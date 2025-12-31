Le Grand Œuvre d'Hervé Gagnon : une quête qui pourrait déstabiliser le monde

En 1638, le peintre Poussin reçoit une commande un peu particulière : peindre un tableau en respectant les exigences scéniques d’un commanditaire anonyme qui le menace de mort s’il évoque un jour cette peinture. En 1885, à Montréal, un jeune professeur d’Histoire tout juste admis dans une loge maçonnique, part à la recherche d’un objet convoité : l’Argumentum.
Le 31/12/2025 à 11:51 par Christian Dorsan
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
31/12/2025 à 11:51
0
Commentaires
3
Partages
Le Grand Œuvre d'Hervé Gagnon est la suite du roman Le Glaive de Dieu dans lequel le jeune professeur apprend sa réelle identité, celle d’un descendant d’une lignée qui veille sur un secret qui risque de bouleverser l’Église et le Monde.
À la fin du premier tome, sa fiancée est kidnappée par une mystérieuse société qui le presse de retrouver et livrer ce fameux Argumentum. Mais où et comment enquêter quand il ne sait rien de cet objet et qu’au fur et à mesure de l’aventure, la mort rôde autour de tous ceux qui cherchent à l’aider ?
Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence de romans policiers mélangeant Histoire, mysticisme et religion. Il faut avouer que la Franc Maçonnerie est une malle au trésor dans laquelle les romanciers puisent leur imaginaire. Les rituels et la genèse des différentes obédiences se réclament d’un passé remontant à la construction du Temple de Salomon, donc tout est source dans la grande Histoire d’inspiration et d’interprétation.
Rien ne manque à ce récit : sociétés secrètes, sociétaires violents prêts au sacrifice, références à la Bible, évocation des Templiers aussi bien que l’Exode des Juifs, passages secrets qui conduisent à des salles truffées de pièges, trahisons en tous genres et bien sûr, de l’amour.
Il est recommandé cependant de lire le premier tome pour bien saisir la place qu’occupe chaque personnage, car l’auteur revient sans cesse sur le passé du héros, un passé lourdement chargé de fausses vérités et d’énigmes qui ne seront dévoilées qu’en toute fin de l’aventure.
Le décor de ce roman est Montréal qui, à cette époque, est propice à des épisodes dignes du Far West, ce nouveau pays se construit et se modernise avec des migrants qui ont amené avec eux, leurs légendes occultes. On ne s’ennuie pas avec Hervé Gagnon, auteur québécois plusieurs fois primé pour ses romans au Canada, il est docteur en Histoire et connait un grand succès avec ses séries Malefica et Damné, ses romans se basent sur des faits historiques, dans lesquels il aime y mettre une touche d’ésotérisme.
Le Grand Œuvre fait partie de la série Vengeance qui compte actuellement deux tomes. Amateurs d’Indiana Jones et de Da Vinci code, vous ne serez pas déçus, passionnés d’Histoire médiévale, ce roman intrépide vous surprendra avec une fin digne d’un véritable film spectaculaire.
Et qui sait si l’épilogue appelle un troisième tome…. À suivre.
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 25/11/2025
420 pages
Editions Eaux Troubles
21,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Amateurs du premier degré, du besoin de tout comprendre, de tout analyser, de polémiquer sur tout et souvent pour rien, passez votre chemin : cette lecture n’est pas pour vous. Ici, « l’insaisissable est partout » ! À ceux dont l’imagination est encore fertile, bienvenue dans les mondes merveilleux et délicieusement loufoques de Lewis Carroll, et réjouissez-vous : Alice, suivi de La Chasse au Snark, sont enfin dans la collection de la Pléiade, dans une édition bilingue, traduite par Philippe Jaworski et illustrée par plus de 200 dessins.
31/12/2025, 11:37
Curieux et hypnotique roman qu’est La fenêtre grise : un homme d’une quarantaine d’années, sans travail particulier, turfiste, entretenant une relation avec un mannequin, passe une partie de ses journées à observer l’immeuble en face de son appartement. Il regarde plus particulièrement l’appartement d’un vieux monsieur qui a une vie bien réglée et qui va se faire assassiner sous ses yeux.
31/12/2025, 11:25
Lorsqu’elle écrivait La Naissance du jour, Sidonie-Gabrielle Colette avait 55 ans. Avec tendresse et l’habituelle libertée lyrique assumée qu’on lui (re)connaît, elle déploie un texte dédié à un sujet inhabituel, aujourd’hui encore : le chemin vers la vieillesse pour une femme. Les Éditions Les Prouesses proposent de replonger dans les deux premiers chapitres, afin de découvrir ou redécouvrir cette réflexion intime et délicate.
29/12/2025, 10:47
Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
29/12/2025, 10:43
Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie.
24/12/2025, 13:26
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Ce coffret ne se contente pas d'ajouter une couronne à une œuvre plus bardée de médailles qu'Amin Dada, mais la désorganise intelligemment, c’est-à-dire lui rend son mouvement. Les Œuvres complètes, en deux volumes, de Paul Verlaine, constituent une invitation à ne plus rien fermer du tout : genres, périodes, « manières », légendes. Un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qu'on aime beaaaucoup.
15/12/2025, 18:22
Premier livre de l’autrice irlandaise Sophie White traduit en français (par Anne-Sylvie Homassel), Vers ma fin débarque chez Fleuve éditions dans sa nouvelle collection Styx dirigée par Laurent Queyssi, avec la réputation d’un texte dérangeant, viscéral, glauque. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre. C’est donc avec beaucoup d’attentes que j’ai entamé son écoute sur Nextory (lu par Nadine Girard), et je dois dire que cette réputation n’est pas usurpée.
12/12/2025, 10:40
Il fallait au moins ça pour que le Limier martien redevienne vraiment alien : un comics qui ressemble à une crise de nerfs chromatique, une peinture expressionniste éclatée au fil des cases. Avec Absolute Martian Manhunter, Deniz Camp et Javier Rodríguez s’emparent de la bestiole, la passent au scan cérébral et réécrivent sa légende comme un thriller psychologique sous acide. Forcément, on adhère, on adore.
09/12/2025, 13:43
Dès l’épigraphe empruntée à Dennis Lehane – « Des gens sont morts l’été dernier » – Gérard Laveau place Chagrin noir sous le signe de la culpabilité. La peintre Lizzie Fleur vient trouver le duo de détectives Torpédo & Amer, terrorisée par une apparition armée dans la maison qu’elle partage avec sa sœur cardiaque, Grâce Assoumline. Une frayeur inaugure l'enquête qui va fissurer une famille cramponnée à ses secrets. Chagrin Noir de Gérard Laveau aux éditions Abak.
08/12/2025, 09:38
Dans un monde où l’intime se mesure, se classe et s’achète presque comme un produit financier, les sentiments n’ont plus vraiment droit de cité. C’est dans ce décor inquiétant – et pourtant étrangement familier – que Brigitte Moreau installe Le Diable se moque bien des histoires d’amour, une dystopie romanesque où l’amour tente encore de se frayer un chemin entre formulaires, notations sociales et unions programmées.
05/12/2025, 14:40
Imaginant un chef d’État incapable de « se soulager », Sébastien Liebus transforme un simple trouble intestinal en affaire d’État, où chaque pet devient donnée stratégique. Fable scatologique et politique, Le président est constipé dissèque un régime obsédé par le contrôle des corps, jusqu’à traquer « une bille de matière fécale du président » dans les couloirs du pouvoir.
05/12/2025, 08:30
Depuis déjà trop longtemps, les écrivains français éprouvent une grande passion pour leurs traumatismes qu’ils convertissent en livre. Je souffre, donc je suis. Je souffre, donc j’écris. Il s’agit de raconter sa douleur sans lésiner sur le pathos, d’en rechercher les causes et d'expliquer la façon dont on l’a surmontée. Pierre Cormary, Les Trolls aux Editions Unicité. Par Fabrice Châtelain.
04/12/2025, 12:12
En ressuscitant l’Épopée de Gilgamesh à l’ère des biotechs, Nicolas Gorodetzky signe un thriller scientifique qui met les pieds dans le plat : et si notre époque, lassée de la mort, s’apprêtait à la contourner ? La Limite de Hayflick de Nicolas Gorodetzky, aux éditions Yanat.
04/12/2025, 10:51
En 2010, Emmanuel Lepage embarquait à bord du Marion Dufresne pour un magnifique voyage vers les Terres Australes. Douze ans plus tard, il remet ça mais cette fois pour un plus long séjour sur place, sur l'île de Kerguelen.
04/12/2025, 10:00
En 2010, Emmanuel Lepage embarque à bord du Marion-Dufresne pour un magnifique voyage vers les Terres Australes et Kerguelen. Il en a tiré ce magnifique carnet de voyage où la chaleur et l'humanité des scientifiques isolés là-bas luttent contre la violence des éléments naturels de ces terres inhospitalières.
03/12/2025, 10:07
Pourquoi éprouvons-nous spontanément de la sympathie pour les gaffeurs ? Aimons-nous ceux qui nous font rire à leurs dépens par réflexe ou est-ce une simple réaction nerveuse à l’idée que cela pourrait nous arriver ? Quoiqu’il en soit, dans son roman Belle de match (Editions Sixième(s)), Laurent Chiambretto ne se moque pas de son personnage mais nous invite à rire avec lui de ses malheurs.
03/12/2025, 08:00
L'histoire vraie de Robert-Houdin, l'illusionniste français que l'armée de Napoléon III envoya en Algérie en 1856 pour contrer les marabouts soufis de la rébellion. Un petit tour de passe-passe en images dans les coulisses de notre histoire coloniale.
02/12/2025, 16:08
Plonger dans L’Être et le roman revient à s’installer dans une salle immense où les voix de Boccace, Rabelais, Homère ou encore Gombrowicz se répondent à travers les siècles. L’ouvrage n’est pas seulement une méditation sur l’art romanesque : il explore, avec ampleur et précision, ce qui fait de la littérature un espace unique pour penser la liberté, l’existence et le beau.
02/12/2025, 12:31
Publié en 2025, Les dérives d’un continent s’inscrit dans un moment de recomposition internationale marqué par le retour des logiques de puissance, la fragmentation politique latino-américaine et la montée de concurrents systémiques aux États-Unis. Alain Rouquié, diplomate et politiste reconnu, reprend ici une réflexion menée depuis plusieurs décennies sur la place singulière de l’Amérique latine dans l’architecture occidentale.
02/12/2025, 11:59
Le silence est un voyage qui mène du rejet à la libération ; une sorte de refuge dans lequel chaque individu entretien des non-dits, des rancœurs, des secrets et pourquoi pas des espoirs. Rouille de Camille Leyvraz, un roman proposé par La Veilleuse Éditions.
02/12/2025, 10:00
On connaît Mircea Eliade avec une pipe, des lunettes trop grandes et un air de professeur occupé à réinventer la « science des religions ». Historien du sacré, maître de conférences à Chicago, auteur du Sacré et le Profane et du Mythe de l’éternel retour, sa réputation s’épanouit surtout dans les bibliographies universitaires et chez les fervents du spirituel, beaucoup moins dans les listes de romans à lire l'été.
01/12/2025, 18:22
Le titre Mes Chéries n’a rien de mystérieux : c’est un clin d’œil direct à Clarice Lispector, dont un recueil de lettres à ses sœurs porte le même titre dans sa traduction française, publiée aux éditions des femmes – Antoinette Fouque. Chez François Kasbi, ces « chéries » ne sont pas ses sœurs mais les femmes autrices qui ont marqué sa vie de lecteur.
01/12/2025, 11:33
La littérature doit créer des paradis, des enfers ou des réalités nouvelles – ou elle n’est pas. Simultanément, Lolita, de Vladimir Nabokov (éditions Gallimard, 2001, traduction de Maurice Couturier) ouvre un éden et un enfer incandescents, une idylle aux ombres infernales, en nous plongeant dans la conscience d’un pédocriminel amoureux fou d’une jeune fille fantasmée qui, par sa désinvolture lascive, ses ambivalences insondables, le fait échapper à sa dépression, à son ennui d’exister dévorant.
01/12/2025, 09:59
La joie ne dépendrait ni de la clémence du réel ni d’un tempérament favorable, mais d’un positionnement intérieur. Ainsi, Antoine Leiris opposait à la haine « l’amour qu’il porte à son petit garçon » et affirmait n’avoir « pas de temps à [leur] consacrer ». La joie apparaît ainsi comme une manière de se soustraire à des forces qui chercheraient à confisquer la vie.
01/12/2025, 09:26
Annaë a 15 ans. Le lycée, c’est un peu compliqué, pour elle. Ses meilleures amies depuis l’enfance – Malia, Jasmine et Aline – sont toutes plus occupées les unes que les autres, si bien qu’elles n’ont plus le temps de se voir comme avant. Pourtant, en parallèle de ses soucis d’adolescente, le quotidien se fissure lorsque Romuald, un camarade de classe, disparaît du jour au lendemain sans laisser de trace. Que lui est-il arrivé ? Est-il vraiment parti de son plein gré ?
28/11/2025, 12:39
Plonger dans Le Tableau de Vollard, c’est entrer dans un roman où l’art devient matière vive, où la fiction se nourrit de faits établis et de voix historiques. Yvan Lacanal compose une fresque érudite et sensuelle, alternant tableaux d’atmosphère, portraits psychologiques et enquête autour d’une œuvre disparue. Dès les premières pages, le lecteur découvre Van Gogh en Arles, sa palette fébrile et sa perception quasi mystique de la lumière.
27/11/2025, 14:25
Célia Ferrer et Édith Maruéjouls signent un essai qui déplace le regard. Elles ne proposent pas une approche théorique de plus sur les questions de genre : elles en examinent les mécanismes là où ils s’installent le plus vite, presque sans résistance — dans les espaces quotidiens, à l’école, dans les usages ordinaires du monde social. Leur démarche part d’un constat simple : pour comprendre les inégalités, il faut d’abord observer comment elles se fabriquent.
27/11/2025, 08:30
McKinty est l’un des auteurs de polars anglo-saxons les plus attachants, tout comme son héros Sean Duffy, le seul flic catholique de la police protestante d’Ulster. On retrouve ici aussi bien l’humour sarcastique que le stress des années 80 et des « Troubles » qui font tout le charme de cette solide série irlandaise.
26/11/2025, 21:13
Autres articles de la rubrique Livres
Tante Dimity et le manoir aux esprits (Les Mystères de Tante Dimity, tome 5), de Nancy Atherton, est traduit de l’anglais (États-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. Best-seller depuis trente ans aux États-Unis, la série d’enquêtes de Tante Dimity propose un cosy mystery à l’atmosphère chaleureuse.
31/12/2025, 08:00
Addicted, la saga new adult culte pour des millions de lecteurs à travers le monde, suit Lily Calloway et Loren Hale pendant deux années qui les changeront à tout jamais. Alors que de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre — dont celle d’un plan à trois avec le frère de son petit ami féru d’escalade — Lily se replie dans l’obscurité de sa chambre.
31/12/2025, 07:00
Deuxième volume des Conversations au long cours entre Robert Craft et Igor Stravinsky, Souvenirs et commentaires propose une plongée dense et souvent incisive dans la mémoire du compositeur. À travers ces échanges, Stravinsky revient sur sa trajectoire personnelle et artistique, mêlant souvenirs intimes, réflexions esthétiques et portraits sans complaisance de son époque.
30/12/2025, 08:00
Extrait fondamental du premier chapitre du livre I du Capital, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret concentre l’un des apports théoriques les plus décisifs de Karl Marx. Dans ces pages, l’auteur s’attache à analyser le caractère « fantasmagorique » de la marchandise, phénomène qu’il nomme fétichisme, afin de dévoiler les mécanismes invisibles qui régissent les rapports sociaux dans les sociétés fondées sur l’échange marchand.
30/12/2025, 07:00
Certains romans s’ouvrent comme une porte sur un paysage : Nos héritages (trad. Marguerite Capelle) commence comme une respiration. Avant même que l’intrigue ne se noue, Anna Hope installe un lieu, un rythme, une sensation d’épaisseur du temps. « Le jour n’est pas encore levé », écrit-elle, et tout est déjà là : la terre humide, la maison ancestrale, la fatigue sourde des vivants et la présence insistante des morts
29/12/2025, 12:47
Sans effet de manche, Les mots qui tuent propose une cartographie précise d’un phénomène encore mal compris. Il ne cherche ni l’indignation facile ni la démonstration spectaculaire. Il s’attache, méthodiquement, à rendre lisible l’invisible — et à rappeler que, parfois, les mots suffisent à tuer. Par Lucy L. Sortie le 21 janvier.
29/12/2025, 11:03
Qui était réellement Nadja, figure insaisissable et mythifiée par André Breton ? Dans Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja, Ella Balaert s’attache à restituer une existence longtemps confisquée par la littérature, en redonnant voix et chair à Léona Delcourt, femme réelle derrière l’icône surréaliste.
29/12/2025, 08:00
Bad hombre, de Pola Oloixarac, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis et publié aux éditions Le Cherche Midi le 15 janvier 2026, est un roman frontal qui interroge la mécanique implacable de la cancel culture et la difficulté de penser la complexité à l’ère des jugements sans appel, en plaçant une écrivaine face à un choix moral aussi radical que vertigineux.
28/12/2025, 08:33
Genre littéraire particulier, initialement associé à l’oraison funèbre célébrant la vie d’une personne défunte, l’éloge est ici dédié à Rien, ou peut-être rédigé pour Rien. Ne glorifiant que le Rien sous toutes ses formes, cet ouvrage défie le ton grave et solennel et cultive volontiers les paradoxes. En ne chantant les louanges de Rien, l’auteur célèbre tout et Rien à la fois.
28/12/2025, 07:00
L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.
27/12/2025, 16:12
« Dans les livres écrits sur mon père, les faits relatés sont en général exacts, mais, pour reprendre une expression de notre Nicolas Gogol, il n’y a rien de pire qu’une vérité qui ne soit pas vraie. En ma qualité de fille aînée, j’ai jugé qu’il m’appartenait de défendre la vérité.
27/12/2025, 08:00
« Nous espérons montrer que la photographie, appliquée de certaine manière, renseigne de la façon la plus exacte sur des mouvements que notre œil ne saurait saisir parce qu’ils sont trop lents, trop rapides ou trop compliqués. Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie. »
27/12/2025, 07:00
Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.
26/12/2025, 11:12
Alma avait fui Trieste pour se construire une nouvelle vie. Contrainte d’y revenir à la mort de son père, la jeune femme, journaliste à Rome, s’accorde trois jours pour régler la question de l’héritage.
26/12/2025, 08:00
Lire ce recueil, c’est poser les yeux sur ceux qui ne voient pas, voient peu, ne sont pas vus. C’est se mettre à la place d’une marcheuse à la canne blanche, d’une voisine derrière son rideau, ou encore d’une mariée qui n’a pas mis ses lunettes.
26/12/2025, 07:00
Bad Hombre (trad. Aloïse Denis) n’est ni un pamphlet ni un manifeste. C’est un texte inconfortable, volontairement instable, qui interroge les certitudes morales de son temps. En refusant la position de surplomb, Pola Oloixarac propose une analyse sans mode d’emploi, attentive aux contradictions et aux dérives possibles d’une justice devenue virale. À paraître le 15 janvier.
25/12/2025, 21:29
Roman épistolaire au long cours, La Correspondante (trad. Leïla Colombier) déploie une intrigue patiente, presque silencieuse, fondée sur un geste en voie de disparition : écrire des lettres. Le récit s’ouvre sur un rituel immuable. « Le lundi, autour de dix heures ou dix heures et demie, Sybil Van Antwerp s’assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. » Voilà qui pose l’écriture comme mode d’existence, comme rempart contre l’effacement. À paraître le 8 janvier.
25/12/2025, 18:07
Marie n’a pas la langue dans sa poche, n’en déplaise à sa famille conservatrice ! De ses premières années en pleine Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de son adolescence, la jeune Parisienne s’imagine mille aventures sur le chemin de la vie. Sera-t-elle danseuse, actrice, pianiste, chanteuse, chef d’orchestre ? Marie aspire surtout à un avenir libéré des « parce que ça se fait » et des « ça ne se fait pas » de sa grand-mère.
25/12/2025, 08:00
Ce livre s’inscrit en amont de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Pour Michel Odoul, contrairement à la vision occidentale dominante, la maladie n’est jamais le fruit du hasard : elle est à la fois la conséquence et la manifestation d’une fragilisation des terrains physique et psychique.
25/12/2025, 07:00
Passions publiques ne propose ni solution clé en main ni apologie des émotions. Il invite plutôt à reposer une question décisive : à quelles conditions les affects peuvent-ils devenir un ressort de la raison politique plutôt que son envers destructeur ? En ce sens, l’essai offre moins un verdict qu’un cadre de compréhension, exigeant et salutaire, pour penser les tensions affectives qui traversent nos démocraties contemporaines.
24/12/2025, 10:52
L’Usine est une autofiction écrite dans un style décapant et touchant. On y suit le parcours de Francis, en quête de travail pour combler ses dettes et survivre. On admire son courage, on partage sa désolation devant le monde, sa solitude, sa rage.
24/12/2025, 08:00
La fabrique du merveilleux, nouveau conte de Nétonon Noël Ndjékéry, paraîtra le 14 janvier 2026 chez Hélice Hélas Éditeur, dans la collection Mycélium mi-raisin ; à travers l’ascension d’une courtisane au pouvoir inquiétant, le récit explore le rêve, la domination et les liens invisibles qui relient le vivant, dans une fable à la fois politique et poétique.
24/12/2025, 07:00
Il est des livres qui avancent à pas feutrés, presque à voix basse, mais qui laissent derrière eux une empreinte durable. La Petite Vie, d’Antoine Cargoet, appartient à cette catégorie rare. Roman du souvenir, de la filiation et de l’ordinaire assumé, le texte se déploie comme une longue confidence adressée au père disparu, dans un mouvement où la mémoire devient à la fois matière narrative et geste de résistance contre l’effacement.
23/12/2025, 18:13
On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.
23/12/2025, 15:22
Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »
23/12/2025, 14:51
Pyrrhon. Naissance du scepticisme, d’Enzo Godinot, paraîtra le 8 janvier 2026 aux éditions du Cerf. Cette étude de grande ampleur propose une relecture approfondie de la figure de Pyrrhon et des origines du scepticisme antique, en renouvelant l’analyse des sources et en mettant au jour la cohérence éthique, pratique et politique d’une tradition trop souvent réduite à ses seuls enjeux théoriques.
23/12/2025, 08:03
Jade, adolescente rebelle, est amoureuse du héros de L’Attrape-cœurs. Grâce à lui, elle échappe à la tragique réalité de sa vie. Mais qui est-elle vraiment : une enfant blessée, une affabulatrice ? Ses proches aussi livrent leur propre version de l’histoire, mais peut-on vraiment leur faire confiance…
23/12/2025, 07:00
Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse.
22/12/2025, 18:03
Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.
22/12/2025, 17:35
Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.
22/12/2025, 17:19
L’autrice s’adresse à celles et ceux qui sont toujours disponibles pour les autres, mais rarement pour eux-mêmes, qui ont du mal à dire non, à poser leurs limites et à prendre leur place sans culpabiliser. Elle nomme cette dynamique le « syndrome de la gentille fille ».
22/12/2025, 08:00
Avec une plume acérée et un style foisonnant, le premier roman d’Audrey Alwett suit quatre personnages qui vont œuvrer main dans la main pour faire renaître de ses cendres une sainte bien embarrassante. Ce quatuor, en apparence mal assorti, est constitué d’un jeune chasseur anti-chasse, d’une aide-soignante maltraitée, d’une autrice spoliée par son propre éditeur, et d’un vieux médecin au sommet de sa vigueur.
22/12/2025, 07:00
Top ArticlesUne Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ? L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé” Netflix diffusera des films et séries d'Amazon Prime Video : l'accord inédit
Commenter cet article