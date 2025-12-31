Le Grand Œuvre d'Hervé Gagnon : une quête qui pourrait déstabiliser le monde

Le Grand Œuvre d'Hervé Gagnon est la suite du roman Le Glaive de Dieu dans lequel le jeune professeur apprend sa réelle identité, celle d’un descendant d’une lignée qui veille sur un secret qui risque de bouleverser l’Église et le Monde.

À la fin du premier tome, sa fiancée est kidnappée par une mystérieuse société qui le presse de retrouver et livrer ce fameux Argumentum. Mais où et comment enquêter quand il ne sait rien de cet objet et qu’au fur et à mesure de l’aventure, la mort rôde autour de tous ceux qui cherchent à l’aider ?

Amateurs d’Indiana Jones et de Da Vinci code ?

Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence de romans policiers mélangeant Histoire, mysticisme et religion. Il faut avouer que la Franc Maçonnerie est une malle au trésor dans laquelle les romanciers puisent leur imaginaire. Les rituels et la genèse des différentes obédiences se réclament d’un passé remontant à la construction du Temple de Salomon, donc tout est source dans la grande Histoire d’inspiration et d’interprétation.

Rien ne manque à ce récit : sociétés secrètes, sociétaires violents prêts au sacrifice, références à la Bible, évocation des Templiers aussi bien que l’Exode des Juifs, passages secrets qui conduisent à des salles truffées de pièges, trahisons en tous genres et bien sûr, de l’amour.

Il est recommandé cependant de lire le premier tome pour bien saisir la place qu’occupe chaque personnage, car l’auteur revient sans cesse sur le passé du héros, un passé lourdement chargé de fausses vérités et d’énigmes qui ne seront dévoilées qu’en toute fin de l’aventure.

Le décor de ce roman est Montréal qui, à cette époque, est propice à des épisodes dignes du Far West, ce nouveau pays se construit et se modernise avec des migrants qui ont amené avec eux, leurs légendes occultes. On ne s’ennuie pas avec Hervé Gagnon, auteur québécois plusieurs fois primé pour ses romans au Canada, il est docteur en Histoire et connait un grand succès avec ses séries Malefica et Damné, ses romans se basent sur des faits historiques, dans lesquels il aime y mettre une touche d’ésotérisme.

Le Grand Œuvre fait partie de la série Vengeance qui compte actuellement deux tomes. Amateurs d’Indiana Jones et de Da Vinci code, vous ne serez pas déçus, passionnés d’Histoire médiévale, ce roman intrépide vous surprendra avec une fin digne d’un véritable film spectaculaire.

Et qui sait si l’épilogue appelle un troisième tome…. À suivre.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com