprégnés de nostalgie, cherchant à être ce qu’ils ne sont pas, montrant parfois une bêtise qu’il considère comme « increvable. Le monde aura disparu qu’elle continuera de vibrer dans le néant. » L’être humain semble le fasciner dans ses excès de puritanismes pudibonds, ses recherches mystiques vouées à l’échec , ses hypocrisies lunaires et ses trésors d’inventivités qu’il déploie pour parvenir à ses fins purement égoïstes.

Dans la nouvelle Rohmer à la plage, l’évocation d’un triangle amoureux de jeunesse autour des films du cinéaste, nous offre de belles pages de tourments d’adolescents lors de vacances estivales. Ces tourments faits de questionnements, d’attentes et de timidités maladives ouvrent les portes du pays inconnu de l’âge adulte et dévoilent chez chacun, sa part d’identité.

Chez Patrice Jean, seuls les sentiments sont sincères et témoignent de ce que nous sommes en profondeur même si, les motivations sont souvent mues par des intérêts bassement matériels ou hormonaux.

Ainsi dans le magnifique Les structures du mal, l’homme qui revient sur les lieux de son passé d’amoureux lorsqu’il était un appelé du contingent, pour faire ses adieux à son mentor d’alors , alterne la nostalgie d’un baiser échangé avec la fille de celui-ci dont il était éperdument amoureux et l’interrogation sur sa présence auprès du malade. Il s’interroge s’il est venu par fidélité à une amitié lointaine ou si c’est pour renouer avec un amour perdu.

Pris dans cette confusion, il va entendre les confessions d’un mourant qui va lui révéler une part sombre de sa vie et la redécouverte du désir pour celle qui est désormais mariée et mère de deux filles. Il va évoluer dans un vaudeville tragique avant de retrouver la tranquillité hors du psychodrame familial et débarrassé de cette idylle de jeunesse. Finalement, l’homme n’est heureux que s’il n’accorde pas d’importance à ce qu’il est et ce qu’il désire.

On retrouve chez lui des intonations de Pessoa : « Le monde n’a de sens que par rapport à moi. Moi, ce grain de sable balayé par le vent. » Peut-être est-ce lui qu’on rencontre dans le roman Revenir à Lisbonne où un prof se fait passer pour un maçon afin de séduire une programmatrice de salle de théâtre. Si la première partie se moque des bobos « cultureux », voici notre prof revenir à Lisbonne afin de retrouver une jeune femme qu’il avait croisée des années auparavant.

Et dans la capitale lusophone , il se met en chasse d’un philosophe pour lequel il porte admiration. Mais le philosophe se joue de lui, le pousse dans ses retranchements. Patrice Jean aime utiliser l’ironie pour démonter la vanité et la petitesse de l’être humain, surtout chez les hommes.

La France selon Bernard est jubilatoire à souhait : un gros lourdaud se croit philosophe et s’abonne à Télérama pour séduire sa chef de service. Mais Bernard est un crétin misogyne, obsédé sexuel et de droite « comme son grand-père pétainiste ». Malgré un travail d’introspection et la fréquentation du milieu dit « intellectuel » de sa ville, Bernard n’échappe pas à sa condition d’imbécile heureux.

L’auteur a toujours de l’indulgence pour ses personnages, comme s’il s’excusait de les malmener.

La nouvelle Poupinette story est irrésistible par le registre employé : une jeune femme, à peine sortie de l’adolescence qui s’exprime et pense comme une collégienne, tombe amoureuse d’un bel homme mûr. Pour écrire cette comédie romantique puérile, le philosophe a-t-il observé ses élèves pour nous faire partager la futilité et la superficialité du quotidien de la jeunesse actuelle ? Dans tous les cas, il la récompense de ses déboires avec une fin heureuse.

Patrice Jean aurait-il bon cœur ? Mystère…

À travers ses chroniques ou ses articles et autres aphorismes, le lecteur découvrira un romancier philosophe amusé ou lassé par le spectacle de ses contemporains, mais aussi intrigué par la profondeur de l’individu. On ne résiste pas au ton ironique, parfois cynique de l’auteur , et on est séduit par un phrasé toujours élégant et précis, le professeur n’est jamais bien loin de l’écrivain.

Le scepticisme dont il fait preuve est digne de Cioran, il lui permet de juxtaposer les grands esprits aux problèmes du quotidien pour éclairer notre période dont il regrette et redoute le manque de lumière. Dans ses chroniques, il défend la littérature qui , pour lui, est le seul médium capable de rendre vivant ce qui nous échappe et permet l’accès au monde sensible, s’opposant ainsi au monde du paraître et du matériel .

La littérature est un refuge : « Elle accueille tous ces proscrits, tous ces chiens égarés, tous ces chats perdus, toute la ribambelle des ennuis, des soupirs, des doutes, des révoltes, des humiliations, des peurs. » Elle renforce notre intimité et notre singularité en faisant appel à l’imagination, l’intellect et la sensibilité.

Offrir La fin du monde avait pourtant bien commencé de Patrice Jean est un beau cadeau, car il oblige le lecteur ou lectrice à voir son prochain et notre monde actuel avec du recul en essayant de deviner ce qu’il peut bien se cacher derrière l’amabilité ou la banalité des relations sociales. C’est un livre de réveil, Patrice Jean n’aime pas les endormis qui décident et pensent à travers leur hiérarchie ou des idées issues d’un prêt-à-penser à la mode.

Il se désespère de notre monde avec un sourire qui nous ferait croire que tout ça, au fond, n’a vraiment pas d’importance. Hélas….

Par Christian Dorsan

