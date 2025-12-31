Deap Drop de La Gale : une dealeuse de mauvaise aventure

Tout semble rouler pour elle, jusqu’au jour où elle reçoit un message d’un individu qui connait tout de sa vie et lui intime de résoudre des énigmes si elle ne veut pas être dénoncée à la Police. Commence alors un jeu de piste en forme de puzzle dans lequel chaque participant détient une partie des réponses. Un piège se referme, une mystérieuse organisation se révèle, elle a le choix entre accepter ou fuir.

Qui sont-ils et pourquoi l’inclure avec ses amis dans une action coup de poing qui doit ébranler le monde de la finance ?

Rappeuse, comédienne, La Gale signe un roman noir avec en toile de fond, cryptomonnaie, drogue, organisation secrète qui se veut humaniste, mais qui manipule ses proies tel un marionnettiste, paranoïa et fuite en avant, elle malmène cette jeune femme au caractère bien trempée.

On apprécie les répliques façon punch-line, la mise en avant de personnages marginalisés et une critique sociale très forte contre des institutions qui décident de l’ordre du monde, mais aussi contre une certaine hypocrisie de la bonne société bourgeoise.

Écriture nerveuse, engagée, enragée, La Gale décrit Raïzo en nouveau Robin des Bois féminin qui contourne les lois pour ne pas rentrer dans un système qu’elle perçoit comme une anomalie. Sans être une résistante ou une frondeuse, sans plan pour le lendemain, c’est une jeune femme de notre époque que La Gale nous propose en y mettant un peu d’elle et de sa révolte.

Le ton est résolument cogneur, ses mots, ses sentiments, se heurtent à notre bonne conscience et nos habitudes de confort. Raïzo mène une vie alternative, et ça lui va bien, dommage que cette société secrète vienne troubler son quotidien, car même pour le bien commun et de l’humanité ou pour tout autre idéal, elle est et reste une âme rebelle et solitaire.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com