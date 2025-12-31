La fenêtre grise d'Hubert Delahaye : le Meyer des mondes

Il rencontre par hasard sur les champs de courses l’assassin qui a le même nom que lui. Coïncidence, hasard ? Et que sait cet individu sur lui pour le harceler ?

D’une histoire banale à une emprise psychologique

Hubert Delahaye brosse le portrait d’un homme ordinaire qui se laisse entrainer dans une étrange histoire d’héritage et d’homonymie. Peu à peu, l’empressement de l’assassin, qui n’a pas vraiment assassiné, mais qui a un peu aidé le vieil homme à mourir, va se faire menaçant pour récupérer un héritage.

Un plan qui devrait se dérouler sans encombre, mais notre turfiste n’est pas aussi vénal que le soupçonnait le maître chanteur. Impossible d’en dire plus sur le déroulement de ce roman qui, sans fioritures ni artifices, impose une atmosphère particulière digne d’un thriller. Les deux protagonistes portant le même nom, Meyer, ajoutent une intrigue de plus à cette histoire inquiétante et qui se dévoilera au fur et à mesure de la narration.

Le style de l’auteur se débarrasse du superflu pour se concentrer sur les attentes des personnages et le malaise que provoque la rencontre de ces deux Meyer. A souligner le beau rôle de l’amoureuse, intuitive, aimante, attentionnée, comme une délicatesse au milieu d’un drame - supposé - à venir, femme libre et autonome qui entre deux voyages de shooting, épaule cet homme pris au piège.

Subtilement, Hubert Delahaye nous entraine, sans l’air d’y toucher, d’une histoire banale à une emprise psychologique. L’apparente simplicité de l’intrigue est redoutable, car le traquenard rusé que met en place l’étrange assassin, est rendu angoissant par le talent de l’auteur.

Par Christian Dorsan

