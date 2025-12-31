Croiser ses élèves adultes : ce que le temps fait aux destins

Les gosses j’en croise encore de temps en temps, ça me fait plaisir en général, eux au moins n’ont pas l’air déjà trop enfermés dans les roues dentées du quotidien. Je me souviens rarement de leurs prénoms, ils ont beaucoup grandi. Les filles sont maquillées, elles ont déjà terminé leurs études, ou elles sont en master, en 6e année, parfois mariées avec des poussettes, divorcées et sans..

Mais je reconnais les yeux de mes anciens élèves, à chaque fois, après quelques secondes. Je suis toujours aussi épaté par la diversité des regards… Récemment, j’en ai croisé un qui est venu vers moi avec un grand sourire. Il était sympa comme gamin, plus tard le soir je me suis rappelé qu’il était « dys », il avait un ordi en cours. Là il revenait de Dubaï, qui est un genre de paradis à ce qu’ils en disent. Il adorait Dubaï.

En travaillant beaucoup, à Dubaï, on peut bien gagner sa vie et s’acheter une belle voiture, téléphoner avec un portable dernier cri… Ça me fait sourire, ai-je déjà cru à des choses comme ça ? sans doute oui, quand j’étais jeune homme… c’était quand ? Lui portait une chemise blanche sous une veste bleu marine. Il était souriant. Il avait dû revenir en France après un grave accident de voiture ; six mois de rééducation. Non, il n’avait jamais bu une goutte d’alcool.

Il ne fumait pas non plus de kif. Mais il aimait conduire vite, il était tard et il était très fatigué. Il avait enquillé deux services d’affilée à la réception du Sheraton, deux fois plus d’heures pour gagner deux fois plus d’argent. Ses parents l’ont recueilli dans leur trois pièces pas loin de Reuilly-Diderot. Il lui restait encore de l’argent économisé là-bas. Il était habillé comme un prince.

Là, il avait rendez-vous dans un grand hôtel à Paris, il avait fait des graves progrès en anglais. Et vous msieur, comment ça va ? Ça va. Ils ne demandent pas tous comment ça va. On a marché ensemble jusqu’à la rue suivante. On se reverrait sans doute un de ces jours, au revoir msieur. Oui, au revoir, bonne chance pour ton entretien ! Merci ! Il marchait à grands pas de Dubaï à Paris ; moi plus ça va plus je marche lentement, j’ai l’impression.

Un autre, pas loin du collège où je suis, vend des cigarettes, des confiseries, des recharges, des vapoteuses, des timbres amendes et des tickets pour le tiercé et les jeux de hasard. Je l’aimais bien aussi. Il venait du Nord de la France et il était timide, parler lui coûtait, alors apprendre l’anglais…

Je ne l’ai pas reconnu mais lui si, j’allais m’acheter des bonbons. Ah ça alors, t’es encore là ? il m’a tutoyé directement, et puis il a changé d’avis. Vous me remettez monsieur Fabre ? Oui, euh, tu as changé un peu quand même. Il avait toujours le même rire. Ben.. J’avais 13 ans.. Oui.. ça va ? Content de vous voir.

Vous voulez quoi ? On a pris le temps de bavarder. Ici c’était une affaire de famille, en horaires décalés. Ils avaient acheté une maison en banlieue, ils vivaient encore tous ensemble. Ils avaient besoin de calme, après les heures sur le boulevard. Il était sympa ce môme là. Il a même voulu me rendre service. Msieur vous êtes un ancien, c’est quand la retraite ? Vous avez pris un coup de vieux, sans vouloir vous offenser.

Euh.. Bientôt.

Vous allez faire quoi avec votre retraite de merde par ici ?

Il voulait me rendre service. Il m’a proposé de continuer ma vie en Thaïlande. C’était la solution pour les gens comme moi. Là-bas, les gens sont sympas, on mange bien pour pas cher, et puis, tout le monde vous sourit tout le temps. Et puis vous êtes célibataire, ça se voit.. Il a rajouté. J’ai souri. Je ne lui ai pas répondu. Ils veulent toujours savoir ça. …Parole ! vous terminez l’année et vous venez. Je vous organise ça en trois mois si vous voulez.

Tu peux me tutoyer tu sais.

Il a hoché la tête, excusez-moi, il est allé servir des clients à la machine des Pmu et du tiercé. Puis il est revenu. Le bazar que c’était dans mes cours. Avec moi au moins on pouvait parler. J’étais pas du tout sévère. Il a ri, ils sont comment maintenant, les mômes ? Ben, les mômes, ils ne changent pas tu sais. Il souriait, j’étais vraiment content qu’il s’en soit bien tiré avec sa famille. Ils n’avaient rien, arrivés du Nord à Paris.

Je me suis demandé s’il se rendait souvent en Thaïlande. On s’est serrés la main. Non non, pas question de lui payer mes Ricola, il a voulu m’offrir une autre boite. A la framboise. C’est bon non la framboise ? Avant, il m’a dit, quand j’étais en 5e, vous mangiez des Cachou, vous vous souvenez ? Euh.. ah si, c’est vrai. Ahha je l’oublierai jamais, monsieur Fabre et ses Cachou !

Je suis sorti, j’étais de bonne humeur. Et puis moins. J’ai marché lentement sur le boulevard de Reuilly. C’est là que tout m’est revenu. Son prénom. La trouille qu’il ressentait quand on lui demandait quelque chose. Son angoisse des interros. Ses cheveux en brosse. Il restait toujours sur les deux pieds arrière de sa chaise. Il se cassait la gueule de temps en temps. Il s’excusait en rougissant.

Je n’avais pas le cœur à le disputer. Sur le boulevard il ne faisait ni beau ni froid. J’avais encore un quart d’heure. J’ai trop marché par ici, en allant en classe, en rentrant chez moi. J’ai bien trop gambergé. J’ai dû finir par m’arrêter. A force ce boulevard est devenu du surplace de mots pas dits, de mots enfouis, de questions que je me suis souvent posées, et qui attendent leur heure, en allant au collège. Je crois qu’elle est arrivée maintenant. Alors j’y vais.

Ce livre j’aurai mis 32 ans à l’écrire. Pendant toutes ces années, j’ai été prof d’anglais.

Dominique Fabre

